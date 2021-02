e unul dintre grafferii pentru care trenurile de marfă sunt ”pânza” perfectă. Știe că este ilegal ce face când desenează pe ele, însă spune că asta e esența graffiti-ului, să pui în spații publice și vizibile lucrări și idei la care oamenii să aibă acces gratuit. Când nu-și scrie numele pe vreun vagon de tren, Roper studiază la Universitatea Națională de Arte din București și-și expune lucrările și-n galerii, sub numele real.

”Îmi dedic o bună parte din timp pentru tot ceea ce înseamnă artă vizuală. De-a lungul anilor am experimentat diverse tehnici de lucru, de la cele tradiționale (ulei pe pânză), la cele moderne (graffiti),” spune el. E momentul să-l cunoaștem mai bine pe Roper și să aflăm cum a devenit pasionat de graffiti și de ce nu-l deranjează când oamenii spun despre ceea ce face în spațiul public că e vandalism.

