Artiști pe care să-i urmărești în 2022: Recis

Dacă locuiești în București și ești atent la clădirile din jurul tău, cu siguranță ai văzut până acum una dintre cele mai vizibile picturi murale din oraș, în zona Tineretului, pe bulevardul Dimitrie Cantemir. Este un perete de 250mp, pictat de Recis ,în 2018. Lucrarea este inspirată din viața satului și prezența femeilor de altădată la șezători și întruchipează o fată tânără care toarce, reinterpretată în maniera proprie a artistului. Munca la acest desen a durat mai bine de opt zile.

WIP: Recis și pictura murală de pe blvd. Dimitrie Cantemir din București © Arhivă personală

Este doar una dintre picturile murale de mari dimensiuni pe care Recis le-a realizat de-a lungul timpului, atât pe cont propriu, cât și-n echipă, alături de Biex, Boeme, Cage, Lost.Optics, Pandele și Shatran, ceilalți membri ai Sweet Damage, crew-ul care a popularizat arta stradală și care a reușit să schimbe în bine percepția publică despre ce înseamnă graffiti și care este potențialul lui când vine vorba de transformarea spațiului vizual urban.

În vârstă de 33 de ani, Recis este născut și crescut în București. A absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” cu diplomă în Concept/ Graphic și Product Design. A lucrat în studiouri de arhitectură și design, a făcut grafică digitală, ilustrații, design de concept și produs. Azi se întreține exclusiv din arta murală și se bucură că poate să trăiască din ceea ce-l împlinește.

Ne-am întâlnit cu Recis și-am aflat de ce pentru el arta este un experiment continuu, cum crede că se transformă un artist stradal când alege să expună în galeriile de artă și de ce relațiile IRL sunt mai importante decât imaginea din social media.

Graffiti-ul ți-a schimbat viața. Cum așa?

Nu am crescut în cele mai bune condiții, nu am avut cele mai bune posibilități financiare, nici cei mai buni prieteni sau cele mai bune anturaje. Oamenii cu care am crescut s-au dus în direcții total greșite. Însă eu am ales graffiti-ul. Deci am plecat din același loc cu ei și mi-ar fi fost foarte ușor să merg și eu în direcția în care merg ei. Dar n-am făcut-o.

Care e primul perete de mari dimensiuni pe care l-ai desenat?

Primul perete mare pe care mi-l amintesc a fost în Grozăvești, cu ocazia unei campanii la o bere. Nici nu mai există desenul ăla. Îmi amintesc că mă uitam la el și exclamam, ”Mamă, cât de mare e ăsta!” Nu mai făcusem așa ceva până atunci. Acum mi se pare un perete mic. (râde). Dar atunci primul impact a fost puternic.

Cum a fost să te urci în nacelă, la înălțime?

Nu-mi venea să cred, spuneam încontinuu, ”Mamă, cum e aici!”. Dar pe urmă am început să urc și mai sus, cu ocazia altor lucrări.

Tu ai desenat și la metrou, unde erai mereu presat de timp sau de frica de-a nu fi prins. În ce fel s-a schimbat starea ta când ai început să faci murale?

Prima dată când am făcut un mural m-am plictisit. (râde) Mă plictiseam fiindcă, de obicei, făceam totul foarte repede. Făceam murale cu gândirea din graffiti, unde eram mereu pe fază, mereu gata s-o iau la goană, că poate vine cineva și mă prinde. Făcând graffiti mult timp, comportamentul ăsta de tip ”hit and run” mi-a intrat în reflex.

Când ai conștientizat muralele sunt altă mâncare de pește și nu mai trebuie să te grăbești, când te-ai relaxat?

Știam deja că sunt altă mâncare de pește. Graffiti-ul nu ține doar de chestii ilegale. Poți să te duci și într-un spațiu părăsit sau undeva la marginea orașului să desenezi și stai puțin mai mult. Poți să faci bombing, tagging, p-astea le dai repede, între câteva secunde și unul-două minute, dar poți să dai și un piece, adică un perete mai complex, la care stai mai mult de o oră, poți să stai și una-două zile să lucrezi la el. Deci, pentru mine, trecerea a fost treptată. Și toate experiențele prin care am trecut au servit la formarea mea.

Care a fost reacția ta când ai văzut prima dată un perete de mari dimensiuni și cum te-ai raportat la el din punct de vedere al proporțiilor?

Mi se pare foarte simplu să scalez peretele în cap. Mai aveam momente când nu știam ce să desenez și mă puneam în fund în fața peretelui, mă uitam la perete, închideam ochii și stăteam așa jumătate de oră, încercând să-mi fac legăturile în cap, să creez o imagine, o compoziție de la care să plec și, de acolo, dezvoltam treptat până aveam lucrarea gata. Era ca o meditație, dacă vrei. Dacă am deja simularea făcută, e mult mai simplu. Pot să mi-o scalez în cap. Îmi trag axul central și, în funcție de axul central, am partea stângă, am partea dreaptă, am raportul creat și mă apuc de treabă.

Al doilea mural realizat în Medgidia la sfârșitul anului trecut © Arhivă personală

Mi s-a părut mereu impresionant felul în care voi, artiștii murali, reușiți să desenați pe pereți mari fix ceea ce aveți pe foaie, la dimensiune mică...

Să știi că și oamenilor care desenează doar pe hârtie le e greu să transpună raportul ăsta. Însă, când ai o suprafață mare, pur și simplu scalezi. Contează și cum te raportezi la suprafața respectivă, că dacă tu crezi că e prea mare și îți spui ”nu pot”, n-o să poți s-o faci. Însă dacă ți-o scalezi, pur si simplu, lucrezi puțin cu tine, vei reuși. În plus, poți să te dai mereu în spate, să vezi cum arată lucrarea, să ai imaginea de ansamblu.

Care e cea mai mare lucrare pe care ai făcut-o?

Podul de la Medgidia, de anul trecut. Au fost vreo 13 picioare de pod, patru murale de 300mp și încă două de vreo 120mp. Dar n-am făcut-o singur. A fost muncă de echipă. Am stat două luni acolo.

Dau mai mult decât mi se cere pentru că pot. Iar dacă pot, de ce nu? Îmi place să fac treaba asta, e mișto satisfacția pe care o ai. Recis

Cât material ați folosit pentru o astfel de lucrare complexă?

Am învățat o grămadă de lucruri noi cu lucrarea asta! (râde) În prima fază, am estimat un necesar de materiale pe care, până la final, l-am triplat. Am folosit peste 1000 de spray-uri și foarte, foarte multă vopsea, peste 30 de găleți a câte 20 de litri.

Ești un tip care ține mult la relațiile IRL pe care le ai cu oamenii și mai puțin la impresia pe care o creezi în social media. Știi că dacă nu ești pe social media, nu exiști?

(Râde) Mi s-au părut mereu foarte importante interacțiunea și impresia pe care o las. Și am vrut mereu ca, după o întâlnire cu mine, pentru vreun proiect, oamenii să nu fie doar mulțumiți, să fie uimiți. Să mai dau puțin de la mine, și încă puțin, și încă puțin. Ok, tu vrei asta. Dar eu ți-o fac așa, și mai adaug și asta la lucrare. Mereu am avut chestia asta, să dau mai mult decât ce cere cineva. Abordarea asta a ajutat foarte mult. Dacă omul e mulțumit, o să se laude cu ce are, o să fie alta energia când povestește sau explică despre ce are el. Și, prin ochii lui, și tu vei fi interesat, te va entuziasma, și poate vei vrea și tu ceva din ce am creat eu. Dau mai mult decât mi se cere pentru că pot. Iar dacă pot, de ce nu? Îmi place să fac treaba asta, e mișto satisfacția pe care o ai.

Mural la intersecția str. Căderea Bastiliei cu blvd. Iancu de Hunedoara © Arhivă personală

Ce-aveai în minte când ai dat la Arhitectură?

Îmi plăcea să inventez. Îmi placea foarte mult să desenez din cap. Tatăl meu știa să deseneze așa, chiar dacă nu avea o pregătire formală în acest sens. Desena nave, avioane, tancuri și mi-a plăcut chestia asta tehnică, am început să o fac și eu. Îmi demontam toate jucăriile, încercam să le desenez, apoi să văd cum se îmbină la loc. A fost o atracție naturală spre Arhitectură. Deși, trebuie să știi, până să mă duc la Arhitectură, am vrut să dau la Medicină. (râde)

Mi se pare interesant că ai văzut în Arhitectură un mediu unde poți crea după mintea ta, că mie mi se pare un domeniu în care regulile contează destul de mult.

Pe mine nu m-a interesat chestia asta. M-a interesat să aflu metoda de a ajunge în punctul în care vreau eu să ajung. Poți să-mi pui câte reguli vrei. Dacă mă înveți cum să fac o chestie care mă interesează, zic ca tine, fac ca mine. Pe mine m-a interesat procesul. Cum pot să fac chestia aia astfel încât să-mi iasă?

Lucrare realizată pe Liceul German Goethe din București © Arhivă personală

Ce ai luat din educația formală și-ai dus în meseria ta, așa cum o practici azi?

Disciplina. Gândirea. Modul în care prezint ce fac. Am învățat multe lucruri în facultate, însă cred că desenam bine și înainte de facultate. Poate chiar mai bine. Desenam pe hârtie, desenam din creion. În anul al doilea de facultate, am început să desenăm digital, toți profii ne cereau asta, parcă nu mai aveam chef și, odată scos din zona de desen liber, a început să nu-mi mai placă experiența. Ei voiau rigoare, eu voiam nonconformism.

Ai călătorit mult prin lume datorită muncii tale. Cum te-au ajutat călătoriile în ceea ce faci?

M-au ajutat interacțiunile cu oamenii. Văzând cum se dezvoltă sau cum e curentul în alte țări, călătoriile m-au făcut să-mi doresc asta și la noi. Am văzut alte estetici. Am întâlnit mulți oameni cu alte stiluri și am văzut că se poate mai mult decât ce vedem noi aici. Poți să faci ce vrei! Pe lângă lucrurile astea, desenatul m-a învățat că nu există nu. Că dacă încerci de 10 ori să desenezi un perete, până la urmă îți iese. Important e să nu renunți!

Te gândești la oameni înainte să desenezi, la ce urmează să vadă ei?

Da! De aceea desenez ce simt. Asta mi se pare dubios în lumea artei, că tot timpul trebuie să ai un concept, o idee. Nimeni nu mai desenează sau nu mai lucrează pentru simpla plăcere. Mie-mi place să fac chestia asta și, tocmai de-asta, nu m-am băgat până acum în galerii. Dacă vreau să fac o chestie doar pentru că am simțit să fac treaba aia, atunci o s-o fac. Nu vreau să răspund la întrebări de genul, ”De ce ai făcut chestia asta?” Nu știu de ce am făcut-o, efectiv nu știu, și nimeni nu știe. Pur și simplu îți vine în cap și-l faci. Nici măcar nu e al tău. Nu știi de unde-ți vine. Tocmai d-aia nu știi ce e. D-aia încerci să-l îmbraci într-o noțiune. Mi se pare fascinantă chestia asta!

Dar unii artiști stradali au intrat în galerii. Crezi că asta îl schimbă pe artistul respectiv?

Da. Pentru că tu, ca să vinzi, trebuie să întocmești anumite criterii. Nu poți să mai creezi doar așa, pur și simplu, că vrei tu să creezi. Trebuie să te gândești la o chestie, trebuie să te gândești la un concept, la ceva să atragi oamenii. Practic, devine marketing. Și asta nu e treaba ta, ca artist.

Uite, și treaba asta cu statement-urile și cu chestiile pe care vor artiștii să le zică sau vor să le transmită, presați de galerii. Mi se pare un pic aiurea fiindcă arta e subiectivă. Fiecare înțelege altceva. Dacă ție îți arăt o chestie, tu o să înțelegi ceva, iar eu o să înțeleg altceva. Dacă eu îți zic ce să înțelegi, te influențez. Și asta e absurd. Își pierde esența. Fiecare ar trebui să înțeleagă ce rezonează cu el, nu ce zic eu să înțelegi.

Așa că, pentru mine, arta la nivelul străzii, street art-ul, e mai onestă pentru privitor decât arta expusă în galerie. Pentru că nu e intermediată, nu e ambalată.

Prima lucrare de la podul de la Medgidia © Arhivă personală

Unii artiști stradali văd în galerie o oportunitate de-a face bani. Pe tine nu te interesează treaba asta?

Sunt mai principial de fel. Și-mi place sinceritatea. Aș putea să creez ceva la comandă, dar n-aș putea să mă afișez cu lucrarea, ca fiind a mea, pentru că nu a venit de la mine. Am făcut-o pentru tine.

O să fac pe avocata diavolului acum. Când vine un client la Sweet Damage Crew sau la tine și cere o anumită lucrare nu creezi tot pentru bani, nu devine creația un act comercial?

Ba da. Dar nu o să mă afișez cu toate. Nu-s neapărat ale mele. Sunt lucrări comisionate. Nu sunt chestii artistice. Sunt anumiți clienți unde ai posibilitatea de exprimare, ai puțin mai multă libertate și, atunci, da. Atunci poți să te afișezi cu chestiile respective. Sau sunt festivaluri unde pot să merg să fac ce vreau. Îmi fac muralul meu, îmi fac conceptul meu, ideea mea, filmul meu. Cu alea mă pot afișa. Dar sunt și anumite job-uri, lucrări, cu care nu mă pot afișa pentru că nu sunt ale mele. Dacă tu vii și-mi spui că vrei detaliile alea, vrei elementele alea, vrei chestia aia, eu fac ce vrei tu, dar nu mai e lucrarea mea. Oricum, mie nu-mi plac majoritatea lucrărilor pe care le fac.

De ce?

Fiindcă le văd ca pe experimente. La fiecare lucrare, eu vreau să învăț ceva. Nu să fac ceva doar de dragul de-a face ceva. Uite, cum a fost și lucrarea cu Nadia. Am vrut să experimentez filtrele. Și-mi place lucrarea pentru experiment. Mi-a ieșit experimentul. Dacă experimentul îmi iese, îmi place lucrarea, dacă nu-mi iese experimentul sau nu am luat ce aș fi vrut să obțin din experimentul ăla, o consider eșuată. Eu am urmărit altceva acolo. Eu am vrut să fac niște suprapuneri. Subiectul l-am făcut pentru public, să-l înțeleagă. Însă eu am vrut să obțin altceva de acolo. Fiecare lucrare în parte m-a ajutat să învăț ceva. Nu le reneg, le apreciez pentru că prin ele am ajuns aici.

