Competiția internațională de wakeboarding pe cablu, care a avut loc la Sibiu la mijlocul acestei luni, face parte dintr-un lung șir de succese de care acest sport s-a bucurat în România în ultimii ani. Artizanul lor este Ioana Goncea , practicantă de wakeboarding pe cablu de peste 10 ani de zile, cu nenumărate reușite. În 2019, sportiva obținea prima poziție în clasamentul mondial IWWF la categoria Master Ladies după participarea la Campionatul Mondial de Wakeboarding pe Cablu din Argentina. Tot atunci reușea să afilieze clubul pe care îl coordonează, Revo Wake Club, la Federația Internațională de Waterski și Wakeboard (IWWF).

Între timp, la începutul acestui an, Ioana a reușit să pună oficial bazele Federației Române de Schi Nautic și Wakeboard și, astfel, să organizeze competiția de la Sibiu, alături de o echipă pasionată. Printre concurenți s-au numărat unii dintre cei mai buni rideri din lume: croatul Marco Gacic , numărul trei în clasamentul mondial IWWF (masculin), poloneza Julia Lupij , numărul unu în clasamentul mondial IWWF (feminin) sau germanul Dennis Hildebrand, locul trei la Campionatul European și favorit la Mondiale. Oliver Orban , campionul mondial la wakeboarding pe cablu, nu a putut onora invitația din cauza unei accidentări . În total, 52 de sportivi și sportive au participat la prima ediție a Sibiu Wake Trophy.

Planurile de viitor ale Ioanei sunt îndrăznețe și printre ele se numără organizarea în România a Campionatului European în 2023. Am vorbit cu ea și-am aflat mai multe despre tot ce-a reușit să facă până în acest moment și cum vede ea viitorul wakeboardingului pe cablu în România.

Ioana Goncea © Iulian Alexandru Popa

Cum s-a transformat pentru tine wakeboardingul pe cablu dintr-un hobby într-o misiune de a crește acest sport și-n România?

Practic de 10 ani wakeboarding pe cablu. L-am descoperit în SUA, unde am fost la studii. Căutam un loc unde să fac sport și să mă relaxez după școală și așa am descoperit un parc de wakeboarding pe cablu chiar lângă casă. Așa am început. La noi în țară nu exista așa ceva la acel moment. Exista doar opțiunea de-a ne da cu barca, pe Snagov. Mi-a plăcut foarte mult și am continuat să investesc în disciplina asta de wakeboarding pe cablu.

Când m-am întors în țară, s-a deschis și la noi primul astfel de parc, pe doi stâlpi, Zumbaala Wake Park, la Mogoșoaia. Și, de aici, sportul ăsta a început să evolueze pentru că ne strângeam acolo o comunitate și încercam să aducem cât mai mulți copii, să-i învățăm să se dea pe cabluri. În 2017, am avut și primul parc de wakeboarding cu cablu pe cinci stâlpi, A2, lângă București, pe Autostrada Soarelui. Odată ce am avut cablu pe cinci stâlpi, s-a dezvoltat și mai mult sportul pentru că, în comparație cu un cablu pe doi stâlpi, unde se poate da un om, în intervale de 10 - 20 de minute, pe un cablu cu cinci stâlpi se pot da șase oameni în același timp. Tot în 2017 m-am dus la prima competiție, în Austria, și atunci mi-a venit ideea de a face o Federație pentru că m-a deranjat că în dreptul numelui meu era trecut ”unknown” (necunoscut) în loc de numele țării, fiindcă România nu avea o afiliere oficială și recunoscută internațional.

Așa că te-ai pus pe treabă și te-ai apucat să înființezi Federația și în România?

Momentul din Austria m-a încurajat să încep demersurile. Dar când vedeam cât de stufoasă e procedura de înființare efectivă, o lăsam baltă. În schimb, am creat Asociația Română de Cable Wakeboard, pe care am afiliat-o la Federația Internațională, și am început în felul ăsta să facem lobby pentru țară și pentru viitorii sportivi din România. Însă pandemia a fost momentul în care m-am pus pe treabă în ceea ce privește Federația. Dacă tot eram blocată în casă, am zis că e un moment bun să fac acte pentru înființare. Am lucrat câteva luni bune la obiectivul ăsta. Cam trei luni mi-a luat să scriu toate hârtiile, toate cererile, să traduc regulamentul internațional și multe altele. Până la final am avut un dosar de înființare de vreo 300 de pagini. (râde) Era ceva imens. L-am depus la Ministerul Sportului, m-au contactat și, după cele trei demonstrații în fața unei comisii de inspectori, reprezentanți ai ministerului, și procedura de înființare în instanță, am avut în sfârșit Federația.

Dennis Hildebrand la Sibiu Wake Trophy © Adrian Crapciu

Care a fost strategia ta odată cu înființarea Federației, a cărei președintă ești?

Prima competiție internațională, primul Campionat Național, primul curs internațional de formare a arbitrilor români. Până acum am legitimat internațional cinci arbitri români și am avut prima competiție internațională, la Sibiu. În timp ce cursul de arbitri era în desfășurare, mi-au apărut pe Facebook vești despre deschiderea complexului de la lacul Binder, din Sibiu. Când am văzut ce e acolo, am zis, “Trebuie neapărat să mergem să vedem ce se întâmplă și să obținem o întâlnire cu doamna primar.” Pe 1 iunie se deschisese complexul de la lacul Binder, pe 4 iunie am văzut știrea pe Facebook, iar în alte câteva zile eram la Sibiu și ne întâlneam cu doamna primar, Astrid Fodor.

Gândul meu era să facem o competiție de maxim trei stele, că îmi imaginam că pentru o astfel de competiție sunt condițiile de la Binder. Numărul de stele al unei competiții îți spune și ce fel de participanți vei avea acolo, pentru că la fiecare astfel de competiție numărul de stele indică și numărul maxim de puncte pe care un sportiv le poate obține, scopul final al celor mai buni dintre ei fiind să adune numărul de puncte necesar pentru participarea la Campionatul Mondial. De exemplu, Campionatul European are cinci stele, iar Campionatul Mondial are șase stele. La Binder, după ce am văzut locul și condițiile de primire, mi-am dat seama că putem organiza o competiție de patru stele. De aceea am și reușit să îi aducem pe unii dintre cei mai buni rideri din lume aici. În plus, premiile au fost generoase: locul I - 1000 de euro, locul II - 700 de euro, locul III - 500 de euro, atât la masculin, cât și la feminin.

De la înființarea Federației la prima competiție internațională de patru stele a trecut foarte puțin timp. V-au mers toate ca unse...

Asta vorbeam și cu arbitrii internaționali pe care i-am adus la Sibiu, că nu există un astfel de precedent în istoria IWWF. O federație nou înființată care, în același an, reușește să organizeze o competiție de patru stele.

Julia Lupij la Sibiu Wake Trophy © Adrian Crapciu

Ce părere au avut participanții despre competiție?

Au fost încântați! Eu, fiind sportivă, știu exact ce-i trebuie unui sportiv la o competiție de wake. Are nevoie de mai multe zone: de hidratare, de nutriție sănătoasă, de fizioterapie, de încălzire. Toate lucrurile astea le întâlnești mai rar în competițiile internaționale. Însă eu am vrut ca sportivii să aibă tot ce le trebuie ca să aibă o competiție perfectă. Cu ajutorul sponsorilor am reușit să le oferim toate astea ca să se simtă bine că sunt sportivi în disciplina asta și că sunt respectați. Mi-a plăcut foarte mult că s-au și bucurat de toate astea.

Echipa Poloniei, de exemplu, când a ajuns la Binder, s-a dus direct în zona de warm-up, unde a rămas la încălzire timp de o oră înainte să intre pe apă. Pe urmă, la fizioterapie, cu o zi înainte de concurs, era o coadă de 15 sportivi, cu diferite contracturi. De ei s-a ocupat Marcel Profirescu, unul dintre cei mai buni fizioterapeuți sportivi de la noi, care a făcut voluntariat în această competiție. A doua zi, toți sportivii care au trecut prin mâna lui au concurat fără probleme, la capacitate maximă.

Furkan Karabiyik la Sibiu Wake Trophy © Adrian Crapciu

După Campionatul Mondial din Argentina (2019), anul acesta urmează să te duci la Campionatul Mondial din Thailanda, în octombrie. Ești pregătită?

Da, abia aștept să merg! Campionatul va avea loc la finalul lui octombrie și sper ca, alături de mine, să mai am doi sportivi care să participe la categoria ”Open Men”. Mi-ar plăcea să mergem împreună, să fim delegație din partea României. Sper să răspundă pozitiv!