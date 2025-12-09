Cum s-a luptat Sasha DiGiulian cu furtunile pentru primul său traseu El Cap

„Este foarte înfricoșător acum, nu pot să scriu mesaje, îmi pare rău. E vânt și cad bucăți de gheață”, mi-a transmis Sasha DiGiulian în ziua 10 a ceea ce avea să devină ascensiunea ei liberă de 23 de zile a traseului Direct Line (5.13d, 39 de lungimi) pe El Capitan. „Sper să nu se rupă portaledge-ul meu”, a adăugat ea, înainte de tăcerea radio până a doua zi.

Ziua 10 a marcat începutul unui ciclu de furtuni neobișnuit de lung. În următoarea săptămână și jumătate, Sasha și partenerul ei de escaladă, Elliot Faber, au rămas pe perete în timp ce „râuri atmosferice” au trecut prin Yosemite cu ninsoare abundentă, ploaie și rafale pe care Sasha le estimează la peste 50 mph (80 km/h). Chiar și cu corzi fixate până pe vârf și până la sol și cu o echipă de suport pregătită, încercarea de a se retrage – fie în sus, fie în jos – ar fi însemnat să se ude leoarcă, riscând hipotermie și posibil ceva mai grav. Au rămas pe loc, așteptând ca vremea să se îmbunătățească. Pentru Sasha, să urmărească cum șansa de a parcurge în liber Direct Line (cunoscut și ca Platinum Wall), o probă solicitantă pe fisuri abrupte și rocă lustruită glaciar, unde ar fi obținut a șasea ascensiune liberă și prima ascensiune feminină, se scurge încet, a fost agonizant.

Un outsider hotărât să depășească limitele

În ciuda CV-ului bogat, DiGiulian era relativ novice în Yosemite © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Are o experiență legendară în competiții - fiind inclusiv campioană mondială - și a escaladat peste 50 de trasee de 5.14, precum și ascensiuni sportive alpine, inclusiv două trasee de peste 600 m în Madagascar: Bravos Les Filles (Bună treabă, fetelor!), de 5.13d, și Mora Mora (Încet, încet), de 5.14b. Și Rayu (5.14b) în Picos de Europa, în nordul Spaniei. În ciuda acestui fapt, Sasha recunoaște că atunci când a început să proiecteze traseul în 2023, abilitățile sale specifice Yosemite-ului erau limitate.

Începând din 2021, ea a făcut mai multe călătorii în Vale pentru a învăța stilurile sale unice: lățimi, hornuri, crăpături pentru mâini și degete și plăcile de granit lustruite de ghețari pentru care Yosemite este cunoscut. A terminat chiar și traseul dificil Book of Hate (5.13d) de la Elephant's Graveyard.

Nu am o mare experiență în Yosemite, dar am 26 de ani de escaladă Sasha DiGiulian

Yosemite a devenit, de asemenea, terenul ei de antrenament după operațiile de reconstrucție a șoldului din 2021, primul ei traseu fiind 750ft (228m) 5.11c North Face of the Rostrum (eu am condus; ea a urmat pentru a se familiariza cu traseul și tehnica). Pentru reabilitare, a participat chiar și la un Ironman.

În ciuda CV-ului său - și a profilului său de atlet care afirmă că este „fără îndoială, una dintre cele mai decorate alpiniste din lume" - mi-a spus: „Nu aveam un palmares în Yosemite care să justifice să încerc ceva atât de greu - m-am simțit ca un impostor vorbind despre asta. Nu simțeam neapărat că aparțin acestui loc".

Continuând, ea spune: „Nu am un trecut mare de experiență în Yosemite, dar am 26 de ani de cățărat pe stâncă și cred că intuiția de a te mișca pe stâncă și de a înțelege noi abilități vine destul de repede din cauza asta."

Începe ascensiunea

„Direct Line" e un nume oarecum ironic © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Sasha a început urcarea pe perete pe 3 noiembrie și a ajuns pe vârf pe 26 noiembrie, avându-l ca partener pe Faber, cel care l-a ajutat pe Rob „Platinum” Miller să stabilească mare parte din linie între 2013 și 2015. Miller a petrecut șapte ani, din 2010 până în 2017, cartografind, echipând cu spituri și curățând traseul manual. Ultimul lui partener, maestrul elvețian al pasajelor de aderență, Roby Rudolf, a reușit în cele din urmă să parcurgă întreaga rută în timpul unei încercări de 14 zile; Miller a fost la doar câteva mișcări distanță de o parcurgere completă, fără căderi.

Numele, Direct Line, este, după cum recunoaște Miller, umorul lui sec. Deși traseul rulează paralel cu The Nose în vest și începe și se termină, în linii mari, de-a lungul unei linii verticale drepte, de fapt poteca de escaladă liberă șerpuiește la stânga, la dreapta, în sus și în jos – completând chiar și un cerc mare la jumătatea înălțimii pentru a evita un teren imposibil. „Platinum” este porecla lui de multă vreme.

Am întrebat: „Pot să încerc și eu?” Am tras coarda și am reușit Sasha DiGiulian

Sasha continuă: „Am plecat de la bază, iar Elliot a condus primele două lungimi, apoi eu le-am condus pe următoarele două. El a încercat-o pe a cincea, o lungime sub un tavan (5.12), și a căzut. Am întrebat: «Pot să încerc și eu?» Am tras coarda și am reușit.”

Acest ritm a continuat timp de mii de picioare, Sasha preluând cea mai mare parte a lungimilor de cap și surprinzându-se pe sine cu reușite rapide. Faber a condus secțiuni de 5.12+, dar nu a reușit să parcurgă cruxurile curat. Cele șase lungimi cotate 5.13 – variind de la 5.13a la 5.13d – au fost singurele care i-au cerut mai mult de o încercare.

„Nu aș fi putut să cer un partener mai bun decât Elliot”, a spus ea. „A fost atât de încurajator și pozitiv, chiar și atunci când eu reușeam și el nu.”

El Cap ripostează

Escaladarea El Cap la căderea nopții © Pablo Durana/Red Bull Content Pool

La șaisprezece lungimi înălțime, în ultimele mișcări ale lungimii de față cotată 5.13c, White Wizard, a fost aproape să cadă — ceea ce ar fi însemnat să reia conducerea celei mai lungi și mai susținute lungimi de pe traseu. „În momentul acesta îmi sângerează vârfurile degetelor, fiecare deget”, a spus ea. În întuneric total, cu frontala aprinsă, mai avea doar câteva mișcări când piciorul i-a alunecat.

„Îmi curge sânge din deget și îmi zic: «Oh, nu», nu pot să folosesc acest punct de sprijin pentru că e prea umed de la tot sângele meu.” A improvizat o nouă secvență pe niște prize de tip crimps abia vizibile. „Și apoi am ajuns la ancoră și am zis: «Doamne — asta a fost lupta vieții mele.»”

Mi-am zis: "O, nu!" Nu pot folosi acest punct de sprijin pentru că este prea umed de la tot sângele meu Sasha DiGiulian

Asta a dat tonul pentru ce a urmat: o luptă absolută până la final — fisura în perete Doghead, cotată 5.13c, unde a căzut în repetate rânduri la ultima mișcare înainte de a reuși în sfârșit să prindă lansarea; o fisură pentru vârfurile degetelor, udă leoarcă, 5.13a, numită Platinum; Boulder Problem (5.13d/V9), din fericire uscat; și ultimul crux, o traversare printr-un tavan îmbibat de apă, cotată 5.13a, numită Teahupo'o, urmată de o coborâre pe o placă alunecoasă.

Toată acea apă provenea din ciclul de furtuni care i-a blocat pe ea și pe Faber la lungimea 32 pentru următoarea săptămână și jumătate — la doar 600 ft (180 m) de vârf. Deasupra lor se afla cea mai grea escaladă de pe întregul traseu.

Viață pe o platformă (portaledge)

Furtunile au prins-o pe DiGiulian în portaledge timp de nouă zile © Pablo Durana/Red Bull Content Pool

Au trecut nouă zile în timp ce așteptau să treacă condițiile atât de severe încât revista Outside a publicat un articol intitulat: „Sasha DiGiulian așteaptă o furtună la 2.600 de picioare în aer, într-un cort minuscul.” „Baricadată într-un portaledge pe El Cap de patru zile și numărătoarea continuă”, adăuga articolul, „profesionista în escaladă vorbește despre recipiente pentru urină, rafale de vânt și de ce încă refuză să se retragă.”

În acest timp, ea a avut două vise foarte vii despre retragere. „Primul a fost că ne retrăseserăm și am intrat în casa mea din Boulder. Totul se simțea confortabil și eram scoasă din toată această suferință, dar eram tristă că plecaserăm și că nu dădusem tot ce aveam. Am avut un alt vis și, în el, regretam cu adevărat că renunțasem.”

Visele, spune ea, sunt cele care au convins-o să rămână pe perete până când vremea avea să se îmbunătățească.

Am încercat doar să rezist… să respir adânc… să-mi controlez frica pentru că ești acolo, în mijlocul ei Sasha DiGiulian

Dacă ar fi renunțat, ar fi trebuit să reurce întregul traseu de la sol pentru a obține o ascensiune liberă continuă. Iar ultimul crux, Teahupo'o – numit după valul uriaș din Tahiti – ar fi fost sezon ud în primăvară, ceea ce probabil ar fi forțat-o să aștepte un an sau mai mult pentru a încerca din nou.

Izolată în portaledge, udă leoarcă, înghețată și cu degerături ușoare la degetul mare de la piciorul drept, nu avea nicio idee la ce să se aștepte. „Sper ca furtuna asta să se risipească în curând”, a scris ea. „Mental, e dificil să nu știu [ce urmează].”

Degetele ei au fost afectate de cele 23 de zile petrecute pe perete © Pablo Durana/Red Bull

Ea a adăugat, referindu-se la ce a contribuit la apariția degerăturilor ușoare: „Am sindrom Raynaud la degete și la degetele de la picioare, și cred că de asta am fost susceptibilă să fac frostnip-ul (stadiu incipient al degerăturilor) pe care l-am făcut. Pur și simplu nu am o circulație bună.”

Continuând, spune: „Au fost momente în care m-am speriat foarte tare pentru că vântul bătea atât de intens, încât făcea ca bara cortului-portaledge să coboare până în pieptul meu când stăteam întinsă… Am încercat doar să rezist… să respir adânc… să-mi controlez frica, pentru că ești acolo, în mijlocul ei.”

Cum echipa de suport, Ryan Sheridan și Clayton Koob, nu a putut ajunge la ei timp de zile întregi, ea a raționalizat mâncarea și combustibilul și a petrecut ore întregi uscându-și hainele pe piele, într-un cort suspendat în care nu se putea întinde complet. „Era greu să fiu vreodată confortabilă… jumătate din lucruri erau ude… eram concentrată să folosesc lucrurile uscate pentru a absorbi bălțile.”

Ultimul efort spre vârf

DiGiulian a fost încurajată de mesajele lui Tommy Caldwell și Alex Honnold © Pablo Durana/Red Bull Content Pool

Când furtunile s-au potolit în sfârșit – marcând cel mai ploios noiembrie din Yosemite din 1973 încoace, după cum a relatat Newsweek – ea a descoperit că cruxul de deasupra taberei era în stare proastă. „Platinum era ca o cascadă.”

„Elliot mi-a spus: «Ce ai de gând să faci dacă traseul nu se usucă?» Iar eu am zis: «O să-l fac ud.» El a spus: «Poate ar trebui să încerci lungimea Platinum la top-rope», iar eu i-am răspuns: «O să merg direct în cap.» Și apoi am reușit.”

Mesaje de la Tommy Caldwell și Alex Honnold au încurajat-o de asemenea – amândoi i-au spus că este posibil să escaladezi stâncă udă, întrucât ei reușiseră pe traseu mai devreme în sezon.

Am spus: „O să merg direct în cap.” Și apoi am reușit. Sasha DiGiulian

Nutriția corectă și menținerea unui ritm regulat, a spus ea, au contat de asemenea – în special faptul că „dărâma grămezi de SEND Bars”, compania pe care a fondat-o în 2022. „Faptul că primeam verdețuri cât eram pe perete – e ca o experiență completă. Am putut cu adevărat să mă bucur de asta și să văd eficiența unei alimentații bune.”

L-a creditat și pe Rob Miller pentru sprijinul oferit; acesta a vorbit îndelung cu ea înainte de ascensiune și mi-a spus ulterior: „Întotdeauna am ținut cu ea și mi-am dorit să reușească.”

Pentru că și-a pierdut sensibilitatea în degetul mare de la picior în timpul furtunii, și-a micșorat pantoful drept cu o mărime întreagă – sperând că potrivirea mai strânsă îi va oferi mai mult suport. A funcționat, iar ea a reușit lungimea Platinum în ciuda mâinilor și a încălțămintei ude leoarcă.

Și-a redus mărimea pantofului drept după ce și-a pierdut simțul la un deget © Pablo Durana/Red Bull Content Pool

La două lungimi mai sus, pe Hanging Slab (5.12c), priza ei de mână dreaptă s-a rupt la o suflare distanță de ancorare, provocând o cădere. Cu degetele sfâșiate, a turnat superglue în crăpături și a reușit la următoarea încercare.

A urmat apoi Teahupo'o – care curgea ca o strecurătoare. A încastrat mâna în fisura udă, s-a angajat complet și a rămas concentrată pe toată coborârea îmbibată de apă. „A fost un efort uriaș!”, spune ea.

La ancoră, cu doar două lungimi mai ușoare rămase, și-a permis în sfârșit să simtă momentul. Lacrimile s-au transformat în râs.

Singurul ei regret este că Elliot nu a fost acolo pentru porțiunea finală. Cu o zi înainte, a trebuit să plece din cauza unei urgențe familiale, urcând cu ascensoarele pe corzile fixe până în vârf. Ryan Sheridan a preluat rolul de a o asigura până pe creastă.

Misiune îndeplinită

Se apropie de linia de sosire © Christian Pondella/Red Bull Content Pool Misiune: îndeplinită © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Sus, așteptând-o, erau soțul ei, Erik Esterholm, Clayton Koob și echipa ei de filmare. Ștergându-și lacrimile, Sasha își amintește că s-a gândit:

„Ce odisee. Ce călătorie. Cât de ciudat e faptul că s-a terminat.”

Când am întrebat-o dacă există ceva ce nu a fost surprins pe camere pentru viitorul film, a spus: „Practic, întreaga urcare este filmată, dar în timpul furtunii am fost singuri, așa că am filmat mult singură.”

Cât despre ce urmează: „Cred că o să am nevoie de timp să procesez fiecare moment, pentru că atunci când eram acolo, nu procesam – doar continuam. Fiecare lungime conta. N-am avut cu adevărat un moment să mă decompensez.”

„Mi-ar prinde bine o zi de odihnă.”

Despre autor Cine este Chris Van Leuven Chris Van Leuven este un alpinist și scriitor cu experiență, ale cărui lucrări au apărut în The Best American Sports Writing și în numeroase publicații dedicate activităților în aer liber. Este, de asemenea, fondatorul Yosemite E-Biking din Mariposa, California. Pe lângă reportajele despre ascensiuni importante pe marii pereți și despre premiere, el i-a sprijinit direct pe alpiniști – asigurându-i, transportând echipament și însoțindu-i pe cei mai mari pereți din Yosemite. Experiența sa include escaladarea El Capitan alături de alpinistul britanic Leo Houlding în ascensiunea acestuia pe Freerider și sprijinirea alpinistului belgian Nico Favresse pe noul traseu L’Appât de pe Yosemite Falls Wall.