rămâne cel mai important eveniment pentru freeriderii români, locul unde sigur te revezi cu prietenii de dat, unde se împărtășesc experiențele și unde se cizelează talente. Dar și locul unde revin veteranii și unde mânjii tineri pot scoate capul și se pot face remarcați. Pe scurt, Red Bull Oslea Hike & Ride este "the place to be" în fiecare miez de februarie și lista de participanți din ce în ce mai mult un ”who's who” al scenei.