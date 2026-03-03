Sergiu Gherman: Cum se construiește un nume global în industria muzicală

Crescut în România anilor ’90, în Oradea, Sergiu Gherman a înțeles devreme că muzica nu e doar entertainment, ci un mod de a crea și oferi emoții. De la primele versuri scrise în adolescență până la nopțile petrecute construind beat-uri, parcursul lui a fost mai puțin despre faimă și mai mult despre construcție.

Înainte să fie un producător apreciat peste ocean, el a fost rapper (Rappy, pe numele de scenă). Înainte să fie creditat pe proiecte premiate, a fost tânărul care trimitea zeci de mailuri și apărea personal la ușile studiourilor din Los Angeles. A plecat din România cu resurse limitate, dar cu o certitudine rară: nu există plan B. Mutarea în Chicago, la tatăl lui, apoi în LA, conexiunea inițială făcută pe MySpace cu oameni importanți din muzică și anii de incertitudine financiară au fost parte din procesul lui. Sergiu a construit pas cu pas lumea pe care a visat-o pentru el.

Astăzi, numele lui este asociat cu artiști de primă linie - Kendrick Lamar, SZA, Hozier, Bekon - și cu proiecte care au ajuns până la Grammy Awards (a lucrat ca producător/co-producător pe albumul lui Kendrick Lamar, „Mr. Morale & The Big Steppers”, cu care artistul american a câștigat în 2023 un premiu Grammy pentru „Best Rap Album”). Sergiu face parte din generația de producători care nu urmăresc doar un hit, ci construiesc universuri, mizând pe proces, pe sesiuni live, pe organic și pe colaborare reală în studio. Pentru el, muzica este despre experiență.

Importanța lui în piața muzicală internațională nu stă doar în creditele din tracklist, ci mai ales în mentalitatea pe care o aduce: disciplină peste hype, consistență peste validare instantă și o credință profundă în munca făcută bine, chiar și atunci când nimeni nu se uită. Despre toate acestea am vorbit în interviul pe care îl poți citi în rândurile următoare.

Sergiu Gherman pe podeaua Westlake Studio A © Arhivă personală

Care e primul moment din copilărie în care ți-ai dat seama că muzica e un limbaj care te formează?

Probabil în 1992, când eram lipit de televizor în timp ce mă uitam împreună cu mama la concertul lui Michael Jackson din București, din cadrul „Dangerous Tour”. Atunci s-a făcut cel mai puternic declic de lumea reală și mi-am dat seama că există ceva foarte profund care îți trezește cele mai profunde stări: muzica.

Cum ți-ai format gusturile muzicale?

Pe lângă Michael, am crescut cu Dire Straits, Metallica și Dj Bobo. (râde) Prin ’96 am început să rezonez cu hip-hopul, datorită lui Nas, The Fugees. Prin ’98 deja eram cel mai mare fan de rap românesc. Albumele „Nicăieri nu-i ca acasă” (La Familia), „De cartier” (BUG Mafia) și „Nicio problemă” (Paraziții) au fost un staple. Toate au apărut aproximativ în aceeași perioadă, foarte diferite ca vibe, și cred că au semnalat începutul unui sound mult mai matur în hip-hop. Practic, nu exista stradă în cartier unde să nu auzi piesele de pe albumele astea.

Când ai simțit că muzica este drumul pe care trebuie să mergi?

În momentul în care am început să scriu. Eram fascinat de instrumentale și de a spune povești pe ele, de structura lor. Totul a început când am cumpărat din Germania CD-ul „2001 Only Instrumentals” (Dr. Dre) și ascultam mai mult albumul cu instrumentale decât cel normal. (râde)

Ai început ca rapper (Rappy) și apoi te-a prins febra producției. Ce s-a schimbat în tine când ai trecut de la „eu spun” la „eu construiesc spațiul în care altcineva spune”?

A fost o tranziție cât se poate de organică. Mi-a plăcut enorm să produc pentru alții, să fac beat-uri toată ziua, să aud alți oameni pe instrumentalele mele. Nu voiam să fac nimic altceva. Era o perioadă fără social media, deci eram toți foarte creativi. Nu simțeam că avem ceva de arătat nimănui ONLINE, era totul pentru noi și era suficient. Nu simțeam o anumită grabă de a posta imediat. Voiam doar să ne facem muzica, eram toți la mine în studio și, efectiv, dormeam acolo, mâncam sandvișuri de acasă și mai luam ceva bere ieftină.

Sergiu a fost întotdeauna convins că va reuși ce și-a propus © Arhivă personală Am știut mereu că o să reușesc să fac asta. Nu a existat un plan B niciodată. În cele mai grele momente, m-am bucurat ca un copil de cel mai mic lucru posibil Sergiu Gherman

Erai deja producător în România și lucrai cu nume cunoscute când ai plecat, în 2008, la Chicago. E adevărat că se spune că cine nu riscă, nu câștigă. Care a fost viziunea ta și cum ți-ai hrănit încrederea în tine și curajul să faci acest pas?

Nu am simțit niciodată nevoia de a-mi hrăni încrederea în sine. Nu vreau să sun prea încrezător aici, dar am știut mereu că o să reușesc să fac asta. Nu a existat un plan B niciodată. În cele mai grele momente, m-am bucurat ca un copil de cel mai mic lucru posibil. Când mă chinuiam de la o zi la alta în LA, eu eram bucuros că eram aici. Când mă uitam la casele oamenilor din jur, mașini sau altele, simțeam că orice e posibil. Când mă uitam la studiouri, știam că voi fi acolo și eu. Nu a existat vreodată în viața mea UN MOMENT în care să mă îndoiesc. Au fost momente când m-am frustrat și enervat, dar mai dubios am devenit DUPĂ ce s-au legat lucrurile, pentru că atunci apare o presiune gen: „now what?”.

Ai folosit internetul pentru a-ți construi o rețea, pentru a te face cunoscut, și ai trimis zeci de emailuri. Cum ai reușit să rămâi perseverent și cu „ochii pe premiu”, așa cum se spune, în ciuda faptului că ai primit multe refuzuri? Ce foc ardea în tine care te-a ajutat să nu renunți?

Nu am folosit social media aproape niciodată cum trebuie. Singurul moment când am început să mai interacționez cu anumite persoane mai noi a fost după câștigul cu Kendrick de la Grammys. Dar, da, trimiteam zeci de mailuri și mergeam în persoană peste tot unde știam că sunt producători, evenimente etc. Nu erau Instagram-ul și Facebook-ul ceva wow pe vremea când eram în LA, la început.

Prima oară m-am mutat în LA pentru că i-am scris pe MySpace lui Curtis Young, fiul lui Dr. Dre. Asta a fost prima mea legătură cu Los Angelesul. Apoi am mai încercat de trei ori și n-a ieșit, a patra oară tot n-a ieșit, dar am rămas aici, pentru că știam că trebuie să fiu aici.

Sergiu Gherman la EW Studio 2 © Arhivă personală

Care a fost cea mai utilă abilitate non-muzicală în primii ani în LA? De ce crezi că oamenii din industrie ți-au dat o șansă?

Poate pentru că nici ei nu au cunoscut persoana mai insistentă, dar harnică. Am intrat peste ei, practic. (râde)

Ai lucrat cu aproape „oricine te băga în seamă”, ca exercițiu de mentalitate. Ce te-a învățat etapa aceea despre perseverență, despre ocaziile care nu trebuie ratate?

Nici măcar nu erau ocazii, pentru mine era doar the journey. Voiam să fac muzică. Acum mai fac pauze și mă readun, și trăiesc, și încerc să înțeleg viața, dar pe atunci lumea încă nu înțelegea că nu făceam pauze aproape niciodată. Voiam doar să fiu în studio, înconjurat de sunete, nimic mai mult.

Ce crezi că i-a atras către tine pe artiștii cu care ai lucrat?

Aici nu pot să răspund și să pretind că „it’s about me”. Fiecare poveste de succes implică o echipă și fiecare rezultat premiat e rezultatul fiecărei persoane din echipă luând o decizie bună, ca apoi împreună să fim cu adevărat de succes. Nu aș fi făcut absolut nimic din ce am făcut până acum fără oamenii din jur cu care lucrez.

Sergiu Gherman, echipa sa și Hozier © Arhivă personală

Cum îți hrănești creativitatea? Și ce le-ai recomanda tinerilor care vor să îți calce pe urme când vine vorba despre creativitate?

Aș vrea să citesc mai mult, asta e clar. Îmi place să conduc, să văd locuri noi, să mănânc cu oameni dragi. Cred că cel mai benefic lucru în ceea ce privește creativitatea e să lași internetul, social media, telefonul. Să îți permiți să te plictisești și să creezi de acolo. Social media e o unealtă bună pentru promovare, dar e și inamicul nr. 1 al creativității.

Cum te pregătești să lucrezi cu un anumit artist?

Cu majoritatea artiștilor cu care lucrăm avem ocazia să facem jam sessions sau să fim cu songwriter-ul în cameră, depinde de artist. În cazul lui Hozier sau Kendrick, toate piesele s-au născut prin jam session. Fiecare facem ce simțim, inginerul de sunet înregistrează totul live, toate greșelile, toate stările și, din zeci sau sute de idei, rămân piesele care contează. Imaginează-ți un band live improvising, asta facem noi, but we’re producing live.

Ai spus că: „Tinerii sunt dependenți de telefon, nu mai apucă să se plictisească… din plictiseală deveneam creativi”. Dacă plictiseala e combustibil, tu mai reușești să ai parte de ea în LA?

Ca să fiu ok cu mine, am nevoie de disciplină. Meditație în fiecare dimineață, sală, ieșit cu prietenii la un breakfast sau o plimbare. Mai nou, nu mai creez decât atunci când chiar simt ceva sau când există un proiect interesant. Focusul meu principal e proiectul cu Nicolla . E primul artist de care mă ocup în ceea ce privește artist development, management etc. Faptul că pot să am o astfel de chimie cu un artist nou și să construim împreună de la zero e incredibil.

Astăzi „iese în fiecare săptămână ceva nou și se consumă rapid”. Cum reușești să nu te lași influențat de presiunea de a scoate mereu câte ceva nou?

Noi am ales calea mai lungă, a durat până să iasă ceva care să ne schimbe viața, dar asta a fost și ideea. Discutam cu Bekon lucrurile astea de foarte multă vreme, când lumea credea că stagnăm sau că facem muzică „veche”. Știam că la un moment dat tot ce e organic va câștiga și va rămâne timeless. Acum suntem căutați tocmai pentru asta.

Sergiu și Bekon la EW Studio © Arhivă personală

Dacă ai vorbi cu un tânăr producător care vrea „cifre” pe social media, nu competență, ce i-ai spune ca să-l ajuți?

Nici nu aș putea să dau un sfat cuiva care vrea doar reach pe social media, însă cred cu tărie că singurul lucru care contează enorm e cât de tare iubești să faci asta. Lumea simte și rezonează cu tine când ești pasionat de ceva. Disciplina bate talentul.