și a venit al șaptelea la Olimpiadă, el se duelează cu cei mai buni și are un viitor plin de optimism înaintea sa. În plus, anul acesta aleargă pentru echipa Trek de uzină, o altă premieră pentru un ciclist român, iar acest lucru sigur îi alimentează motivația. Vlad este exemplu și mentor pentru proaspăta generație de rideri din România, cu o atitudine pozitivă contagioasă printre tineri. Să-l urmărim pe Vlad!

este una dintre riderițele care speră să-și repete succesul din anul precedent. Britanica a devenit Campioană Mondială în 2021, după ce în cea de-a doua parte a sezonului, toate piesele din puzzle i s-au aliniat perfect. Cu o presiune serioasă asupra ei, Richards și-a început sezonul mai degrabă modest, dar un loc doi la Les Gets, în Franța, a pus-o pe direcția cea bună, apoi s-a hrănit cu un loc șapte la Olimpiadă, iar

Obligațiile legate de șosea le va limita celor doi prezența în sezonul de cross-country, dar atunci când se vor alinia la start, vor fi flămânzi de victorie ca întotdeauna, ceea ce am văzut și anul trecut la Nové Město, unde ei au încheiat pe primele două poziții. Transferul de talent între discipline nu se oprește însă aici, fiindcă din ce în ce mai mulți atleți din ciclocros încearcă marea cu degetul în circuitul de mountain biking, odată ce iarna se încheie. Câteva nume pe care le urmărim îndeaproape anul acesta sunt învingătoarele din Cupa Mondială de Ciclocros, Ceylin del Carmen Alvarado și Eli Iserbyt, plus rutiera

Așteptați-vă la un plus de emoție și motivație, la început de sezon de XCC. Titlul la general va deveni un scop pentru anumiți atleți, unii dintre ei țintinind acest format în detrimentul curselor principale de XCO. Deci, dincolo de a determina ordinea de start în cursa de XCO și de a oferi puncte prețioase de XCO celor mai rapizi, formatul de short track își depășește condiția și ne oferă anul acesta și mai mult entuziasm.

În momentul de față, elvețianul Nino Schurter are același număr de victorii de XCO ca și rivalul său francez Julien Absalon, adică 32. Oare va fi 2022 anul în care el va trece la nivelul următor și va fi recordman absolut al disciplinei? Ultimele câteva sezoane de Cupă Mondială au fost mai degrabă modeste, după standardele lui Schurter, cu o ultimă victorie la Les Gets în 2019, iar rideri precum Van der Poel, Pidcock, Avancini, Koretzky sau Flückiger au progresat și ei vizibil.

