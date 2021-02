Red Bull Oslea Hike & Ride - 10 pentru evoluție

Suntem la a zecea ediție și de la prima parcă s-au schimbat toate și nu s-a schimbat nimic. Culmea Oslea, cu golu-i alpin pieptos, se ridică la fel de mândră, zona de start-sosire de la Câmpușel e aceeași, Cabana Cheile Buții a mâncat jăratec și a crescut în șase luni ca altele în șaișpe, formatul concursului e neschimbat, dar a primit o necesară reformă prin ziua de calificări, iar scena locală de freeride înflorește de la an la an. Nimic nu se pierde, totul se transformă. Evoluție.

Toată brigada de arbitraj este de acord că nivelul competiției a crescut de la an la an și că un salt serios s-a făcut odată cu introducerea sesiunii de calificări, o sită foarte importantă care impune prestanță și tehnică. Două dintre categoriile la care am înregistrat un progres evident sunt Schi Masculin, Pro și Open, unde de la an la sunt mai mulți participanți și implicit o concurență mai mare, dar mai ales Snowboarding Pro fete, unde calitatea liniilor este îmbucurător de bună. Deci, per ansamblu, încă un Red Bull Oslea Hike & Ride pe creștere, conform prognozei. Manșele care au ieșit în evidență sunt însă doar câteva.

Și de la Tutzi te poți aștepta an de an la calitate și nici acum nu a fost altfel: cea mai bună manșă la snowboarding, cursiv, cu drop amplu și viraje frumoase, sigur pe el până la capăt; o victorie deloc surprinzătoare. Nici prestația lui Costin Țone nu este tocmai o surpriză. Aflat la a patra sa participare la Red Bull Oslea Hike & Ride, experiența acumulată de la un sezon la altul este evidentă, iar ieșirile la concursuri din afara țării i-au priit. Locul patru, aproape de treiul lui Ionuț Pintican, și poate cel mai bun riding buddy din eveniment, fiindcă Țone a fost cel mai rapid și în concursul de căutare în zăpadă, organizat în ziua de calificări de partenerii de la Maramont Sport și Pieps România.

