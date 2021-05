Puterea feminină în mountain biking-ul XCO

Undeva aproape de Sighișoara, poteca zburdă voioasă prin verdele crud al pădurii de foioase. Pe ea zburdă și mai voioase Miruna Gîrbacea și Eszter Bereczki , bucurându-se de fiecare viraj, iar ritmul este alert. Atât de alert încât urmăritorul pe bicicletă electrică de abia se ține de ele.

Eszti și Miruna nu sunt întâmplător cele două riderițe invitate în tabăra Red Bull Under My Wiiings . Deși aleargă în categoria U23 la MTB cross-country și junioratul nu le este departe, amândouă au deja cariere serioase de sportive sub centură și rezultate pe măsură.

Tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu

Eszter Bereczki

Iute ca săgeata și cu o debara de medalii să ateste asta, Eszter Bereczki este mult mai mult decât o competitoare hotărâtă. Deschide un subiect cu ea și o vei afla prietenoasă și deschisă, dă-i o provocare și-i vei descoperi creativitatea.

Eszter Bereczki la Red Bull Under my Wiiings cu Vlad Dascălu © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

În circuitul național de mountain biking toată lumea o știe; merge cu tatăl ei peste tot și nu ratează aproape nici o cursă. Destul de sigur, are mai multă rutină în sport decât mulți rideri mai în vârstă decât ea. Eszti ne povestește despre primii ei pași: „Am început să fac orientare turistică la 8-9 ani și treptat asta s-a transformat în ciclism. La 13 ani am făcut alături de tatăl meu o tură de o mie și ceva de km în trei săptămâni, în Grecia, și apoi am început să mă antrenez pe bicicletă mai mult decât la alergare.”

Eszter Bereczki în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Tiberiu Hila / Red Bull Content Pool

Debutul lui Eszti în competițiile importante a fost unul vertical. „În primul meu an de juniorat am câștigat Campionatul Balcanic și, de fapt, asta a avut un impact destul de puternic asupra mea.” mărturisește Eszti. „Era prima mea cursă mare și internațională și prima mea cursă ca licențiat. Nu aveam nici o așteptare de la mine, fiind în afară țării, la prima cursă, cu lotul național. Mi-a plăcut foarte mult. După asta am câștigat și primul meu titlu de Campioană Națională la juniori și am început să concurez și la ciclocros, unde am câștigat câteva titluri naționale, la juniori și la elite. Acum doi ani au apărut și cursele de Eliminator, care îmi plac foarte mult. Îmi doresc să particip și în afara țării la competițiile de genul ăsta. Am obținut 2 titluri de Campioană Națională la Eliminator și câteva la XCO.”

Ca pentru orice alt participant, invitația în Red Bull Under My Wiiings a venit și pentru Eszter Bereczki cu anumite așteptări. „Mi-am imaginat că o să învățăm multe lucruri antrenându-ne împreună.”, spune ea. „Mi-a plăcut mult ideea asta: să învățăm unul de la celălalt, să învățăm de la Vlad și de la oamenii care au făcut toate prezentările pentru noi. Am apreciat foarte mult efortul lor; este o muncă enormă, să faci așa ceva pentru tineri și nu a mai fost așa ceva până acum în țară. E tare, fiindcă atunci când am început eu să mă dau ca junioară, nu exista așa ceva. Mi-ar fi plăcut să fie, fiindcă e un avantaj foarte mare.”

Eszti Bereckzi în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Frumusețea și căldura locurilor nu au trecut nici ele neobservate: „Mi-a plăcut mult prima zi, în care am făcut mai multe opriri și am ajuns să cunoaștem mai bine zona asta și oamenii, care ne-au primit în casele lor și sunt toți foarte prietenoși. Te simți foarte bine, ești ca acasă aici.”

Eszter Bereckzi și Miruna Gîrbacea în tabăra Red Bull Under My Wiiings © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Miruna Gîrbacea

Cu o remarcabilă rigurozitate, în aproape fiecare seară din tabără, Miruna Gîrbacea meșterește cu rigla și creionul mecanic la un desen tehnic pentru facultate. Vine din Zărnești și poartă un zâmbet smuls unei reclame la pastă de dinți. Calea ei în sportul pe două roți este una aparte: „Eu am început cu schi-alpinism inițial și am făcut și puțin atletism mai înainte, dar la nivel de copii-hobby. Am ales să merg pe munte fiindcă stau la poalele Pietrei Craiului și era inevitabil.” explică Miruna. „Am participat apoi în competiții internaționale de schi, am luat locul 8 mondial, locul 3 la o etapă de Cupă Mondială și prin primăvară, după ce am terminat sezonul de schi, mi-am spus să încerc și pe MTB, să văd câteva curse și cum e și cu sportul ăsta. Mi-a plăcut super mult și cred că un factor principal pentru care m-am apucat de sportul acesta a fost inițial Vlad, prietenul meu, fiindcă m-a susținut din plin. Deja mă dau de aproape 3 ani de zile și mi se pare super fain. Între timp am pus schiul pe locul doi și MTB-ul a devenit locul 1 în prioritățile mele.”

Miruna Gîrbacea în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

Rezultatele nu s-au lăsat așteptate: „Am câștigat Campionatul Național de Juniori în primul meu an. În al doilea an am trecut la Elite și am fost vicecampioană națională la XCO și vicecampioană națională la XCE.”

Miruna nu avea cum să nu aprecieze tabăra Red Bull Under My Wiiings: „În primul rând, mi s-a părut o idee super faină, fiindcă suntem toți aici, și sunt puține momente în tot anul competițional în care reușim să ne cunoaștem mai bine și să ne împărtășim unul altuia din tehnicile noastre. Ăsta a fost primul avantaj. Apoi, evident, faptul că a fost Vlad Dascălu aici și ne-a putut oferi din experiența lui.”

Miruna Gîrbacea în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

Ea punctează: „Fiecare zi a avut ceva special și foarte fain, la cum s-a desfășurat totul, mai ales că dimineața eram la antrenament și ne puteam bucura de ride, apoi seara aveam câte un curs, din care puteam desprinde informațional câte ceva foarte bun pentru noi.”

Suzi Hilbert

Oază de pozitivism, Suzi Hilbert e toată numai un zâmbet și își alege atent cuvintele despre lucrurile care contează pentru ea. A venit în Red Bull Under My Wiiings pur și simplu să ajute, ca om bun la toate, și a intrat natural într-un rol de mentor, care i-a venit mănușă.

Suzi Hilbert în tabăra Red Bull Under my Wiiings cu Vlad Dascălu © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

„Pe Eszti o știu de când am început să mă dau cu bicicleta, fiindcă se dădea și ea deja de pe atunci.”, mustăcește Suzi. „Amândouă sunt fete super motivate și serioase și asta s-a văzut și aici. Au fost implicate și dedicate în toate lucrurile care s-au întâmplat, și simt că și ele au văzut cât de mult ne ajută acest eveniment și câte beneficii le poate aduce.”

Spre deosebire de cele două colege ale ei, Suzi s-a apucat de dat pe bicicletă abia în facultate: „Se împlinesc 10 ani de când am fost la primul concurs. La 20 de ani am descoperit bicicleta și am început cu niște concursuri locale în Cluj, o serie bine pusă la punct pentru începători, niște XCO-uri în oraș. De acolo am continuat, am început să merg la maratoane și la cam toate concursurile din țară.”

Suzi Hilbert în tabăra Red Bull Under my Wiiings cu Vlad Dascălu © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

În mod firesc, odată ce-ți intri în ritm, începi să culegi și laurii. „În 2016 am făcut trecerea [N.R.: de la amatori] la Elite și am început să-mi contorizez rezultatele. În 2017 și 2018 am câștigat Campionatul Național atât la XCO, cât și la Maraton, și ălea sunt niște rezultate cu care sunt destul de mândră! La XCO a venit din urmă Eszti și m-am bucurat destul de mult”, declară Suzi cât se poate de franc. În 2019 ea a devenit Vicecampioană Națională și în general este o prezență constantă pe podiumul oricărei competiții.

Suzi Hilbert în tabăra Red Bull Under My Wiiings cu Vlad Dascălu © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

În ciuda startului târziu în mountain biking, regretele nu au ce căuta în meniu: „Mi-ar fi plăcut să știu că există sportul ăsta și cât de fain e cu câțiva ani înainte. Dacă începi la 20 de ani sunt destul de multe lucruri împotriva ta, de la posibilitatea de a te dezvolta pe partea tehnică, la toată partea de antrenament fizic pe care ai pierdut-o în anii în care ai fi fost mai receptiv la stimulii ăștia. Pe de altă parte, în timp am ajuns să nu regret chestia asta. Poate că îmi lipsește partea de pregătire fizică și tehnică din anii aceia, dar faptul că m-am apucat la o vârstă la care mi-era ușor să conștientizez ce se întâmplă cu stilul ăsta de viață și ce înseamnă să fii sportiv, ce necesită, ce urmări are, ce avantaje și dezavantaje; cred că lucrul ăsta a fost bun pentru mine.”

Ca să nu existe vreun dubiu, Suzi subliniază cel mai important lucru: ”Chiar îmi face plăcere și în toate pozele ălea în care mă vede lumea zâmbind la concurs; e pe bune, fiindcă mă distrez și-mi pare bine că sunt acolo!”

Red Bull Under My Wiiings este o șansă întru evoluție pentru întreaga scenă românească de mountain biking și Suzi Hilbert este foarte lucidă în această privință. „Ai nevoie de generații întregi pentru a ajunge la un nivel bun și trebuie să începem de pe acum cu cei mai tineri, pe ei să-i băgăm în seamă, să-i susținem și să-i ajutăm. Evenimentul ăsta, fiind axat tocmai pe acești tineri, mi s-a părut o idee foarte bună! Mi-a plăcut cel mai mult formatul, care presupunea pe lângă ture, pe lângă întâlnirea cu Vlad, și seminariile cu nutriționiști, specialiști în Social Media sau dezvoltare mentală. A fost un eveniment complet, cu un program care include toate lucrurile de care ai nevoie pentru viața de sportiv. Așteptările mele erau destul de sus, ele au fost atinse și depășite.”, conchide ea.

Vlad Dascălu și Maxi Munteanu încurajând-o pe Miruna în timpul unei probe © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Scena de mountain biking feminin din România are un mare potențial și nu poate decât să crească. Și Suzi, și Eszti, și Miruna au opinii ferme pe acest subiect.

Miruna crede că totul pleacă de la educație și că este nevoie de un sport de masă mai dezvoltat și de susținerea copiilor, dar și de o infrastructură prietenoasă. „Aș invita cât mai multe fete curajoase să încerce asta, că este un sport super fain și cred că nu ar avea nici o problemă. E deschis pentru toți!”, se entuziasmează ea. Pentru a atrage mai multe fete în mountain biking, Miruna spune: „E nevoie de comunicare mai bună și să le arate cineva cât e de fain. Poate pe viitor ne vom gândi la un proiect fain pentru fete, să încercăm să facem cât mai multe camp-uri sau câteva ture, prin care să invităm oamenii să ne fie alături.”

Eszti Bereckzi și Miruna Gîrbacea în tabăra Red Bull Under my Wiiings © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Eszti constată că sunt destule fete care se dau bine, dar că ar fi bine ca ele să facă pasul și înspre competiții: „Încercăm să motivăm cât mai multe fete să se dea, să se antreneze, să concureze. Sportul este al tuturor.” Ea este sigură că avem nevoie de mai multă unitate și de programe dedicate. „Promovarea este foarte importantă, să vadă lumea că existăm și noi! Mă gândeam cum ar fi să facem o echipă doar de fete sau un lot național de fete. Ar putea fi un pas foarte important pentru noi. Am putea învăța mai bine împreună. Dacă am avea o echipă doar a noastră, cred că ne-am putea dezvolta mult mai mult.”, speră Eszti.

Miruna Gîrbacea în competiție cu Eszti Bereckzi © Tiberiu Hila/Red Bull Content Pool

Suzi a cunoscut scena competițională feminină în toate fazele ei sinusoidale și cel mai mult apreciază camaraderia: „Mă bucur mult să pot să zic că sunt prietenele mele! Că până la urmă, cu ele mă întâlnesc tot timpul și știu că suntem noi acolo, care tragem una de alta, să mergem și acolo și acolo, să fie lume și să se vadă că sunt fete.” Deși competitivitatea contează, ea poate fi pusă pe pauză în momentele dintre curse.

Brigada în deplasare în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

Din punctul ei de vedere, mai multe fete ar avea acces la mountain biking, dacă ar exista campanii care să le stimuleze interesul, de la evenimente dedicate până la anumite facilități pentru participante. Taberele de fete pot aduce și ele un plus important: „Eu am luat parte la tabere de fete și acolo atmosfera e un pic diferită. Preconcepțiile, fricile, temerile sunt date deoparte, dacă ești între oameni ca tine. Totul e mai relaxat.”, e convinsă Suzi. „Vorbeam și cu fetele despre un camp între noi, cele care participăm deja la concursuri, să ne organizăm puțin. Ne-ar ajuta pe noi, cele care suntem la același nivel, să trecem mai departe, să mai învățăm ceva. Simt că empowerement-ul la feminin există nu doar în vorbe și că funcționează atunci când suntem toate împreună. E bine să existe și evenimente de acest gen”.

Suzi Hilbert în tabăra Red Bull Under My Wiiings de la Viscri © Mihai Ștețcu/Red Bull Content Pool

Suzi vede speranța în tânăra generație și remarcă un progres: „Chiar este un trend ascendent, sunt mai multe fete la concursuri. Și ce nu vedeai în trecut sunt fetele astea tinere, care pur și simplu nu erau, dar acum sunt prezente. Ideal ar fi să existe în fiecare oraș minim câte un club, unde părinții să-și poată da copiii la ciclism. Din cluburi pleacă totul.”

Scena feminină de mountainbiking începe să se cristalizeze pas cu pas. Le ținem pumnii tuturor fetelor și ne ridicăm pălăria în fața lor!