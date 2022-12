Peste 80 de dansatori din toată lumea sunt așteptați la Johannesburg, în Africa de Sud, cu ocazia Finalei Mondiale Red Bull Dance Your Style . După mai bine de 130 de evenimente de dans care au avut loc în peste 30 de țări, cei mai buni dansatori vor participa în Finala Mondială și vor încerca să câștige inimile spectatorilor cu mișcările și energia lor.

Ca de obicei, publicul este cel care va desemna marele câștigător. Însă, până acolo, mai sunt câteva hopuri de trecut. Mai întâi, câștigătorii finalelor naționale vor „lupta” pentru un loc în Marea Finală în cele două runde de calificări din 7 și 8 decembrie. Apoi, cei opt învingători din pre-finală și cei opt wildcards invitați vor dansa pe 10 decembrie pentru Marele Titlu, pe ritmuri de funk, hip-hop, pop, rock și multe altele.

În august 2021, Alexandra Barac aka Sătănel câștiga Finala Națională de la Teatrul de Vară Herăstrău. Acum, ea este una dintre dansatoarele lumii care va încerca să prindă un loc în Marea Finală din 10 decembrie. După un an plin de dans, în care viața ei s-a schimbat datorită victoriei din Finala Națională Red Bull Dance Your Style, Sătănel e gata să dea din nou totul pe ringul de dans.

4 min Cele mai bune momente de la Red Bull Dance Your Style 2021 16 street dancers. 15 dueluri electrizante. 1 învingător.

Am vorbit cu ea înainte să decoleze spre Africa de Sud și am aflat cum a arătat pentru ea ultimul an și cum se simte înainte de provocarea din Johannesburg.

Anul trecut câștigai Finala Națională RBDYS. Ce a însemnat victoria asta pentru tine și cum s-a schimbat viața ta în acestă perioadă?

Personal, victoria a venit cu multe la pachet. A fost acel ceva pe care mi l-am dorit puternic și faptul că s-a întâmplat, m-a „lovit” frumos. Mi-a ridicat și niște întrebări mai grele, niște presiuni, niște gânduri, dar cred că așa funcționez eu, nu mă las să mă bucur complet de un moment, în ideea că întotdeauna se poate mai mult. Evolutiv e și de bine, și de rău. It’s my process. Profesional, câștigarea concursului mi-a adus niște proiecte noi interesante și destul de diferite față de ce-am mai făcut până acum. But I always like to try new, different things.

Euforia încă persistă, la același nivel cu cel din seara cea mare. După concurs, am avut o perioadă de câteva săptămâni în care oameni necunoscuți mă felicitau pentru concurs, ceea ce s-a simțit foarte frumos. Păreau sinceri și cu un zâmbet larg pe față, mă duceau emoțional înapoi pe scena de la Teatrul de Vară Herăstrău, când am văzut doar albastru în fața mea. Apoi, cu timpul, s-a diminuat emoția asta pentru că viața merge mai departe. Dar într-o seară, destul de recent, vorbeam cu ai mei, care au fost în public la concurs, și începuseră să îmi povestească din nou cum a fost pentru ei. M-am trezit încă o dată cu pielea zbârlită, ascultându-i. Deci emoția asta a rămas acolo, la aceeași intensitate!

Publicul a decis! Albastru (Sătănel) câștigă Red Bull Dance Your Style © Cătălin Soto / Red Bull Content Pool

Și tatăl tău a dansat cu gașca lui când era tânăr. Cum a fost pentru el și pentru familia ta că ai câștigat Finala Națională și ce sfaturi au pentru tine în legătură cu Finala Mondială de la Johannesburg?

Familia mea m-a susținut întotdeauna în orice am vrut să fac, chiar și în ideile mai puțin bune pe care le-am avut de-a lungul timpului. Câteodată îmi place să dau vina pe ei pentru lipsa mea de disciplină, am avut prea multă libertate. (râde)

Tata a plâns mult după victoria mea de la Finala Națională. Îmi povestea foarte mândru cum niște fete care stăteau lângă ei, la concurs, îi spuneau cât de fericite sunt că stau lângă „părinții lui Sătănel” și că se simt ca și cum ar fi din familie. Au fost emoționați și fericiți. Deși m-au susținut mereu, nu au fost la foarte multe concursuri sau evenimente de-ale mele, din cauza joburilor and co. Dar în seara aia, planetele s-au aliniat.

După ce am sărit de pe scenă să ajung la prietenii mei, ei au fost primii pe care i-am văzut și a fost atât de bine. I-am luat tare în brațe și m-am bucurat atât de mult că au fost acolo. Momentul ăla a fost mai puternic decât să câștig concursul. Imma shout it out once again: Love you, moms! Love you, pops! And love to all my peeps who were there! This is the real win.

Tata e acum ca un coach, „Acum trebuie să faci așa, să te concentrezi, să câștigi!” (râde) Cu mama am o legătură mai specială. Deși îmi dă și ea sfaturi tehnice, gândurile, emoțiile și dorințele ei sunt cu mine, peste tot. Am o legătură puternică cu amândoi.

Swagger vs Sătănel la Red Bull Dance Your Style 2021 © Cătălin Soto / Red Bull Content Pool

Cum a îmbunatățit RBDYS relația ta cu dansul?

Mi-am dat seama, din nou, că orice aș face, nu pot renunța la dans. Sau dansul nu renunță la mine. Să vă spun sincer: după concurs, mi-am dat seama că I really lacked tehnique. Poate și din cauza emoțiilor, dar în special a pieselor muzicale. În seara aceea am avut energia, dar nu și tehnica și, recunosc, nici antrenamentele n-au fost suficiente. Problema e că încă nu reușesc să-mi recâștig tehnica. Dar cred că, din nou, așa e procesul meu. De obicei găsesc ce caut în momentele critice și-n funcție de cum gândesc situația. Ceea ce mă face să cred că pot găsi ce vreau în Johannesburg. Fingers crossed! (râde)

Cum a fost să participi ca observator anul ăsta la Finala Națională RBDYS, fără presiunea competiției, și să-i vezi pe alții în battles 1 la 1?

Când am intrat în incinta Circului, am simțit toate emoțiile oamenilor din jur, în special ale participanților de anul ăsta și am început să tremur. Aveam sentimentul că particip din nou. A fost tare, le-am internalizat toate emoțiile de parcă erau ale mele. (râde) Nu pot să zic că nu am fost ușor supărată că nu am mai putut concura anul ăsta. Aș fi vrut să sar pe scenă în fiecare secundă.

A fost frumos tare să îi văd concurând. Și mi-am dat seama că presiunea și grandoarea evenimentului, a super stage-ului și a mulțimii de oameni pe care trebuie să îi bucuri pentru a te vota, a avut impactul ăsta anxios și emoționant asupra tuturor dansatorilor. Oricât de bun și experimentat ai fi, genul ăsta de moment îți dă la genunchi și te shaky shaky, oricine ai fi.

Finala Națională Red Bull Dance Your Style 2022 © Bogdan Zop / Red Bull Content Pool

Nu am votat deloc pe tot parcursul concursului. Fiind acolo cu ei, știind ce înseamnă să stai pe scena asta, am simțit că nu ar fi corect să votez. Dar am savurat fiecare intrare în parte, a fiecăruia dintre ei.

Nu mă gândesc că întâlnesc „cei mai buni dansatori de pe planetă”. Dansul e atât de subiectiv și personal încât oricând poți avea „cea mai bună intrare de pe planetă” chiar dacă nu ai câștigat 100 de concursuri internaționale. Sătănel

O să te întâlnești la Johannesburg cu cei mai buni dansatori de street dance de pe planetă. Ce așteptări ai de la Finala Globală și cum te-ai pregătit pentru ea în toată această perioadă?

Oricât de bun ai fi, șansele sunt egale. Emoțiile sunt aceleași, fricile, presiunile, anxietățile sunt prezente la toți. Nu mă gândesc că întâlnesc „cei mai buni dansatori de pe planetă”. Dansul e atât de subiectiv și personal încât oricând poți avea „cea mai bună intrare de pe planetă” chiar dacă nu ai câștigat 100 de concursuri internaționale. Și intrarea asta poate fi „cea mai bună” pentru 10 oameni sau „nu așa bună” pentru alți 10.

A really close friend once told me: „Tu dai putere oamenilor din fața ta. Dacă tu ești speriat și te gândești că e greu să îl învingi pe cel din fața ta, you may already lose.”

Dar așa cum poți da puterea asta oponentului tău, la fel de ușor ți-o poți da ție! We are the center of our own universe, and people are there to watch you, so do you. And focus on you and your powers.

Sătănel va reprezenta România în finala mondială Red Bull Dance Your Style © Cătălin Soto / Red Bull Content Pool

La Finala Națională RBDYS ai spus că cel mai greu a fost să îți înfrângi emoțiile. Cum va fi la Finala Globală? Ai vreo tehnică să le ții în frâu?

Nu m-am gândit la tehnici pentru că sunt în jocul ăsta dintotdeauna. Nu există ceva care să mă facă să scap de emoții. (râde) Dar le iubesc, orice întorsătură ar lua. Doar în momentul dinaintea unei intrări pe scenă pot să controlez dacă emoțiile sunt constructive sau nu. Și asta ține doar de ceea ce gândesc atunci. Desigur, metoda clasică în care te concentrezi pe respirație ajută și ea, dar tot mintea își spune ultimul cuvânt.

Și de data asta, la Johannesburg, publicul va avea ultimul cuvânt. Ce te mișcă pe tine atunci când îi vezi pe alții dansând, ce te face să-ți zici „ce tare e omul ăsta”?

E ceva ce se simte, mai mult decât se vede câteodată. De la cum se mișcă, la cum dansează cu muzica, la felul în care te face să te simți când îl privești – îți spune o poveste, te lasă să vezi cine e, cum e, ce simte în momentul ăla. Cred că ține mult de cât de prezent ești în moment. Nu am neapărat un răspuns tehnic la întrebarea asta, it is more about the feeling.

Sătănel câștigă Red Bull Dance Your Style România 2021 © Cătălin Soto

Cu ce gânduri pornești spre Africa de Sud și ce speri să îți aducă toate aventura asta?

This is the ultimate Shaman King adventureee! YUU-HUUU! I always want to win, but sometimes I defocus from my dance. This time I want to love my dance first and then win! I want the goosebumps and a full color view of the one I represent in each entrance.

And the looove, it is all about the love!