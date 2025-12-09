Stabilizarea energiei: Cum să mănânci pentru performanță
Cum îmbunătățește performanța o dietă personalizată?
Dietele personalizate asigură că energia și macronutrienții sunt aliniați la cerințele antrenamentelor și competițiilor. Acestea sprijină recuperarea, îmbunătățesc capacitatea sportivilor de a se adapta, protejează sistemul imunitar și asigură un aport adecvat de energie. În timpul unei competiții, alimentația personalizată ajută la evitarea problemelor legate de glicemie, menținând în același timp energia și claritatea minții.
Ne poți da un exemplu de moment în care nutriția a făcut diferența pentru un atlet?
Un atlet de anduranță suferea de căderi de energie și balonare la jumătatea curselor. Aportul caloric era suficient, dar strategia lor în timpul cursei era greșită, deoarece evita băuturile pe bază de carbohidrați din cauza unor probleme anterioare cu glicemia. După șase săptămâni de „antrenament intestinal", cu o creștere treptată a carbohidraților, utilizarea de carbohidrați cu sursă dublă (glucoză + fructoză), o modificare a meselor dinaintea cursei și un plan alimentar simplificat, atletul a reușit să mențină un nivel constant de energie, cu mai puțin disconfort și performanțe îmbunătățite.
Care este rolul alimentației pentru sportivii care se recuperează după o accidentare?
Alimentația este esențială pentru repararea țesuturilor, ținerea inflamației la distanță și menținerea masei musculare atunci când antrenamentul este limitat. Prioritățile sunt un aport de proteine distribuit uniform, micronutrienți pentru sinteza colagenului (vitamina C, zinc, vitamina D), sincronizarea nutrienților și antrenamentul de anduranță.
Ce impact are nutriția asupra concentrării și stresului unui individ?
Nutriția, precum și somnul, hidratarea și gestionarea încărcăturii, ajută la reglarea stresului. Nivelurile stabile de glucoză favorizează o mai bună concentrare și capacități decizionale.
Ce greșeli fac cel mai des sportivii?
Cele mai frecvente greșeli pe care le fac sportivii sunt un aport energetic insuficient, planuri alimentare prea complexe cu produse sau suplimente netestate și urmarea unor sfaturi generice în loc de planuri alimentare bazate pe propriile date personale.
În final, ai vreun sfat pentru schiorii amatori sau sportivii care practică sporturi de iarnă?
Tot ce ai nevoie este o rutină simplă: Un mic dejun bogat în carbohidrați care conține o cantitate moderată de proteine, cu două-trei ore înainte de efort. Gustări pe bază de carbohidrați care sunt ușor de consumat între coborâri. Un aport regulat de lichide: frigul reduce setea, dar nu și necesarul nostru de lichide.
