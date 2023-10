Shurubel îți spune cum l-au ajutat muzica și dansul să trăiască cum vrea

, gazda evenimentului pentru a doua oară, și-am aflat ce-au adus bun muzica și dansul în viața lui, cum au contribuit la cariera în entertainment pe care o are azi și de ce crede că Red Bull Dance Your Style e un eveniment unic și o șansă pentru dansatorii români de-a arăta lumii întregi cum se mișcă.

Legătura dintre muzică și dans am făcut-o în liceu. Începusem să mă leg de muzică și să-mi dau seama de puterile ei încă de când eram în școala generală, când am făcut cor, și atunci mi-am dat seama că am puțină ureche muzicală și că aș putea să înțeleg de ce muzica e într-un fel, de ce ne face să ne simțim într-un fel. Însă în liceu existau petreceri de zi în cluburile din București. Aici am învățat ce înseamnă dansul ca apropiere socială. Imaginează-ți un puști care încearcă să se apropie de fete, dar nu știe cum să facă asta, și care observă că dansul e liantul ce-l poate aduce mai aproape de anumite persoane. Așa că dansul a devenit un lucru care mă interesa brusc, pentru că putea să-mi faciliteze viața socială. (râde)

Am devenit foarte atras de tot ce înseamnă fenomenul hip-hop, R'n'B, rap. Au început să-mi placă mișcările de dans adiacente zonei ăsteia de muzică, implicit am descoperit breaking-ul; nu m-am apucat de el, doar i-am admirat pe băieții care puteau să facă treaba asta. Nu înțelegeam alte stiluri de dans, nu existau pe-atunci pentru mine popping, locking și tot ce mai au în arsenal dansatorii de azi. Să pot să dansez pe piesele de R'n'B și hip-hop însemna swag, însemna să pot să mă diferențiez în gașca mea de prieteni.

