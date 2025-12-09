Atletul de wakeboard Guenther Oka gătește în timpul The Red Bulletin 2024 Train Like a Pro din Florida, Statele Unite, pe 6 noiembrie 2024.
© Ian Witlen/The Red Bulletin
Fitness

Stabilizarea energiei: Cum să mănânci pentru performanță

Nu ai nevoie de o dietă perfectă pentru a obține performanțe. Dar ai nevoie de combustibilul potrivit. Un expert în nutriție prezintă pașii simpli care fac o mare diferență.
Scris de Valerio Mammone
3 minute de cititPublished on

De la sesiunile de antrenament explozive la refacerea forței după o accidentare, o mare parte a performanței începe cu modul în care îți alimentezi corpul. Aici intervine nutriția personalizată, explică Stephen Smith, expert în nutriție la Red Bull Athlete Performance Center (APC) din Thalgau, lângă Salzburg. APC este un centru de înaltă performanță unde sportivii lucrează cu specialiști în forță, recuperare, psihologie, somn și nutriție, toate sub același acoperiș.
Smith îi ajută pe sportivi să înțeleagă de ce au nevoie corpurile lor pentru a se antrena, a se recupera și a performa la cel mai bun nivel - și multe dintre aceste principii se aplică indiferent dacă te pregătești pentru primul HYROX, iei startul la un 10 km local sau pur și simplu încerci să te simți mai puternic în viața de zi cu zi.
Catie Munnings își depășește limitele în timpul unui antrenament HYROX la Red Bull Athlete Performance Center din Thalgau, Austria, pe 9 ianuarie 2025, înconjurată de alți sportivi Red Bull.

Stephen Smith o antrenează pe Catie Munnings, pilot de raliuri

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Cum îmbunătățește performanța o dietă personalizată?

Stephen Smith: Dietele personalizate asigură că energia și macronutrienții sunt aliniați la cerințele antrenamentelor și competițiilor. Acestea sprijină recuperarea, îmbunătățesc capacitatea sportivilor de a se adapta, protejează sistemul imunitar și asigură un aport adecvat de energie. În timpul unei competiții, alimentația personalizată ajută la evitarea problemelor legate de glicemie, menținând în același timp energia și claritatea minții.

Ne poți da un exemplu de moment în care nutriția a făcut diferența pentru un atlet?

Un atlet de anduranță suferea de căderi de energie și balonare la jumătatea curselor. Aportul caloric era suficient, dar strategia lor în timpul cursei era greșită, deoarece evita băuturile pe bază de carbohidrați din cauza unor probleme anterioare cu glicemia. După șase săptămâni de „antrenament intestinal", cu o creștere treptată a carbohidraților, utilizarea de carbohidrați cu sursă dublă (glucoză + fructoză), o modificare a meselor dinaintea cursei și un plan alimentar simplificat, atletul a reușit să mențină un nivel constant de energie, cu mai puțin disconfort și performanțe îmbunătățite.

Red Bull - BORA - hansgrohe rider on Deutschland Tour 2025 - Stage 2 in Essen, Germany, 22 August 2025.

Carburantul potrivit la mijlocul cursei poate face diferența

© Fellusch/Red Bull Content Pool

Care este rolul alimentației pentru sportivii care se recuperează după o accidentare?

Alimentația este esențială pentru repararea țesuturilor, ținerea inflamației la distanță și menținerea masei musculare atunci când antrenamentul este limitat. Prioritățile sunt un aport de proteine distribuit uniform, micronutrienți pentru sinteza colagenului (vitamina C, zinc, vitamina D), sincronizarea nutrienților și antrenamentul de anduranță.

Ce impact are nutriția asupra concentrării și stresului unui individ?

Nutriția, precum și somnul, hidratarea și gestionarea încărcăturii, ajută la reglarea stresului. Nivelurile stabile de glucoză favorizează o mai bună concentrare și capacități decizionale.

Yuki Tsunoda din Japonia și Oracle Red Bull Racing pregătește ceva de mâncare în timpul avanpremierelor înainte de Marele Premiu F1 al Mexicului la Autodromo Hermanos Rodriguez pe 23 octombrie 2025.

Forma fizică și combustibilul sunt absolut cruciale pentru piloții de F1

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Ce greșeli fac cel mai des sportivii?

Cele mai frecvente greșeli pe care le fac sportivii sunt un aport energetic insuficient, planuri alimentare prea complexe cu produse sau suplimente netestate și urmarea unor sfaturi generice în loc de planuri alimentare bazate pe propriile date personale.

În final, ai vreun sfat pentru schiorii amatori sau sportivii care practică sporturi de iarnă?

Tot ce ai nevoie este o rutină simplă: Un mic dejun bogat în carbohidrați care conține o cantitate moderată de proteine, cu două-trei ore înainte de efort. Gustări pe bază de carbohidrați care sunt ușor de consumat între coborâri. Un aport regulat de lichide: frigul reduce setea, dar nu și necesarul nostru de lichide.

Cum să mănânci ca un atlet iarna: Sfaturi profesioniste

Pe 4 august 2025, Alice Robinson poartă costumul dinamic de curse Red Bull în timp ce se antrenează la Coronet Peak lângă Queenstown, Noua Zeelandă, demonstrându-și determinarea alpină.

Alice Robinson știe să rămână hidratată pe pârtii

© Miles Holden/Red Bull Content Pool

„Tot ce ai nevoie este o rutină simplă", spune expertul în nutriție Stephen Smith. Iată cele mai bune trei sfaturi ale sale:
  • Un mic dejun bogat în carbohidrați care conține o cantitate moderată de proteine, cu două-trei ore înainte de efort.
  • Gustări pe bază de carbohidrați care se consumă ușor între coborâri.
  • Un aport regulat de lichide: frigul reduce setea, dar nu și necesarul nostru de lichide.
