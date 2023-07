Cătălin Preda: Încredere și fani pasionați în Polignano a Mare

Seria Mondială Red Bull Cliff Diving Bucură-te de peisajul epic de coastă din Puglia unde Seria Mondială Red Bull Cliff Diving revine pentru cel de-al 10-lea an.

Prima parte a acestui sezon nu începuse așa cum speram și aveam ceva de recuperat. Dar mă simt și mai implicat după Italia și după ce am terminat pe locul trei. Am intrat în weekend cu sentimentul că un podium nu era departe, iar podiumurile ajută cu siguranță la creșterea încrederii. M-am pregătit și a trebuit să lucrez pentru a-mi perfecționa săriturile în ziua respectivă și, da, am obținut podiumul.