Luptă strânsă între „Regele Carpaților” și campionul en titre

a mai câștigat astăzi 5 minute și 24 de secunde în fața principalului său competitor la clasa Iron,

Romain Courty

. Pe doi, la general, francezul a terminat etapa de azi pe poziția a III-a, devansat fiind de irlandezul

Murray Shooter

. Obișnuit al claselor fruntașe, Silver sau Gold, Many concurează anul acesta la clasa Iron - din cauza fracturii suferită recent la picior și reparată ulterior printr-o tijă -, clasa Iron fiind singura unde este garantat faptul că nu trebuie să cobori de pe motocicletă, ceea ce ar fi făcut imposibilă participarea sătmăreanului la ediția din acest an. Many este singurul atlet din lume care a participat și terminat toate cele 16 ediții de până acum ale raliului de hard enduro, Red Bull Romaniacs.