Cei mai buni wakeboarderi din lume vin la Sibiu Wake Throphy 2023

Sibiu Wake Trophy este o competiție internațională de wakeboard pe cablu și de wakeskate, de 4 stele, organizată sub egida Federației Internaționale de Schi Nautic și Wakeboard. Am organizat pentru prima oară în România o astfel de competiție anul trecut, în august. Au participat atunci foarte mulți atleți internaționali și atleți români. Evenimentul este organizat cu susținerea Primăriei Municipiului Sibiu și a Complexului Lacul lui Binder.

Anul trecut, am avut sportivul în prim plan; de aceea, am oferit, timp de două zile, prin partenerii noștri, fizioterapie și susținere pe zona de recuperare sportivă. Sportivii au beneficiat gratuit de aceste servicii. Anul acesta aducem în plus o echipă de osteopați. Deci, la „cortul de recuperare” vom avea o echipă formată din trei fizioterapeuți și doi osteopați.

