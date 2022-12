Anul acesta, în fiecare lună, Red Bull și agenția de artă UNICAT & co. îți aduc în lumina reflectoarelor câte un artist pe care merită să stai cu ochii de acum înainte, în cadrul seriei ” Artiști pe care să-i urmărești în 2022 ”.

Oana Sas , originară din Arad, a absolvit Grafica la Timișoara și, în prezent, urmează un master la UNArte, în București. Este într-o perioadă de explorare în care încearcă să-și dea seama ce își dorește să facă și cine este ea în calitate de artistă.

Momentan se joacă cu ideea depărtării de casă și cu întrebarea, ”Cine sunt eu în afara zonei mele de comfort?” Așa că după ce a plecat la facultate la Timișoara, a ajuns la master la București și, acum, timp de un semestru, este studentă în Polonia.

Lucrarea ”Mama mâțelor” © Oana Sas

Când ai început să creezi?

De când eram mică, tot timpul meșteream. În casă, toată lumea făcea asta. Apoi am început să merg la Palatul Copiilor din Arad și asta a fost prima scânteie. Am continuat să merg acolo până în clasa a XII-a. Bunica a fost profesoară de desen, deci și ea mi-a insuflat dragostea pentru creație. Mergeam la ea, și desenam, și pictam. Dintotdeauna am fost înconjurată de dragostea pentru creat și înțeles cum funcționează lucrurile, ce se întâmplă în spatele a ceea ce se vede. Țin minte că mergeam la teatrul de păpuși și tot timpul eram interesată mai mult de ce se întâmplă după cortină, ”Dar cum se mișcă păpușile, ce se întâmplă, de fapt?” Mereu am avut drag și de povești, că mama tot timpul ni le citea. Încă avem o bibliotecă uriașă de cărți ilustrate, m-a atras și lumea asta a ilustrației.

Prin clasa a XI-a m-am gândit, ”Cum ar fi dacă aș da la Arte, dacă aș face asta pe bune?”, și atunci am început să fac pregătire cu o profesoară, o artistă din orașul meu. Apoi am dat la Facultatea de Arte din Timișoara.

Ce s-a întâmplat în clasa a XI-a când ai decis să dai artei o șansă?

În a XI-a, toți colegii mei au început să se pregătească pentru Facultatea de Medicină sau alte facultăți de profil (n.red. în liceu, Oana a urmat Științele Naturii). Iar eu m-am gândit, ”Hmmm, nu prea vreau asta.” Eu mă gândeam mai mult la ce n-aș vrea să fac. (râde) Așa am ajuns să-mi dau seama că, de fapt, îmi place arta și vreau să mă duc în zona asta. Și am zis, ”Ok, trebuie să încep să mă pregătesc mai serios pentru chestia asta.” Din partea părinților n-am avut niciodată nicio barieră, am fost liberă în a-mi alege parcursul singură.

În plus, m-am gândit și la asta, ”Cum ar fi să fac facultatea în altă parte?”, dar îmi era frică la început să mă depărtez atât de tare de casă, așa că am ales Timișoara, care e aproape.

Lucrarea ”Plutiri” © Oana Sas

Cum s-a transformat abordarea ta vizavi de artă când ai început să-ți canalizezi energia mai mult în direcția asta?

A fost un pic înfricoșător, pentru că mi-am dat seama câte lucruri nu știu. Am muncit mult, mergeam în weekend la meditații, stăteam cu orele în atelier și lucram. Dar a fost și fain, că aveam colegi de grupă la pregătire cu care mai puteam să schimb idei, impresii.

Prietenii și comunitatea au fost cele mai importante lucruri pe care le-am găsit în facultate, alături de toate oportunitățile de open call-uri, workshop-uri, concursuri. Oana Sas

Ce ai descoperit atunci că îți place în zona artistică?

Am luat-o de la început, cu desenul academic, îmi lipsea partea asta - încă simt că mai am de îmbunătățit în zona asta. Am luat-o cumva strict pe ce se cerea la admitere, vii la admitere cu portofoliul, nu-ți zice nimeni ce trebuie să aduci sau să faci.

Însă, mi-a plăcut acuarela la început, am făcut studii în acuarelă și mi s-a părut frumos că puteam să mă joc cu tot felul de tonuri, treceri, și mă gândeam, ”Pot să fac ceva interesant.”

Dar până la urmă, la facultate, am ales grafica, fiindcă la grafică mi s-a părut că ai deschidere către orice: și digital, și instalație, și foto, cam orice.

Cum a fost facultatea pentru tine?

Pentru mine, facultatea a fost și încă e un mediu care mă ajută. La început, îmi era foarte frică să vorbesc cu oamenii, dar mi-am făcut niște prieteni cu care am început să merg la vernisaje, la expoziții și am început să descopăr lumea artei, să înțeleg mai bine ce se întâmplă și să-mi dau seama ce pot să fac eu. Am devenit conștientă de ce nu știu să fac, dar în același timp și de cum pot să folosesc ce învăț ca să pot să ajung să fac lucrurile pe care îmi imaginez că vreau să le fac. Prietenii și comunitatea au fost cele mai importante lucruri pe care le-am găsit în facultate, alături de toate oportunitățile de open call-uri, workshop-uri, concursuri.

Și ce ți se potrivește ție din tot ce ai descoperit în perioada asta?

Eu sunt încă într-o zonă exploratorie, nu mi-e foarte clar ce vreau să exprim, să transmit. Încerc să învăț tehnic foarte multe lucruri. Prin fiecare lucru pe care-l fac, încerc să mă înțeleg mai bine pe mine. N-am încă vreo poveste sau vreun mesaj. Încă sunt în zona de, ”Hai să văd cum aș putea să transpun vizual ce simt acum.”

Acum mă joc cu zona ilustrației și încerc să-mi creez niște personaje. Mă joc cu ideea de casă și de depărtare de casă, că semestrul ăsta studiez în Polonia, am plecat cu Erasmus. Acum sunt la master la UNArte în București. Mi se pare, deci, interesantă depărtarea de casă, de mediul familiei, e un fel de autocunoaștere prin depărtare. Mă joc și cu zona de povești, am citit Hansel și Gretel și mi s-a părut interesant cum e văzută casa în basme, cum poate să fie un mediu sigur, dar și un mediu toxic.

Cum este experiența în Polonia?

În primele luni am fost destul de confuză, că nu înțelegeam exact cum funcționează lucrurile. (râde) Acum, am ajuns să lucrez în atelier și îmi place foarte mult, mi se pare că sunt dotate super bine, sunt mari și avem absolut orice ne-am putea dori. Mi se pare că oamenii sunt foarte serioși și foarte profesioniști, adică avem cursuri clare în care înțelegem ce avem de făcut și ce ni se cere. Aici grupa are maximum șapte studenți care lucrează la o presă, de exemplu, pe când la UNArte sau la Timișoara toată grupa de 20 de studenți era la presă în același timp, era haotic și nu ajungeai să înțelegi la prima mână cum trebuie să faci sau ce trebuie să faci. La nivel personal, am descoperit multe despre mine și despre cum operez în lume.

Lucrarea ”Dihania” © Oana Sas

Simți că experiența din Polonia te va ajuta să obții mai multă claritate în legătură cu ce-ți dorești să faci în viitor?

În Polonia am învățat multe tehnici noi. Am învățat serigrafie, pe care la Timișoara nu am apucat să o învăț pentru că a venit pandemia și am pierdut un an de gravură. Mi-am dat seama că pot să fac multe dintre lucrurile astea și acasă, fără să am neapărat acest cadru organizat și toată dotarea de aici.

Mă joc cu ideea de casă și de depărtare de casă. (...) Mă joc și cu zona de povești, am citit Hansel și Gretel și mi s-a părut interesant cum e văzută casa în basme, cum poate să fie un mediu sigur, dar și un mediu toxic. Oana Sas

Ce îți dorești să faci după ce închei masterul?

După ce revin din Polonia, o să mai am un semestru în București, în care trebuie să-mi scriu disertația. După aceea nu știu. Cred că alegerile vor depinde și de ceea ce voi alege să fac la disertație și cum voi dezvolta în continuare acel proiect. Mi-ar plăcea să încerc în zona de ilustrație de carte. Am multe idei și multe lucruri pe care aș vrea să le fac, dar încă învăț.

