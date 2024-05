pune la punct playlist-ul cu care va încinge atmosfera. Cât despre tine, sperăm că ești în pauză vocală zilele astea; nu uita, la Red Bull SoundClash, vocea ta contează, fiindcă tu decizi câștigătorul. Cu cât faci mai multă gălăgie, cu atât artistul preferat are mai multe șanse să scoată un scor bun în oricare dintre cele patru runde de foc care-l așteaptă în ziua zero.

Scorurile, atât cele de la finalul fiecărei runde, cât și de la finalul show-ului, au fost mereu apropiate: în trei dintre ediții, câștigătorul a fost pe muchie de cuțit (CTC vs. Carla's Dream, Spike vs. Irina Rimes și Vama vs. Killa Fonic), într-una dintre ele, artiștii au încheiat la egalitate (Subcarpați vs. Vița de Vie), iar în alta, bătălia a fost strânsă până la ultima rundă, care a și decis cum stau lucrurile (Grasu XXL vs. Loredana)