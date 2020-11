Cine sunt artiștii care au desenat anul acesta și unde poți vedea desenele lor sunt întrebări la care îți vom răspunde imediat. Am mers pe urmele muralelor, i-am întrebat pe artiștii care le-au realizat care sunt poveștile din spatele operelor de artă și am pus cap la cap un ghid cu lucrările lor astfel încât tu să le poți vizita și înțelege într-un tur al orașului pe care te invităm să-l faci cât mai curând. Ești gata de plimbare?

Cine sunt artiștii care au desenat anul acesta și unde poți vedea desenele lor sunt întrebări la care îți vom răspunde imediat. Am mers pe urmele muralelor, i-am întrebat pe artiștii care le-au realizat care sunt poveștile din spatele operelor de artă și am pus cap la cap un ghid cu lucrările lor astfel încât tu să le poți vizita și înțelege într-un tur al orașului pe care te invităm să-l faci cât mai curând. Ești gata de plimbare?

Cine sunt artiștii care au desenat anul acesta și unde poți vedea desenele lor sunt întrebări la care îți vom răspunde imediat. Am mers pe urmele muralelor, i-am întrebat pe artiștii care le-au realizat care sunt poveștile din spatele operelor de artă și am pus cap la cap un ghid cu lucrările lor astfel încât tu să le poți vizita și înțelege într-un tur al orașului pe care te invităm să-l faci cât mai curând. Ești gata de plimbare?

1. THE WORLD NEEDED A BREAK ANYWAY

1. THE WORLD NEEDED A BREAK ANYWAY

1. THE WORLD NEEDED A BREAK ANYWAY

The world needed a break anyway