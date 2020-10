Am avut un început dur, nu mi-am putut găsi ritmul, apoi am mers bine și am reușit să mă distanțez. Din păcate, am avut probleme cu ambreiajul, îl voi remedia mai târziu astăzi. Am dat totul, m-am simțit și puternic, m-am și pierdut puțin, dar așa merge. Este greu să te distanțezi, băieții merg atât de bine.

Wade Young