Roots and Rhythms: ritmuri africane și jamaicane care te pun în mișcare

(Danger) sunt co-fondatorii unui eveniment de dans cu mult suflet. În plus, „Roots and Rhythms” va oferi un nou dansator pentru finala națională Red Bull Dance Your Style, care apoi are șansa să se califice pentru finala mondială din Mumbai, India. Toți cei patru organizatori au avut în anii trecuți propria experiență RBDYS.

(I.F.). Numele meu de scenă e Irene, așa mă cunoaște toată lumea din comunitate, și dansez de aproximativ 15 ani. Am început prin a studia cultura Dancehall alături de Grig Alexa în urmă cu 13 ani. Am avut prima trupă de Dancehall din România, împreună cu Alexa și primii membri, și de-acolo a pornit tot parcursul nostru. Am ajuns la a cincea generație de Dancehall din România și la un eveniment frumos, „Roots and Rhythms”, aflat la cea de-a doua ediție anul acesta. De aproximativ cinci ani, am început să studiez și Waacking-ul; la fel ca mulți dansatori români, nu m-am limitat la un singur stil.