România fantastică în colaje care mixează picturi celebre și poze comune

Eram deja familar cu cultura 'meme' de la noi când m-am apucat de asta. Tot eu am făcut și 'neam spart' și atunci mi-am dat seama că e destul de ușor să faci haz de ceva. Bine, acolo era mult mai rudimentar decât ce fac aici, treaba se întâmpla prin 2014-2015. Referitor la acest cont de Instagram, nu aș avea o dată anume în care să se fi născut 'latifundiar' pentru că, în esență, am mii de imagini prelucrate de dragul 'distracției', iar când mi-a revenit cheful de social media, am reînceput postările. Pentru 'latifundiar' am ales imaginile care să surprindă această discrepanță specifică aici, la noi, pe plan local, majoritatea îmbinate cu picturi.

