România merge cu doi campioni în Finala Mondială Red Bull Solo Q

Pentru toți cei care își doresc să facă un prim pas către o carieră profesionistă în League of Legends,

Câștigătorul Finalei Mondiale, care va avea loc pe 4 și 5 decembrie la Muzeul BMW Welt din Munchen, va primi șansa de a juca în turneul internațional All Stars unde se va înfrunta cu unii dintre cei mai mari jucători profesioniști și se va putea face remarcat de către cele mai mari organizații de esports din lume.

League of Legends este o a doua pasiune a mea.

are 21 de ani, este student în anul trei la UPB București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, și joacă League of Legends de aproape 10 ani. Nu și-a fructificat pasiunea într-o carieră profesionistă, până acum, pentru că a vrut să își asigure mai întâi o plasă de siguranță urmând cursurile unei facultăți.

Inițialele GM le-a adăugat după ce a atins divizia de Grand Master, care este vârful în clasamentul League of Legends. În același timp este și un fan al jucătorului numărul unu de șah din America, Hikaru Nakamura, care a devenit Grand Master în șah la numai 15 ani.

vrând să vadă dacă mai sunt și alți jucători de League of Legends care știu cine este acesta și a fost plăcut surprins să observe că foarte mulți știau. Așa că a păstrat numele mai mult ca pe un omagiu adus jucătorului de șah. La Munchen va concura sub numele de Hikaru și speră să poată trece de faza grupelor.

Și-a schimbat numele de joc în Hikaru Nakamura vrând să vadă dacă mai sunt și alți jucători de League of Legends care știu cine este acesta și a fost plăcut surprins să observe că foarte mulți știau. Așa că a păstrat numele mai mult ca pe un omagiu adus jucătorului de șah. La Munchen va concura sub numele de Hikaru și speră să poată trece de faza grupelor.

Hikaru, care este determinat să finalizeze cursurile facultății înainte de orice, dedică doar 2-3 ore pe seară jocului. După ce s-a calificat în finala mondială de la Munchen, și-a schimbat un pic programul și, în ultimele două weekenduri de dinaintea plecării la turneu, a mai participat la competiții online, la care a jucat în jur de 5-6 ore pe zi, plus câteva ore de antrenament dimineața, deci poate spune că a dedicat mai mult timp jocului în ultima perioadă.

La Red Bull Solo Q, participanții au voie să aleagă oricare dintre cei 157 de campioni disponibili în joc, dar nu toți se pretează jocului de 1vs1, așa că opțiunea de ”pick & ban” este una strategică. Pentru a câștiga un meci, un jucător trebuie să facă First Blood, să doboare 100 de creepi sau să distrugă turnul adversarului. Cel mai adesea în turneele de genul acesta, jucătorii încearcă să obțină First Blood, de aceea este extrem de important ce campion își aleg.

Pentru Hikaru, care de-a lungul anilor a jucat cel puțin 50 de meciuri pe fiecare campion disponibil în joc, faza de selectare a campionului cu care va juca nu va fi o problemă majoră, mai ales că are experiență și ca jucător de solo mid dar și ca AD Carry, deci stăpânește mecanicile ambelor roluri destul de bine.

”Îmi plăcea foarte mult să mă uit la el, am învățat foarte multe de la el și pot zice că din cauza lui am și jucat foarte mult AD Carry în primele sezoane.”

În ultima perioadă, Hikaru îl urmărește mai mult pe fostul jucător de la Fnatic, Tim "Nemesis" Lipovšek, care joacă solo mid. ”Mă uit la el mai mult ca să să văd ce joacă și ce idei are despre anumiți campioni,” spune Hikaru.

Dacă își va atinge obiectivul de a trece de faza grupelor și a intra în top 16, Hikaru își va revizui strategia de joc în funcție de adversarul din playoff-ul competiției. ”În playoff-uri, meciurile se vor juca în format de best of 5 și deja o să știm mai bine cam cu ce campioni preferă fiecare să joace și cam care o să fie meta-ul turneului. Așa că o să-mi refac planul de la meci la meci,” ne-a mărturisit Hikaru care va lua o scurtă vacanță de la cursuri ca să își urmeze visul în Munchen.

Pentru Shakara, sfârșitul anului speră să fie punctul unde își va începe cu adevărat o carieră profesionistă în League of Legends. În acest sens, se gândește foarte serios să își înghețe ultimul an de facultate pentru a se dedica sută la sută pasiunii sale.

Mi se pare foarte rentabil să repet ultimul an de facultate pentru șansa de a atinge un nivel pro, de a îmi îndeplini visul.

