Artiști pe care să-i urmărești în 2022: Andreea Moise

Habar nu am cum am devenit unul. Până în clasa a XI-a, universul meu era tare blurry, pentru că n-am știut că ar trebui să port ochelari, deși copiam mereu greșit de la tablă. După ce mi-am pus ochelarii pe nas, mi-am dat seama că lumea are contur. Probabil, în acel moment am deschis ochii cu adevărat, la propriu și la figurat, și am rămas cu această senzație de uimire, pe care o consider indispensabilă traseului meu creativ.