Află totul despre Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2024

„Mă bucur că am încheiat această etapă cu o săritură bună, mai ales că m-am încălzit ceva mai greu pentru prima rundă din Seria Mondială. Am pierdut multe puncte în primele trei manșe, iar acest final mă motivează. Am pus cap la cap elementele pentru săritura cu cel mai mare grad de dificultate din acest sezon și acum urmează să perfecționez totul pentru următoarele etape. Înainte rundei din Boston voi avea nevoie de puțină odihnă și aș vrea să le mai mulțumesc tuturor pentru susținerea extraordinară de aici”, a spus Cătălin Preda.