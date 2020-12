În casele oamenilor: Robert OBERT dă viață pereților din apartamente

Tot mai mulți oameni aleg să-și decoreze pereții cu picturi murale realizate de artiști urbani. Fie că e vorba de propriile case sau de baruri, restaurante ori magazine, să ai o lucrare realizată de un artist direct pe pereții apartamentului e o mândrie. Astfel, ceea ce până recent puteai vedea pe clădirile din orașul tău, acum poți avea și la tine-n casă: un desen original, cu semnificație, de care să te bucuri zi de zi.

Dacă data trecută i-am cunoscut pe câțiva dintre proprietarii de apartamente și am văzut desenele din casele lor , azi vorbim cu Robert OBERT , un artist complet, care a desenat în casele mai multor prieteni. Haide să aflăm chiar de la el cum a început să facă asta, apoi mergem într-un tur al lucrărilor realizate de el și le cunoaștem poveștile!

Îmi place să fac lucrări care invită oamenii să își pună întrebări, să se uite mai în profunzime, să caute dincolo de estetică. Robert OBERT

Ce vrei să știe oamenii despre tine, Robert?

Mie îmi place să îmi spun artist urban - cam tot ce fac e strâns legat de spațiul urban și mă definește, așa că there it is. Desenez de pe la vreo 3 ani și de atunci am făcut comics, ilustrație, design grafic, pictură murală, intervenții stradale și o grămadă de alte variante de expresie artistică. Îmi place să fac lucrări care invită oamenii să își pună întrebări, să se uite mai în profunzime, să caute dincolo de estetică. Și să nu uităm pasiunea mea evidentă pentru îmbinarea dintre organic și tehnologie, mai mult decât prezentă în ce fac.

Desen pe acoperiș la Make a Point, Pantelimon, București © Arhivă personală

Unde pot întâlni oamenii cel mai des desenele tale?

În Pantelimon, la FAUR, pe fațada studioului HaHaHa Production - împreună cu Pisica Pătrată, la Make a Point - desen pe acoperiș, vizibil doar din turn, Tăbăcarilor 29, Rezidență BRD Scena 9 alături de Pisica Pătrată, John Dot S și Maria Bălan, Arthur Verona cu Maria Bălan și John Dot S, Sibiu (în intersecție pe str. Hermann Oberth și în berăria de la B13), Iași ( în penitenciarul de maximă siguranță ), Timișoara (în complexul studențesc), Eforie Sud (la Cinemascop), la studioul Chainsaw Europe, pe tramvaiul 21 (pentru încă foarte puțin timp). Și lista poate continua.

Când ai început să desenezi în casele oamenilor și cum e să desenezi într-un spațiu privat, în casa cuiva, față de un loc public?

Nu îmi amintesc un moment clar, știu doar că oamenii mereu m-au invitat să îmi las amprenta în spațiile lor, fie că erau case, baruri, ateliere and so on. Pentru mine e un proces special, tocmai pentru că accesează un anumit tip de intimitate cu spațiul respectiv. E, dacă vrei, ca un cadou pentru cei care beneficiază de spațiul ăla unde tu ți-ai manifestat impulsul creativ. Mă gândesc, când vine vorba de spații de locuit, ce atmosferă se va crea acolo, ce să-i spună omului care va trăi în fiecare zi cu o lucrare de-a mea.

Cel mai ușor e la prieteni, unde deja ești familiarizat cu stilul și personalitatea fiecăruia, știi cumva instinctiv ce li s-ar potrivi. Chiar dacă stilul meu e concentrat pe această invitație la instrospectie și lucrările pot fi mereu interpretate și trecute prin filtrul personal, cred că diferențele dintre a face asta în spațiul public și a desena în casele oamenilor ar fi componenta asta de personalizare și deschiderea diferită către un public. În casa ta inviți pe cine vrei și e un cadru restrâns, în spațiul public, o lucrare ajunge la sute, mii de oameni chiar, zilnic.

Care este primul desen pe care l-ai făcut în casa cuiva și cum îți aduci aminte experiența?

Primul desen pe pereți făcut în casa cuiva a fost la mine, în camera din adolescență, și pot spune că a fost primit foarte bine (râde). Pe la vreo 16 ani cred că s-a întâmplat. Era interesant că pe măsură ce trecea timpul, s-a tot transformat și s-a extins până când desenele au luat cu asalt inclusiv tavanul. Destul de wicked! Țin minte că la scurt timp venise o prietenă jurnalistă de la o televiziune locală să facă un mic reportaj despre mine și așa m-am ales cu ceva snapshot-uri cu peretele, pe lângă o poză făcută de mine, aparent cu un ”cartof”, judecând după calitate.

Primul desen a lui Robert OBERT într-un apartament a fost în al lui © Arhivă personală

După asta, nu îmi mai amintesc exact la cine am mai desenat ceva elaborat prima oară, dar de fiecare dată când aterizam în contextul de a face asta pe pereții prietenilor sau cunoștințelor, era un entuziasm și o euforie de ambele părți. Nu mi-am pus niciodată problema că ar putea deveni “a thing”. It was good clean fun, man.

Cine sunt oamenii care te invită să desenezi în casele lor?

De la un moment dat, devin prietenii tăi. De la un punct încolo, dacă nu vă cunoșteați dinainte, începe să se stabilească o legătură, pur și simplu, prin intermediul artei.

Sunt oameni mișto care dau un vot de încredere artiștilor, până la urmă e vorba de un spațiu personal în care invită un om din exterior să se manifeste. Cred că sunt mai deschiși și apreciază arta în forme de prezentare mai puțin convenționale. Pare că uneori nu e de ajuns să ai doar un tablou, un print sau orice lucrare pusă frumos într-o ramă, you need to expand. Chiar dacă mie mi se pare cât se poate de firesc să desenezi pe pereți, nu toată lumea are curaj să rămână cu așa ceva în fiecare zi în casă.

Robert OBERT la lucru © Mihnea Ratte

Dacă spațiul îți permite, poți avea un univers întreg generat pentru tine, în propria casă. Robert Obert

De ce merită ca oamenii să investească în murale pe pereții casei lor?

Cred că pot deveni un alt soi de colecționari și asta mi se uneori mai interesant decât achiziția unei lucrări de atelier. Gândește-te că poți avea arta din stradă la tine în casă, sună deja mult mai bine. Dacă spațiul îți permite, poți avea un univers întreg generat pentru tine, în propria casă. Sau, după caz, o fereastră către altă lume, la care te mai întorci când evadezi din cotidian. Și, deși astea pot părea niște platitudini care să mă facă pe mine să par mai interesant, sunt chiar niște lucruri adevărate pe care le simți când ajungi într-un spațiu de genul ăsta. Locurile au memorie și o anumită energie care se poate schimba cu tipul ăsta de intervenție.

Cum pot da de tine oamenii care-și doresc un desen de-al tău în casa lor?

Sunt ușor de găsit pe internet. Pe Instagram și pe Facebook , ne desparte un mesaj.

Haide într-un tur alături de Robert OBERT prin apartamentele prin care a desenat și află poveștile lucrărilor lui

Digital Prayer

Digital Prayer © Arhivă personală

Unde și când a fost realizată? Studioul de acasă, 2016

Povestea lucrării : Îmi părea spațiul prea gol și lipsit de “a certain touch”, așa că am decis să ies din proverbul croitorului fără haine și să schimb vibe-ul. În continuare e una dintre lucrările mele preferate, tot procesul a fost foarte fluid și am desenat freestyle, n-am avut o schiță dinainte, ci pur și simplu am lăsat mintea inconștientă să scoată la iveală ce lipsea pe perete la momentul ăla.

Character

Lucrarea ”Character” realizată în casa lui Bogdan Ioniță de Robert OBERT © Arhivă personală

Unde și când a fost realizată? Acasă la prietenul Bogdan, 2016

Povestea lucrării : De când și-a luat apartamentul nou, m-a “amenințat” că are un perete special păstrat pentru un desen de-al meu. Zicea că e must have, avem o prietenie de pe vremea liceului și dorea de multă vreme o lucrare de la mine, așa că venise momentul, mai ales că acum era om la casa lui. (râde) Am ales împreună dintre tonele de schițe și desene pe care le aveam și am transformat, am deformat, am pictat.

Connection

Lucrarea ”Connection” a fost realizată acasă la Victor © Robert Obert

Unde și când a fost realizată? Acasă la prietenul Victor, 2017

Povestea lucrării: “Ne știm de atâția ani și nu mi-ai desenat și mie nimic în casă, nu se poate”. Am stat și am gândit împreună un concept care să fie pe placul lui Victor. După ce a fost gata, a trăit momentul ăla de “sketch vs reality”. Îmi spunea că parcă e viu și că s-a schimbat atmosfera în casă. Cel mai interesant a fost când, venind în vizită, mama lui Victor a avut în prima fază un mic șoc, neașteptându-se să găsească genul ăsta de reprezentare pe perete. Însă, în scurt timp, a început să descopere ce se află în spate și conflictul ăsta de percepție s-a transformat într-o formă neobișnuită de apreciere.

Urban propechies

Lucrarea ”Urban propechies” realizată acasă la Adi © Arhivă personală

Unde și când a fost realizată? Acasă la prietenul Adi, 2019

Povestea lucrării : Ce îi lipsește unui apartament după o renovare? Mai ales când posesorul uneia dintre camere e și fanul desenelor mele? Cu Adi m-am împrietenit acum puțin timp, dar am simțit de la început că suntem pe aceeași lungime de undă, așa că în momentul în care mi-a propus să îi desenez camera fiului său, a fost un proces cât se poate de natural. Cred că cel mai mult mi-a plăcut că, de data asta, am avut un schimb de gânduri și concepte cu cineva din altă generație, un adolescent, și a funcționat parcă mai fluid decât cu alte persoane. De asemenea, cred că e singurul desen pe pereți complet alb negru, îmi pare că am desenat într-un caiet de schițe imens.

Untitled

Lucrarea ”Untitled” realizată acasă la Alex, 2019 © Arhivă personală

Unde și când a fost realizată? Acasă la Alex, 2019

Povestea lucrării : Pe Alex îl știu de când ne plimbam câinii împreună în parc, e parte din comunitatea iubitorilor de patrupezi din zona în care stau. Long story short, aveam un balcon de lounge sessions unde ne mai strângeam pentru hăhăială și bere, și părea că îi lipsește ceva, așa că Alex a zis că e momentul să trecem la acțiune. Am făcut schițe, am stabilit cromatica finală și i-am transformat balconul într-un refugiu ascuns în inima Bucureștiului. Legenda spune că de când cu desenul, berea intră mult mai ușor.

Îți place cum desenează Robert OBERT? Urmărește-l pe site-ul oficial .