România are tot ce-i trebuie pentru a deveni o destinație de talie internațională pentru sporturile de acțiune: teren divers, peisaje surprinzătoare și oameni inimoși. Însă infrastructura slab dezvoltată, cu skatepark-uri prost proiectate și întreținute și snowpark-uri ad-hoc, ține acest obiectiv în loc.

Există însă o mână de pasionați de sporturi de acțiune care vor să schimbe situația, așa cum arată ea azi: de un an de zile și-au unit forțele și-au creat un eveniment bi-anual (sporturi de vară și sporturi de iarnă) în care îi aduce laolaltă pe toți cei care participă la „jocul” acesta: rideri, școli, locații, branduri. Obiectivul lor? Să creeze un colectiv unit pentru progresul acestor sporturi în România. Ei sunt gașca Ride Tribe România !

Cum a început totul: de ce ați creat un eveniment dedicat sporturilor extreme și alternative în 2022?

BOBBY: După mulți ani de eforturi mai mult sau mai puțin productive pe scena sportului extrem românesc, începusem să mă obișnuiesc cu ideea că atât am avut, atât am putut, e momentul să schimb direcția. Asta până l-am cunoscut pe Spencer Emch. Mi-a plăcut propunerea lui, iar dacă la început m-am oferit să am doar rol de consilier, în scurt timp Spencer m-a botezat co-fondator Ride Tribe Romania. Ei bine, după ce ne-am pus de acord cu cele pe care le avem de făcut, ne-am prins că avem nevoie de un eveniment de lansare al RTR. Și cum nu voiam să ne rezumăm doar la "party boom-boom", ci aveam în plan să ne prezentăm în fața comunității, dar să și oferim o platformă prin intermediul căreia riderii să poată construi împreună, am creat RTR's Alliance MGP.

Fix în preajma primei ediții MGP, echipa a fost completată de Mădălina și Andra, care au preluat hățurile comunicării RTR (eu cu Spencer fiind total depășiți de nevoile și cerințele din zona asta). Iar de-atunci nici că ne-am mai despărțit!

RTR Team: Spencer, Bobby, Mădălina, Andra © Anita Jambor

Cine sunt inițiatorii RTR?

BOBBY: Spencer Emch: fondator, yankeu, fost roller & skater, freeskier, snowboarder, surfer, pilot de avion și elicopter, pilot veteran al US Army, muzician. Super tip!

Bogdan "Bobby" Rusu: co-fondator, brașovean, fost roller, mountainboarder & muzician, snowboarder, instructor & formator de instructori, shaper & snowpark developer, coordonator evenimente, MC sport extrem & comentator Eurosport Romania, organizator tabere snowboarding.

Mădălina State: manager proiect, e tipa aia faină, Brașov represent, care e șerifa la rezolvat orice fel de chestii. După mai bine de 15 ani de account management, orice problemă-și găsește nașul în Mădălina. Rockeriță, snowboarderiță cu pasiune mare la split, dependentă de munte 12 luni/an, posesoare de picioare super bine înfipte-n realitate.

Andra Liță: manager social media, și ea-i o super tipă (c-așa suntem toți în RTR!), papă comunicare pe pâine, 24/7. Avocată la bază, și-a băgat nasul în publicitate acum vreo 11 ani și...a rămas acolo. Și ea snowboarderiță transformată-n splităriță.

Dress code: Action sports © Anita Jambor

Ce sporturi aveți în vedere?

SPENCER: Am decis să începem cu cele mai proeminente sporturi de acțiune prezente mai ales la X-Games și, acum, și la Jocurile Olimpice: Freeski, Snowboarding, Surfing, Kiteboarding, Wakeboarding, Skateboarding, BMX, Rollerblading și Scootering. De asemenea, sperăm să începem să includem sporturi de acțiune suplimentare pe măsură ce continuăm să creștem și să progresăm ca organizație.

Ce înseamnă evenimentul RTR's Alliance MGP?

BOBBY: RTR's Alliance MGP este un eveniment multi-strat, bi-anual, dedicat la începutul verii sporturilor urbane de vară, iar apoi, la începutul iernii, sporturilor de iarnă.

Startul tuturor MGP-urilor este dat de conferința „Ride Tribe Talks”, pe parcursul căreia profesioniștii din sporturile extreme românești (rideri, shaperi/constructori de parcuri/centre de antrenament, instructori, antrenori, organizatori de evenimente/tabere/ateliere, brand owners/managers, artiști foto/video, etc) prezintă diverse subiecte, încercând astfel să găsească alături de comunitate soluții la diversele situații și provocări existente. Din conferință se trece la festivitatea de premiere FreezeFrame (concurs foto-video dedicat riderilor), premiat de către magazinele și brandurile de profil. Iar evenimentul n-ar fi fost eveniment fără o petrecere animată de trupe live și/sau DJ.

Cât despre cum arată un astfel de eveniment, nu pot să spun decât că e "WOW!"! Cel mai bine și mai bine e să faceți act de prezență la ediția din mai 2024, deoarece ne-ar lua cel puțin o pagină să rezumăm rezumatul rezumatului.

RTR strânge laolaltă comunitatea de sporturi de acțiune din România © Anita Jambor

Care sunt obiectivele unui eveniment precum RTR's Alliance MGP?

BOBBY: Obiectivele evenimentului sunt pur și simplu de a permite tuturor celor care fac parte din comunitatea sporturilor de acțiune în ansamblu să se reunească și să formeze noi legături, să le reaprindă pe cele vechi și să aibă conversațiile necesare pentru a progresa în aceste sporturi la standardele internaţionale din România. Este un catalizator al progresului, mai mult decât orice altceva.

Cum ați reușit să implicați comunitatea de sportivi din diferite discipline în eveniment?

SPENCER: Evenimentul MGP este conceput pentru a le arăta tuturor riderilor din diverse discipline sportive alternative că majoritatea acestor sporturi individuale au nevoie de exact aceleași lucruri pentru a atinge standardele internaționale: investiții în facilități de antrenament și locații pentru evenimente, sprijin sau crearea unei federații naționale, vizibilitate îmbunătățită și creșterea comunității. Deoarece toate aceste sporturi au cam aceleași nevoi, s-ar ajunge mai ușor la rezultate prin intermediul unirii comunităților de sporturi de acțiune.

ANDRA: Mai mult, dorința de get together, catch-up with old friends de prin toate colțurile țării, i-a făcut pe toți să se alăture evenimentului și inițiativei prin diverse moduri: ca speakers la Ride Tribe Talks, ca juriu în cadrul concursului FreezeFrame (unde am avut atât fotografi de sporturi alternative, cât și riders) sau ca DJs la party.

MĂDĂLINA: Cred că nu este atât meritul nostru pentru interesul mare către eveniment, cât contextul general și nevoia tuturor de a se implica și a crește aceste sporturi, iar primul MGP a venit ca un răspuns natural și pare că și la momentul potrivit. Cum a spus și Spencer, toți avem nevoie de aceleași lucruri, iar faptul ca avem o platformă în care să exprimăm aceste nevoi și să contribuim fiecare cu ce putem la a găsi/implementa soluții e cel mai mare câștig.

Evenimentele RTR îi aduc împreună pe iubitorii de sporturi de acțiune © Anita Jambor

Cum a răspuns comunitatea la propunerea voastră?

BOBBY: La prima ediție (noiembrie 2022), noi am sperat să avem măcar 200 de prieteni în public. Nu mică ne-a fost surprinderea să ne vedem cu 700 de prieteni de fapt! Iar următoarele două ediții au fost și mai și. A fost ceva incredibil să vedem rideri din toate colțurile țării la MGP, schimbând idei și unindu-se în cuget-simțiri-planuri.

Ce beneficii aduce evenimentul comunității de sporturi extreme? Ce simțiți că ați reușit după trei ediții?

SPENCER: Urmările primelor 3 ediții au fost de genul: multe parteneriate noi încheiate, noi proiecte luate în considerare, schimb de contacte și informații și orice altceva în acest sens, ce au fost generate în urma evenimentele noastre. A fost fantastic să vedem motivația pozitivă din cadrul comunității către progres. Cred că am aprins într-adevăr o scânteie de intenție către acel obiectiv de coeziune și progres a comunității de rideri de sporturi alternative.

ANDRA: În primul rând este o ocazie bi-anuală de a te întâlni cu oamenii dragi cu care de obicei te vezi doar la alte eventuri dedicate sporturilor alternative de zăpadă, apă sau asfalt sau în excursii organizate, dedicate. Mai mult, prin Ride Tribe Talks punem degetul pe rană în ceea ce privește situațiile mai puțin plăcute cu care se confruntă riderii din România și apreciem la scară largă inițiative și succesuri. Spre exemplu, anul acesta la ediția din toamnă, am avut onoarea de a avea în premieră în cadrul eventului nostru două mari realizari pentru comunitatea de rider de zăpadă și de apă:

1. Premiera filmului Hidden Faces, al cărui protagonist este nimeni altul decât Paul Popescu aka Pogo, unul dintre cei mai buni skiers de freeride din România, dar și salvamont în Făgăraș.

2. Premiera aftermovie-ului concursului de Kiteboarding WEGO Big Air Contest 2023 de la Constanța din 12.11.2023, unde am văzut cea mai bună organizare posibilă și participanți din toată lumea cum se întrec pentru prima oară pe valurile Mării Negre. Ce să mai?! Organizatorii au pus România pe harta globală, printr-un super contest!

Cum ați observat că a contribuit brandul, dar și evenimentul la unirea și dezvoltarea comunității?

SPENCER: Le permite riderilor din diverse comunități să se reunească și să aibă conversații serioase despre viitor și să stabilească modalități logice de a ajunge acolo. De fiecare dată când avem aceste evenimente, vezi peste tot oameni îmbrățișându-se unii pe alții, spunând povești despre excursii și concursuri. Prin evenimentele noastre s-a restabilit legătura între vechea gardă de sportivi și tinerii practicanți de sporturi alternative. Există, de asemenea, conversații serioase despre potențiale business-uri și parteneriate prin simplul fapt ca riderii se conectează cu profesioniști din industrie.

Există exemple concrete de relații sau colaborări care au avut loc datorită acestui brand (sau eveniment)?

BOBBY: Primul exemplu care-mi vine-n cap este colaborarea care a început la primul MGP între subsemnatul și Alex Pârvan. Dacă până atunci nu reușeam să fim pe aceeași frecvență, iată că am ajuns să lucrăm împreună atât la un eveniment de la Muntele Mic (JIBassic Ark), cât și la mai multe proiecte de dezvoltare a snowparkurilor în România. Al doilea ar fi mobilizarea rollerilor în a-și face asociație, iar al treilea ar fi cel al skaterilor care au fost dispuși să discute deschis despre ce-i deranjează, dar mai ales să facă front comun pentru dezvoltarea skateboardingului românesc.

Ce impact a avut evenimentul RTRs Alliance MGP asupra sportivilor și asupra comunității în general?

BOBBY: Cred că, în sfârșit, au simțit și comunitățile că există „niște unii" care vor să contribuie la tot ce înseamnă dezvoltare și progres în sportul extrem românesc. Nu spunem c-am rezolvat problemele, ci că am reușit să ajungem la un numitor comun: să fim mai mulți care tragem în aceeași direcție.

SPENCER: Din ceea ce am observat și mi s-a spus, este destul de clar că sportivii și membrii comunității sunt fericiți să afle că cineva pledează pentru ei și pentru nevoile lor în cadrul acestor sporturi. Evenimentul MGP evidențiază acest lucru și primim o mulțime de feedback pozitiv cu privire la acest punct în timpul evenimentului. Și, de asemenea, o mulțime de întrebări despre ce urmează și ce alte evenimente intenționăm să găzduim sau să sprijinim. Dar, în acelasi timp, suntem doar o echipă mică de voluntari cu jumătate de normă de aproximativ un an, așa că suntem foarte fericiți că am reușit să punem o energie atât de pozitivă în comunitate într-un timp atât de scurt.

Ați observat o creștere a interesului pentru aceste sporturi în urma celor trei ediții ale RTRs Alliance MGP?

BOBBY: Eu unul nu cred că am ajuns în punctul în care să vedem că eforturile noastre s-au materializat în mărirea rândurilor de practicanți, dar sper să fim pe drumul cel bun. Dac-ar fi să mă iau exclusiv după prezența la MGP-uri, atunci DA! Am observat însă un interes crescut pentru conceptul MGP din partea magazinelor și brandurilor care ne-au susținut, în ciuda perioadei dificile din punct de vedere economic.

Cum vedeți evoluția acestui brand (dar și eveniment) pe termen lung?

BOBBY: În mod cert vom continua să creștem atât RTR, cât și MGP. Și, bineînțeles, vom trage tare să mărim și comunitatea. Suntem la început, avem un drum lung în față, plin de provocări și neprevăzut. Vrem să ne mărim echipa, astfel încât să putem pune umărul la cât mai multe proiecte ale comunităților, dar să și putem pune în practică proiecte RTR care, momentan, sunt doar la stadiul de "vis ". MGP-ul se vrea și el dezvoltat, poate chiar upgradat la statutul de festival de film, de ce nu? Nevoie de mai multe magazine/branduri prezente, trupe, artiști și alte bunătăți va fi totdeauna.

SPENCER: Scopul nostru este ca acest eveniment să continue să crească, pe măsură ce comunitatea sporturilor de acțiune continuă să se unească și să crească si ea. În cele din urmă, ar fi frumos să extindem acest eveniment într-un eveniment de mai multe zile cu atracții suplimentare: un festival de film legitim cu premiere de film, mai multe magazine și mărci comunitare care participă și înființează magazine pop-up, mai multă muzică live etc. Se va întâmpla în timp și suntem super excited de asta. Cel mai important însă este să ne concentrăm pe creșterea calității în detrimentul cantității și să ne asigurăm că Tribul nostru este construit pe o bază solidă care va rezista testului timpului.

MĂDĂLINA: Cu siguranță, văzând feedbackul și vibe-ul autentic după aceste trei ediții, am prins puteri și avem planuri mari de dezvoltare pentru MGP. Încă de la prima noastră discuție legată de acest eveniment, obiectivul și ambiția comună au fost să aducem mereu ceva în plus la nivel de calitate și organizare cu fiecare ediție, iar asta nu se va schimba. Și e fain că găsim această validare în reactii, mai ales că suntem o echipă mică, ne numeri pe degetele de la o mână și facem asta after hours, cum ar veni. Avem însă multe proiecte în plan pentru RTR, unele concepute chiar de acum un an, la care lucrăm susținut și construim zi de zi. Ambiția noastră este să reușim să le punem în practică și să putem pune degetul pe rezultate, să se transforme cât mai curând în schimbări reale, care să ajute progresul acestor sporturi și, cel mai important, să dezvolte interesul pentru investiții pe termen lung.

Află mai multe despre viziunea și misiunea RTR pe site-ul lor și urmărește-i în social media .