Vezi unde poți învăța street-dance în România

Victor Marinescu, a.k.a.

, finalist Red Bull Dance Your Style 2021: „În opinia mea, cele mai active și puternice școli de dans din România, în acest moment și fără vreo ordine anume, sunt Dance Prestige (București), Challenge Arts (București), Piticu Dance Studio (București), Street Groove Studio (Cluj-Napoca), The Hive (Cluj-Napoca) și pare promițătoare și The Culture (București), o școală deschisă recent. Asta pentru că în toate școlile pe care le-am menționat găsești instructori cu experiență, care-și dau interesul în evoluția cursanților. Plus că, oferă un mix de cursuri axate pe mai multe laturi: zona comercială, zona de freestyle battle, zona de concursuri focusate pe show etc. În acest moment, eu nu mai am cursuri de dans deschise, dar sunt open în a preda workshop-uri. Și anul acesta am predat un curs de Locking Dance aka Campbellocking la Challenge Arts. Un pasionat de dans pur și simplu ar trebui să se lase ghidat de curiozitatea artistică și să exploreze, pentru ca ulterior să vadă unde se regăsește cel mai mult, la fel cum nici eu nu m-am decis în prima lună de dans că vreau să dansez Locking. Am explorat cât de mult am putut, cu cât mai multe stiluri de dans, nu doar din umbrela Street Dance (Street Styles), ci și din alte familii de dansuri. Așa consider că ar trebui să facă orice dansator, deoarece îi va fi mai ușor să aibă un mic taste din mai multe stiluri de dans și îi va fi mai ușor să știe în ce direcție să se focuseze. Plus că, este folositor să ai un background cât mai bogat. Legat de Locking, se găsesc foarte multe informații online, însă dacă este cineva căruia i se pare mai ușor să mă contacteze, îmi poate scrie pe Instagram.”