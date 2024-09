Sătănel câștigă pentru a doua oară finala Red Bull Dance Your Style

Pe 31 august, în ultima zi de vară, Bucureștiul a vibrat în ritmul competiției de all styles street dance Red Bull Dance Your Style ! În piața George Enescu, 16 dintre cei mai tari dansatori de street dance din România s-au duelat în battle-uri spectaculoase, pe piese care au făcut mulțimea să se miște cot la cot cu ei. Tensiunea a fost la cote maxime, cu răsturnări de situație care-au ținut publicul cu sufletul la gură.

Peste 3000 de oameni s-au adunat în Piața George Enescu © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Cei peste 3000 de spectatori prezenți la eveniment nu s-au lăsat intimidați de ploaie: fie că erau membri ai comunității de dans sau doar trecători captivați de spectacol, nimeni n-a plecat, toți au rămas alături de concurenți și i-au susținut până la ultimul battle. La platane, DJ Dxnger a dat tonul distracției – și ea fostă competitoare la Red Bull Dance Your Style. La microfon, Shurubel a fost, ca de obicei, the hype master și a dus vibe-ul la un nou nivel.

DJ Dxnger la finala națională Red Bull Dance Your Style 2024 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Shurubel prezintă finala națională Red Bull Dance Your Style 2024 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Dar să-ncepem cu-nceputul. Red Bull Dance Your Style e o competiție care îmbină diversitatea stilurilor de street dance, oferind dansatorilor libertatea de a se exprima și de a impresiona audiența. Publicul decide învingătorul, ceea ce transformă totul într-un spectacol interactiv ca la carte. Nu prea se-ntâmplă s-ajungi în public și să poți să rămâi nemișcat la felul în care-și dau sufletul pe scenă dansatorii pentru votul tău. Unde mai pui că toți competitorii improvizează - ei nu știu dinainte pe ce muzică vor dansa și trebuie să-și potrivească energia cu cea a publicului și-a adversarului, pe care trebuie să-l întreacă în expresivitate și inspirație. Greu, nu?

Câștigătorul finalei românești pleacă mai departe la finala mondială Red Bull Dance Your Style din Mumbai, India, în noiembrie 2024, alături de concurenți din zeci de alte țări. Sâmbătă, voturile publicului i-au oferit cale liberă lui Sătănel către India. Pentru a doua oară, ea și-a adjudecat trofeul competiției – a fost campioana României și la ediția din 2022.

01 OPTIMI

Runda 1: ADAM VS. NICOLA – Hip Hop vs. Hip Hop

Primul battle al serii a fost altceva: față-n față, campionul Red Bull Dance Your Style de anul trecut, Adam, și iubita lui, Nicola, ambii dansatori de hip-hop. La doar 19 ani, Adam a reușit să cucerească până acum numeroase competiții. Când nu dansează, e implicat activ în proiecte comunitare și își împărtășește pasiunea pentru dans cu tinerii din cartier: "Dansul e modul meu de-a comunica cu lumea. Fiecare mișcare e o parte din povestea mea." Nicola l-a pus să promită înainte de show că se vor bate fără menajamente, astfel încât cine câștigă s-o facă pe drept. Să-i vedem!

Adam Chițu la Red Bull Dance Your Style 2024 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Nicola la Red Bull Dance Your Style 2024 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Hit it, Dxnger! Super-hitul "Rumble", lansat de Skrillex, lovește din boxe. E dubstep cu grime și electronic: basul și ritmurile sacadate îi lasă pe ambii să-și arate din plin puterea și controlul. Ambii sunt acrobatici, super-concentrați pe ce fac. Și totuși, se vede emoția pe fața lor, mai ales în momentele de respiro, atunci când celălalt dansează. În tura 2, pe iconicul “Respect”, de la Aretha Franklin, Adam și Nicola dau totul: dansul lor e brutal, neîmblânzit, și face publicul să simtă fiorul competiției la nivelul la care trebuie. De la bun început.

Shurubel: “E abia primul battle, dar ringul ăsta de dans frigeee rău! E timpul să vedem cine merge mai departe. Vreau să văd voturile voastre! Roșu sau albastru? La 3, 2, 1... ȘI!“

Câștigăăă... Nicola! Se anunță o ediție de Red Bull Dance Your Style foarte-foarte interesantă!

Runda 2: OXI VS. DAVID DH – electro vs. dancehall

Shurubel: “Al doilea battle e gata să înceapă. DJ, muzica, te rog! Dansatori, arătați-ne ce aveți mai bun!“

Și intră pe scenă Oxi și David Dh, ambii în haine colorate și pline de personalitate. Oxi luptă pentru mișcarea electro, iar David pentru dancehall. Oxi predă, a făcut parte din mai multe trupe de dans, a câștigat „Best Male Dancer” la concursul Dance Star, București, 2017, a obținut locul 1 la 1 vs. 1 Open Styles și locul 1 Showcase la Dance Station, Galați, 2022. L-am mai văzut pe scena Red Bull Dance Your Style, unde-a făcut valuri cu flair-ul unic și tehnica impresionantă. David DH dansează de când era mic și de 9 ani exclusiv dancehall. A câștigat prestigiosul Nitty Gritty Italia la doar 18 ani. “Asta chiar o să fie greu”, spune cineva din public.

Oxi ne arată ce poate © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool David DH cucerind publicul © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Oxi deschide meciul din colțul roșu pe Doja Cat – “Woman”. Pe-un afrobeat hipnotic, ne demonstrează că a trecut la un cu totul alt nivel față de ultima dată când l-am văzut. David îi răspunde cu mișcări vibrante, impresionează cu combinațiile sale rapide, complexe. Pe Gorillaz – “Feel Good Inc.”, Oxi și David DH trebuie să facă față unui mix de rock, hip hop și muzică electronică, pe un bassline puternic. Și cum fac față! WOW!

Shurubel: “Ringul de dans e încins! Sunteți gata să ne arătați cine merge mai departe? Start vooot!”

Cu urlete și bătăi din picioare, runda e adjudecată de... David Dh!

Runda 3: XENA VS. MARIA – Hip-Hop vs. House Dance

Iată că avem și primul battle între două fete: Xena și Maria. Street dance-ul feminim e puternic reprezentat pe scena Red Bull Dance Your Style de anul acesta. Xena rulează fin pe hip hop, iar Maria pe house. DJ Dxnger le dă de lucru cu “Hot In Here”, Nelly, pe care publicul îl cântă cot la cot cu boxele. “Hai, București, fă gălăgie”, îi îndeamnă Shurubel. E ditamai petrecerea în Piața George Enescu!

Xena vs. Maria © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Xena deschide ostilitățile cu un aplomb contagios. A început să danseze acum 6 ani, a experimentat de-a lungul timpului hip hop, electro, house, dancehall și afro contemporan. Toate aceste influențe se văd în dansul ei. Își trăiește momentul ca pe nimic altceva. Maria îi răspunde încorporând elemente afro-caribiene. De mai bine de 8 ani e instructor principal la Salsa Caliente din Cluj-Napoca, co-organizator Street Groove Jam și dansator de latino & street styles. Prima e un tom-boy expresiv, a doua e caliente. Din boxe, provocarea cu numărul 2, “Groove Is In The Heart”, de la The In-Crowd, duce mai departe entuziasmul de pe scenă în public. Pe clape jazzy, piesa are acea capacitate rară de-a te face să zâmbești și de-a transforma orice loc într-un spațiu de dans. Nu ne mai bățâim discret, se dansează cot la cot în Piața George Enescu.

Shurubel: “Nebunieee pe toată linia! Mi se pare c-au dansat amândouă foarte bine, dar mamă cât de clar e votul publicului!“

Cât de roșie e galeria la momentul votului! Piața țipă Xena din rărunchi, avem o câștigătoare clară! Xena merge mai departe!

Runda 4: LIXA vs. BEATRICE – Hip Hop vs. Waaking

În colțul roșu, Lixa, în cel albastru, Beatrice, ambii gata să facă show! Galeria scandează deja Beatrice, se pare că a venit blindată cu armata de fani! Lixa face hip hop, Beatrice waacking. Sunt două stiluri total diferite și două apariții la fel de diametral opuse: un rapper și o balerină a străzii. Dxnger dă drumul la Lil Nas X - "Industry Baby", un mix de trap și orchestră, iar Lixa începe. Are energie, tehnică, personalitate, tot tacâmul. Rupe scena. Dar când vine rândul lui Beatrice, publicul explodează în aplauze. Waacking-ul, care a evoluat din vechiul "Posing", a fost mereu despre expresivitate și gesturi dramatice. În ultimii ani, stilul a înregistrat un adevărat boom. De la turneul lui Beyoncé până la videoclipuri virale, îl întâlnim din ce in ce mai des. Practic, e peste tot. Provocarea numărul 2 vine de la INXS: e “I need you tonight”. Dansatorii noștri par hotărâți să refacă clipul piesei, s-a încins scena, toate telefoanele sunt sus. Se vede determinarea pe fața lor, piața urlă numele lor. “Nici urmă de cartonașe, s-au epuizat toate și suntem peste 3000 de oameni în piață”, anunță Shurubel.

Lixa vs. Beatrice © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Shurubel își pune cu voce tare întrebarea pe care-o avem cu toții: "INXS, unde ești când avem nevoie de tine să decizi cine câștigă?! E nebunie! Greu de ales pentru public, dar hai să vedem ce-ați decis: cine trece mai departe?” Publicul s-a încălzit și știe ce și cum, așa că aruncă în aer cartonașe roșii și albastre: Beatrice merge mai departe!

Runda 5: MATTE VS. ROBERT – Electro vs. Hip Hop

Uuh, ce meci tare: Matte pe electro, Robert pe hip hop. Matte e maestru pe electro din 2010, băiatul nostru a bătut deja lumea la cele mai tari concursuri, cum ar fi World Championship de Electro Vertifight, din Paris (2016) și Move & Prove, din Sankt Petersburg (2017), sau Electro Dance Camp din Durango, Mexic. Robert, în schimb, face ravagii pe hip hop de când a intrat în Challenge Arts în 2020.

“Hai să dăm un pic de gălăgie, să vedem ce facem noi aici. Vreau o lupta curată”, cere Shurubel.

Matte se distrează în primul battle © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Robert dă cu energie bună © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Dxnger apasă play și ne ridică pulsul cu Koffee – “Toast” și Kylie Minogue – “Can’t Get You Out Of My Head”, single care-a vândut peste cinci milioane de copii la nivel mondial și-a fost locul 1 în UK Singles Chart. Matte începe chill, dar precis, combinând mișcări rapide de picioare cu valuri fluide. La un moment dat, iși leagă tricoul și buna lui dispoziție e next level. Pe partea cealaltă, Robert n-are habar ce-s alea oase! E ca un elastic pe scenă, face un freestyle exploziv băiatul ăsta. E epic vibe-ul lui, cu zâmbetul lui șmecheresc pe față și hainele largi.

Shurubel: “Din păcate nu putem merge mai departe cu amândoi. Robert ia voturile publicului și își croiește drum către sferturi.”

Runda 6: ȚALIN vs. DARIAN – Hip Hop vs. Hip Hop

Mai vrem hip hop din ăla greu? Mai vrem! Pe scenă intră, în colțul roșu, Țalin, în cel albastru, Darian. Ambii au centura neagră la hip-hop. Țalin reprezintă Street Groove Studio, e câștigător Come and Get it 2, UBB Dance Battle. A fost și finalistul Red Bull Dance Your Style 2022. Darian e profesor de dans, dansează de la vârsta de 8 ani, s-a clasat pe primul loc la Crew vs Crew - Street Groove Jam, în 2019, și a fost semifinalist Red Bull Dance Your Style 2021.

Țalin se joacă cu mișcările © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Darian răspunde în stilul lui © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Dxnger dă lovitura din nou: Daft Punk - "Harder, Better, Faster, Stronger", un clasic dance care a luat și un Grammy în 2009, și Tommy Richman - "Million Dollar Baby". Pe funk-ul de la Daft Punk, Țalin intră în forță. L-am mai văzut pe Țalin, iar tehnica lui a crescut spectaculos. Vorbește fluent limbajul hip hop, se mișcă sacadat, plin de încredere. Darian îi răspunde apăsat și dinamic. Duelul e strâns, ambii par hotărâți să câștige, dar la final Darian triumfă, luând majoritatea voturilor cu albastru.

Runda 7: MIHA VS. SĂTĂNEL – Dancehall vs. Hip Hop

Meci greu: ambele sunt extrem de talentate și teribil de motivate. Miha dansează din 2016, stilul ei preferat e dancehall, a câștigat multiple trofee: Locul 1 la Dancehall Delivery, Dancehall Battle 1vs1 2018 și la Street Groove Jam 2018. Sătănel a fost campioana Red Bull Dance Your Style la prima ediție a concursului în România și ne-a reprezentat la finala mondială de la Johannesburg, Africa de Sud, în 2022. A revenit și la următoarele ediții din țară, însă rezultatele nu s-au comparat cu cel din 2021. E o lecție vie despre cum să nu te lași niciodată învins și cum să lupți să devii în permanență cea mai bună versiune a ta.

Miha aduce energia dancehall pe scenă © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Sătănel la Red Bull Dance Your Style © Bodgdan Zop / Red Bull Content Pool

Dxnger le dă reggaetton și punk rock, Bad Bunny, Titi Mi Pregunto și The Offspring, “Pretty Fly (For A White Guy)”. Miha umple scena cu dancehall-ul ei și tweark-ul ei fierbinte, piața e plină de energie, ne place-place-place! Marele atu al lui Sătănel (și nu singurul) este însă că răspunde ca nimeni altcineva la orice pune pe masă adversarul. Reușește să întoarcă fiecare mișcare cu o prezență de spirit nebună. Iar publicul se topește după asta.

Shurubel: “Man, cât de tari ați fost!” Se numără voturile intens la final, e greu, dar avem o decizie și învinge... Sătănel!

Runda 8: ALEXA vs. RĂZVAN DH – AfroHouse vs. Dancehall

Se lasă cu scântei! Urmează o relație complicată: Alexa și Răzvan DH se întâlnesc din nou. Anul trecut, Răzvan DH a mers până în finala Red Bull Dance Your Style, unde a pierdut la limită în fața lui Adam. Anul acesta, a intrat în competiție cu mâna în ghips – toată lumea are emoții pentru el, de la Shurubel până la adversara lui, care îl susține în fiecare moment. Care adversară i-a fost antrenoare.

Culori, energie bună și dancehall de la Alexa © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Răzvan DH aduce energia aia bună © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Alexa e îndrăgostită de afro dance, un stil ce combină mișcările tradiționale africane cu influențe moderne, precum hip hop-ul și dansul urban. Energia afro dance-ului îi permite să se exprime liber: pe Skales – “Shake Body” și Destiny’s Child – “Bootylicious” se mișcă senzual și-aduce un AfroBeat incendiar în mijlocul capitalei. Pe de altă parte, Răzvan DH e un adevărat showman. Cu dancehall-ul lui exploziv, ridică publicul în picioare și cucerește inimile tuturor. Zâmbește, electrizează mulțimea, chiar și cu mâna blocată. Can u handle this, Bucharest? Nu mai are nimic de pierdut, doar de câștigat.

La final, se votează și din stradă, de la semafor, se vede o mare de cartonașe. Shurubel: „Ar fi trebuit să faceți semafoarele cu roșu și albastru. Și câștigătorul ultimului battle estee...?” Iar concluzia publicului e că Răzvan își depășește atrenoarea și câștigă duelul.

Emoțiile cresc, urmează sferturile!

Mulțimea energică Red Bull Dance Your Style © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

02 SFERTURI

Runda 9 NICOLA VS. DAVID DH – Hip Hop vs. Dancehall

În sferturi, treaba se încinge și mai serios! Concurenții simt cum suflă vântul finalei și sunt mai flămânzi după succes ca niciodată. Nicola, cu emoțiile la maximum, reușește să și le stăpânească și să-l învingă pe David DH într-un battle mega intens. Aruncă twerk-ul în luptă, în timp ce David dă totul cu mișcări bine lucrate. Piața tipă pentru Nicola, iar de pe marginea scenei, Adam numără voturile pentru iubita lui. David, deși iese din competiție, e întâmpinat de Răzvan DH în backstage, care-l strânge în brațe pentru toată munca și sufletul pus pe scenă. Din public se aude cu empatie cum aplaudă pentru David: “Frate, e doar începutul!”

Runda 10: XENA VS. BEATRICE – Hip Hop vs. Waaking

Urmează Xena vs. Beatrice și avem și prima egalitate într-un battle. Fetele astea chiar se bat în priviri, atitudine și expresii, pe lângă stilurile de dans. Ambele demonstrează cu brio cât de mult își doresc să câștige, ajungând la egalitate și fiind nevoite să mai danseze un minut în plus, pentru ca publicul să poată decide cine va merge în semifinale. “E greu-greu-greu”, comentează cineva din public când se cer voturile. Ambele au galerii consistente. Învingătoare (la limită) e Beatrice.

Xena și Beatrice ne arată ce e fairplay-ul © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Runda 11: ROBERT VS. DARIAN – Hip Hop vs. Hip Hop

În aceeași situație e și battle-ul dintre Robert și Darian: Robert, aparent efortless (deși știm bine câtă muncă se ascunde în spatele atitudinii ăsteia), și Darian, expresiv, fac din nou ca decizia publicului să fie una grea. La doar câteva voturi distanță, Robert își adjudecă battle-ul din sferturi. “Man, cât de intens a fost”, comentează Shurubel, care, totuși, nu s-a putut abține și și-a calmat emoțiile dansând de zor toată runda, pe Lauryn Hill, Doo Wop.

Runda 12: SĂTĂNEL VS. RĂZVAN DH - Hip Hop vs. Dancehall

La ultimul meci din sferturi avem 2 dansatori cu ștate vechi la Red Bull Dance Your Style, Sătanel și Răzvan Dh. Sătănel demonstrează a suta-mia oară că s-a născut pregatită pentru orice, iar Răzvan DH că e tot numai suflet și ambiție. Este fan elemente acrobatice, pe care evident nu le poate face acum, cu mâna în ghips. Și, cu toate astea, luptă ca un erou. Se votează și e din nou foarte strâns. “E foarte aproape”, comentează Shurubel, dar sfârșește prin a-i da cale liberă lui Sătănel catre semifinale.

Satanel vs. Răzvan DH © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Sătanel: ”Mi-a fost frică de Răzvan. În primul rând, pentru că dansează extraordinar de frumos și este super carismatic, interacționează foarte bine cu publicul. În al doilea rând, pentru că are mâna în ghips, ceea ce trezește empatie în oameni. Am câștigat la limită.”

03 SEMIFINALE

Runda 13: NICOLA VS. BEATRICE – Hip Hop vs. Waaking

Și în semifinale competiția e la fel de strânsă. Boxele bubuie pe Burna Boy - „Kilometer” și fetele știu că-i treabă serioasă. Ce ditamai provocarea! Nicola joacă încrezătoare, cu mișcări fluide, fierbinți. Beatrice face un waacking de excepție, se bazează pe rapiditatea cu care-și mișcă mâinile, fură ochii publicului cu expresivitatea pe care-o are când dansează.

Nicola aruncă mișcări grele © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Beatrice dă cu energie © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Din nou, scorul e strâns, avem egalitate! Publicul nu știe pe cine să aleagă. Dar după piesa suplimentară, Nicola face pasul decisiv și trece mai departe. E deja al doilea battle câștigat la limită, dar Nicola nu se lasă! Merge înainte mai hotărâtă ca oricând. Let’s go, Nicola!

Runda 14: SĂTĂNEL VS. ROBERT – Hip Hop vs. Hip Hop

Când Sătănel și Robert intră în ring e clar că nu va fi o treabă ușoară – nici pentru ei, nici pentru public. Ambii aruncă în joc tot ce au mai bun: scheme complicate, forță brută și o abilitate de-a dreptul nebunească de a executa headspins, salturi și figuri care te lasă fără aer. Nu dau semne că ar putea să cedeze, fiecare secundă devine un test suprem de rezistență și creativitate. Atmosfera din public? Nebunie totală! Fiecare mișcare e urmărită cu sufletul la gură, iar tensiunea crește cu fiecare moment. Sătănel are însă un as în mânecă: experiența și capacitatea de a-și doza efortul. Știe exact când să lovească tare și când să păstreze energie pentru mișcările decisive. Shurubel, cu entuziasmul lui contagios, comentează: „Sunt incredibil de buni! Dacă nu v-ați așteptat la asta când ați ieșit din casă, acum v-a lovit realitatea. Ce fac oamenii ăștia e supranatural!” Publicul a decis: Sătănel câștigă duelul și merge în marea finală, unde o întâlnește pe Nicola.

Sătănel lasă vibrație pe scenă © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Robert arată tot ce poate © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Ca în fiecare an, Red Bull Dance Your Style are și invitați surpriză. Pe scenă-și fac apariția Bogdan Bolohan și Erika Măcinic . Bogdan Bolohan, fost finalist la Românii au talent și acum coregraful din spatele unor momente memorabile ale show-ului, aduce pe scenă energia și carisma care l-au pus în lumina reflectoarelor. Alături de el, Erika Măcinic, o balerină care pur și simplu fură privirile cu fiecare mișcare, aduce un strop de magie clasică în mijlocul unui eveniment dominat de ritmurile urbane. Momentul lor se intitulează Simbioza și este o contopire perfectă între hip hop și balet, un manifest pentru diversitate și colaborare. Pe acorduri de pian, în Piață curge o poveste fără cuvinte, în care tradiția baletului clasic se întâlnește cu modernitatea și rebeliunea dansului urban. Rezultatul e magic.

Side Act Red Bull Dance Your Style © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

04 FINALA

NICOLA VS. SĂTĂNEL

Acum e acum. Nicola și Sătănel intră pe scenă mai încordate decât o coardă de chitară, cu toți cei 14 dansatori care-au ieșit din concurs în spatele lor, gata să le facă galerie. Nicola e în colțul roșu și deschide finala cu un combo letal de hip hop cu twerk. E un mix perfect de ritm și atitudine. Sătănel nu se lasă mai prejos și ripostează cu pașii ei preciși și clari, cu elemente acrobatice care te lasă cu gura căscată. De unde le scoate? Duelul ăsta e de povestit nepoților: forța lui Sătănel se ciocnește de carisma și atitudinea Nicolei. Publicul e în delir, fiecare mișcare e întâmpinată cu aplauze și strigăte de admirație. Amândouă își arată nu doar tehnica impecabilă, ci și skill-ul nebun de-a improviza și de a răspunde provocărilor celeilalte. Dincolo de tensiunea din ring, e clar că respectul dintre ele e real. În pauzele dintre runde ochii lor spun tot: știu că fiecare dă tot ce are mai bun și asta le aduce un strop mai mult de admirație reciprocă.

Iar decizia publicului, după minute întregi de reacții răsunatoare, este ca Sătănel să fie pentru a doua oară câștigătoarea competiției Red Bull Dance Your Style.

Sătănel se încarcă de la ceilați dansatori © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool Nicola încălzește publicul în finală © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Sătănel ridică standardele © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Când am zis că dă tot, n-am glumit © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Nicola lasă tot pe scenă © Attila Szabo / Red Bull Content Pool Sătănel la Red Bull Dance Your Style © Bodgdan Zop / Red Bull Content Pool Sătănel și Nicola © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Sătănel: ”Mi-a plăcut finala, pentru că m-am gândit dinainte cum ar fi să concurez cu Nicola. Nu am avut nicio teamă, pentru că știu că am puțin mai multă experiență decât ea. În același timp, îmi place să-mi fie teamă de noua generație, pentru că asta înseamnă că lucrurile evoluează. Sunt sigură că și ea o să câștige curând.

Sătănel câștigă Red Bull Dance Your Style 2024 © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Eu am învățat foarte multe lucruri din participarea la finala mondială Red Bull Dance Your Style de la Johannesburg, din 2022, la care am participat ca urmare a câștigării finalei din România. E o presiune uriașă pe umerii tăi, mai ales pentru că țara noastră nu e încă recunoscută internațional la capitolul street dance, și nu e vorba doar de mine. Este vorba despre oricine ar fi câștigat astăzi aici. Vrem să depășim această barieră. În astfel de momente parcă nu te poți bucura cu adevărat, ci doar vrei să câștigi. Câteodată trebuie să menții un echilibru interior. Eu nu am reușit asta, am fost prea focusată să câștig. Nivelul e incredibil de sus. Anul acesta, mi-aș dori să ajung în top 8.”

Shurubel: “Mi se pare că, în fiecare an, acest concurs e din ce în ce mai tare! Mi-a plăcut foarte mult și în anii trecuți, când am fost într-un spațiu închis, dar de data asta am ieșit în stradă și mi se pare că e locul cel mai potrivit pentru a face street dance, pentru că de aici a plecat acest stil de dans. În fiecare an vin de acasă foarte încrezător și spun că n-o să mai am emoții, dar când ajung aici și văd oamenii pe scenă, încep eu să tremur pentru ei, dar apoi, când văd cât de mișto e, îmi trece și intru cumva în energia lor! În plus, mi-a plăcut faptul că au trecut oameni care habar n-aveau ce se întâmplă pe scenă. S-au oprit, s-au lăsat vrăjiți, s-a umplut Piața George Enescu și s-a simțit energia lor! S-a simțit că au venit oameni care nu știau la ce să se aștepte și au rămas până la final. Nu a fugit nimeni din cauza ploii. Sătănel este un om obișnuit cu Red Bull Dance Your Style; a mai câștigat și prima ediție. Știe ce are de făcut și tot ce pot să îi transmit este să meargă acolo și să reprezinte România cu energia ei, pentru că știm că este una dintre cele mai frumoase energii pe care le-am văzut la un dansator.”