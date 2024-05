Mișcă-te la cea mai cunoscută competiție de street dance din România

Dansul a câștigat teren generos în ultimii ani în România și-a devenit o formă de petrecere a timpului liber pe care o aleg tot mai mulți oameni, indiferent de vârstă. În studiourile de dans se predau stiluri din toată lumea, iar numărul competițiilor este în creștere.

Printre toate acestea se remarcă Street Groove Jam , competiția de street dance de la Cluj, care de 11 ani îi aduce în România pe unii dintre cei mai buni profesori și dansatori din lume și provoacă comunitatea locală să dea ce are mai bun pe ringul de dans.

Am vorbit cu Alex Nuț , unul dintre fondatorii Street Groove Jam, și-am aflat mai multe despre istoria acestui concurs, despre valorile pe care dansatorii le împărtășesc și despre oportunitatea pe care unul dintre ei o are anul acesta: să ajungă în finala națională Red Bull Dance Your Style.

Cel mai bun dansator ajunge în finala națională Red Bull Dance Your Style © Ștefan Buga

Cum a luat naștere Street Groove Jam?

Street Groove Jam este la a noua ediție. Am început acum 11 ani - cu doi ani pauză în pandemie - la Reghin. Ulterior, evenimentul s-a mutat la Cluj. La acea vreme eram student și colaboram cu Casa de Cultură din Reghin. Directorul Naste Marcel, un om super implicat și pasionat, a venit cu noi la un eveniment de dans și a zis că vrea să facem și noi la Reghin așa ceva. În perioada aia, pe mine nu mă interesa decât să dansez. La un moment dat, pentru că am vrut să merg la un workshop cu o dansatoare din Suedia, și nu aveam cum să ajung acolo sau altundeva prin Europa să iau cursuri cu ea, am zis: „Ok, hai să facem ceva să vină ea în România și să țină un curs.” Atunci am organizat pentru prima dată evenimentul Street Groove Jam . România avea nevoie în momentul acela de așa ceva, pentru că erau prea puține evenimente care să aibă și partea asta de battle; erau foarte multe concursuri de coregrafie de trupe, erau super la modă, dar battle-urile nu erau în vogă ca acum.

La prima ediție ne-am așteptat la vreo 70 de participanți, dar am avut 150. Apoi, la a doua ediție, eram deja 300. Evenimentul a mers bine de-atunci și ne-am menținut până astăzi. Am reușit să aducem foarte mulți fondatori ai stilurilor pe care noi le practicăm: hip-hop, house, popping. Unii dintre ei au venit pentru prima dată în România datorită Street Groove Jam, iar pentru alții a fost poate singura dată când au ajuns aici. Am adus nume mari precum Mister Wiggles, Bryan Green, Loose Joint, Global Bob.

Cum vezi contribuția acestui eveniment în contextul scenei locale de dans?

Workshop-urile de la Street Groove Jam au ajutat comunitatea să învețe fundația stilurilor și să ducă România la următorul nivel printr-o înțelegere mai bună a stilurilor de dans pe care le practicăm. Bineînțeles, ne-a făcut și mai buni competițional, dar eu țin mult mai mult la a ne bucura de dans decât la a câștiga concursuri.

Mi se pare că multă lume a început să vadă Street Groove Jam drept cea mai mare competiție de felul acesta din România, unde vin atât români, cât și participanți internaționali, și lumea e motivată să se antreneze. Să câștigi la Street Groove Jam te făcea, în anul respectiv, cel mai bun dansator pe stilul la care câștigai, pentru că nu mai era un alt concurs similar în țară – și nici acum nu este.

Street Groove Jam e cea mai importantă competiție de street dance din țară © Ștefan Buga

Cum va arăta evenimentul anul acesta?

În prima zi, avem workshop-urile cu invitați internaționali. O să-l avem pentru prima dată la Street Groove Jam pe Yugson, un super profesor pe tot ce înseamnă hip-hop și house în Europa. Mulți ar zice că este the best, dar eu nu cred în the best – cred că fiecare are ceva special. Asta va fi vinerea, o zi plină de cursuri de dans. Bineînțeles, mai avem și câte-un session: merge muzica, dansatorii dansează împreună, se distrează în diferite moduri. Vineri seara va fi cel mai așteptat moment: concertul cu Cara. Cara este din Timișoara și noi, dansatorii, suntem mari fani ai ei, căci are o voce superbă. Pot să zic că am fost DJ la o repetiție de-a ei și, când am dat play la instrumental și-a început să cânte, am verificat încă o dată să văd dacă nu-i piesa înregistrată, pentru că vocea ei suna la fel de bine ca-n varianta înregistrată. După aceea, vom avea petrecere. Avem câte una în fiecare seară.

Sâmbătă începe partea competițională. În primă fază, avem coregrafie, unde participă trupe cu momente gata pregătite pe stilurile de dans din umbrela street dance-ului. După aceea, vine momentul mai așteptat, battle-urile. Avem battle de hip-hop, unde toată lumea vrea să câștige. În ultimii ani, nu prea au mai câștigat români la hip-hop la Street Groove Jam. Cred că prin 2016 a câștigat ultima dată un român. Dar mie mi se pare că e foarte bine pentru că ne motivează să tragem tare și, cumva, e sentimentul acela de concurs internațional. La majoritatea concursurilor din țară, cum ne batem între noi, deja ne cunoaștem, știm ce-o să facă fiecare (mai apar cu câte-o chestie nouă dansatorii, dar în mare parte știm la ce să ne așteptăm unii de la alții). În schimb, când vin dansatori internaționali, nu știi mereu la ce să te aștepți, și mi se pare că aici este frumosul.

Workshop-urile de dans sunt o parte importantă la Street Groove Jam © Ștefan Buga

Anul acesta un dansator va ajunge în finala națională Red Bull Dance Your Style prin intermediul Street Groove Jam. Cum ți se pare acest lucru?

Mi se pare normal să se întâmple asta și mi se pare cea mai bună alegere. În felul acesta, este direct implicată comunitatea și dansatorii simt că au șansa de a se lupta pentru un loc față de primele ediții când dansatorii au fost invitați. Acum, mai mulți dansatori au o șansă, poate dansatori de care nu știm, care vin la un eveniment de genul acesta și au șansa să ocupe un loc între finaliști. Mi se pare că, în fiecare an, câștigătorul Red Bull Dance Your Style a fost o surpriză. Nu știi cine s-ar putea să câștige, pentru că fiecare e bun din alt punct de vedere și atunci deznodământul e tot timpul neașteptat.

În ce moment al evenimentului de la Cluj va avea loc battle-ul pentru un loc în finala națională Red Bull Dance Your Style?

Sâmbătă seara, la categoria house, pe care-o facem în locația unde este party-ul, Salsa Caliente. O s-avem o calificare tip cypher: timp de 40 de minute, DJ-ul pune muzică house, dansatorii fac cercuri în care dansează, împărtășesc unii cu alții experiența și încearcă să ofere tot ce au mai bun. Juriul îi va alege pe cei mai buni șapte dintre ei, pentru că pe unul îl avem deja calificat. Apoi, cei opt se vor bate în sistem battle până va câștiga cineva. Dacă câștigătorul va fi un dansator internațional, atunci dansatorul român cu cel mai bun punctaj în categoria aceasta va merge în finala națională Red Bull Dance Your Style.

Alex Nuț în Cypher, ediția 2023 © Vio Darvas

Și tu ai avut experiența Red Bull Dance Your Style, la cea de-a doua ediție. Cum a fost pentru tine?

S-a simțit ca o întâlnire cu prietenii, pentru că toți dansatorii invitați în anul acela erau din generația mea. Poate doi sau trei erau din generația mai nouă. A fost foarte plăcut sentimentul să fiu alături de ei, să facem chestii împreună. De exemplu, ziua în care ne-am adunat pentru filmări. Cei care sunt din București, sunt obișnuiți cu ideea de job-uri ca dansatori. Dar, noi, ceilalți nu avem asta; cel puțin în Cluj, ne axăm foarte mult pe predat. Așa că, pentru mine, a fost foarte tare să fiu cu ei la locul lor de muncă. A fost foarte fain vibe-ul, ne-am distrat.

Apoi, când am venit la București pentru competiție, am avut tot felul de activități și experiențe împreună. Competiția a trecut foarte repede, parcă au fost cinci minute, am simțit-o așa din cauza emoțiilor. A fost un sentiment total diferit față de o competiție de dans; m-am simțit mai degrabă ca la un spectacol, unde toți eram importanți. De exemplu, după ce-am pierdut, am mers pe ringul de dans să-i susțin pe ceilalți. Era important ca toți să dăm ce avem mai bun, nu ca unul să câștige!

Pasionații de dans pot veni să vă urmărească?

Sigur că da! De când ne-am mutat la Cluj, avem foarte mult public. Anul trecut am avut o experiență super faină: profesorul de la liceul unei eleve de-ale mele a venit să mă-ntrebe dacă pot să-l las 15 minute să vadă despre ce e vorba. După cinci minute a revenit la intrare și a spus: „Vreau să-mi iau bilet. N-am mai văzut așa ceva în viața mea.” Vibe-ul era senzațional! Biletele pot fi luate și în avans de pe aplicația Extasy .

Pasionații de dans pot să-i vadă pe dansatorii profesioniști în acțiune © Ștefan Buga

Cum ai început tu să dansezi și care este istoria ta cu dansul?

Eram în clasa a 8-a și eram celebru la mine în oraș pentru parkour și freerun pentru că Pro TV făcuse un reportaj despre noi pentru „România, te iubesc!” Mă știa tot orașul. Un tip din oraș a vrut să facă o trupă de street dance, iar eu știam să fac backflip și frontflip, n-aveam nicio treabă cu dansul. (râde) Dar fetele din trupă erau foarte drăguțe și-am zis: „De ce să nu mă duc? N-am nimic de pierdut.”

În vara aceea, am mers la un eveniment în București. Acolo, am cunoscut o tipă din Bistrița și așa am ajuns la următorul eveniment în orașul ei. În Bistrița, am găsit workshop-uri de dans și am zis: „Hai că mă duc!”. Am pus camera să-mi filmeze tot cursul, căci mereu aveam cu mine o cameră ca să-mi filmez trick-urile de parkour. Nu știu de ce-am făcut asta, pentru că pe mine nu mă interesa prea mult dansul. Am filmat cursul, dar cum am intrat, așa am ieșit – eram tot dezastru, dar măcar puteam să fac un backflip. (râde)

Seara, am ajuns la un battle. Înainte de acesta, s-a făcut acest cerc pe care noi îl numim Cypher, unde intră dansatorii și dansează în mijloc. Țin minte că m-am apropiat de cerc și era un băiat care dansa și m-a impresionat super tare senzația pe care am simțit-o când el dansa, mai mult decât cum arătau mișcările. Arătau foarte bine, dar mișcări WOW văzusem și pe internet. Doar că, pe internet, nu poți să simți senzația pe care ți-o transmite dansatorul în realitate. În momentul acela, mi-am zis: „Eu vreau să-nvăț asta.” Ulterior, tipul respectiv, Kidu, a ajuns mentorul meu în dans. El m-a introdus în lumea asta, mi-a prezentat fondatorii, de la cine trebuie să-nvăț, și tot așa.

Alex Nut © Arhivă personală

M-am apucat să-nvăț și, după doi ani, am început să merg la competiții, să mă calific în finale. De obicei luam locul al doilea, care era cel mai groaznic. (râde) Să fii atât de aproape, și totuși să pierzi! Apoi am început să țin cursuri de dans la mine în oraș; nu știam încă să predau, dar îmi doream să am mai mulți oameni cu care să dansez. Și-atunci am început să promovez asta la mine în liceu: cursuri de dans gratuite, numai să vină lumea. Așa mi-am format prima echipă, iar unul dintre băieți e și acum în organizare cu mine la Street Groove Jam.

Pe urmă, am ajuns în Cluj. Deja mă îmbunătățisem pe partea de predat. Aici, am predat cam la toate studiourile, după care am deschis studioul meu împreună cu Maria Lungu și Bogdan Bărăian, care se numește Street Groove Studio, pentru că trupa noastră se numea Street Groove. De acolo și evenimentul Street Groove Jam.

În prezent, țin cursuri de dans, organizez evenimentul Street Groove Jam și câteva mini evenimente pentru studio, călătoresc la evenimente internaționale, mai sunt și DJ pe lângă asta – la competiții de dans și la party-uri.