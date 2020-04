În 2019, turneul de League of Legends 1 vs. 1, cunoscut ca Red Bull Player One, a reunit 25.000 de jucători din 29 de țări, cu toții luptându-se pentru titlul de cel mai bun jucător individual. După zeci de ore de confruntări și lupte dramatice, cel care a plecat acasă cu marele trofeu a fost

.