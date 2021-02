Tehnologia transformă lumea în care trăim în cele mai diverse moduri. Iar arta nu face excepție. Cu ajutorul realității virtuale și realității augmentate avem parte de o evoluție a artei în care creațiile par că prind viață în fața noastră. Arta devine astfel o experiență care e azi la îndemâna oricui are un smartphone. Conform celor mai noi date , peste 4.6 miliarde de oameni din toată lumea dețin azi un asemenea device, adică peste 60% din populația lumii.

One Night Gallery este prima galerie de new media din România, cofondată de Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu , care transformă arta într-o experiență pentru publicul larg cu ajutorul tehnologiilor emergente. În cadrul celor 15 evenimente pe care le-au realizat în ultimii trei ani, 14 artiști români și-au văzut lucrările într-o lumină nouă cu ajutorul realității virtuale și realității augmentate. Ana Bănică , Alina Marinescu și Victor Forta sunt trei dintre ei.

”Rolul tehnologiei în artă este de a face întreagă experiența, interacțiunea cu arta mai personală și poate transforma privitorul într-un actor activ pe scena artistică. În anumite medii tehnologice, precum VR sau AR, publicul poate influența lucrarea de artă, fie că o poate explora din mai multe puncte de vedere sau o poate accesa din locuri diferite. Desigur, și aceste schimbari pot fi pregândite de creator sau nu. Iar din experiența celor trei ani de până acum în care am pus la dispoziția artiștilor diferite instrumente de storytelling new media și am expus rezultatul nou creat, am observat că publicul este foarte receptiv la aceste noi forme de explorare a artei, dovadă fiind comunitatea care s-a creat în jurul brandului nostru” explică Sorina.

Am vorbit cu Sorina, Mădălina, Ana, Alina și Victor ca să înțeleg mai bine ce sunt realitatea virtuală și realitatea augmentată, cum schimbă ele creația artistică și cum transformă tehnologia felul în care interacționăm cu arta.

Ana Bănică experimentează realitatea virtuală la #9 LOVE ANA BĂNICĂ © One Night Gallery

Realitatea augmentată este din ce în ce mai explorată în general, iar arta prin AR, și prin prisma contextului actual, începe să devină mai accesibilă și urmărită mai ușor. Indiscutabil, este o realitate care va fi și mai prezentă, dat fiind că este în mâinile multor creatori de conținut. Sorina Topceanu

Ce sunt realitatea virtuală și realitatea augmentată?

Pentru a înțelege cum anume influențează tehnologia relația noastră cu arta, hai să vedem mai întâi ce sunt realitatea virtuală și realitatea augmentată, care e diferența dintre ele și cum transformă fiecare dintre ele creația artistică. Mădălina Ivașcu face lumină în acest sens.

”Încă de la primele ediții am explorat creațiile artiștilor în realitate virtuală și realitate augmentată. Pe parcurs, AR-ul a câștigat mai mult teren, însă în continuare am păstrat componenta de VR pentru că oferă acest nou mediu de creație pentru artiști, rezultat însă pe care îl expunem diferit.

Mădălina Ivașcu și Sorina Topceanu © Arhivă personală

Realitatea augmentată este din ce în ce mai explorată în general, iar arta prin AR, și prin prisma contextului actual, începe să devină mai accesibilă și urmărită mai ușor. Indiscutabil, este o realitate care va fi și mai prezentă, dat fiind că este în mâinile multor creatori de conținut.

În cazul nostru, anul trecut ne-am axat și mai mult pe dezvoltarea conținutului în AR și am lansat expoziția `Tapiserie în realitate augmentată`, care îmbină arta tradițională cu tehnologia, generând un dialog între artiști din diferite medii de expresie. Rezultatul acestui proiect colaborativ a fost o lucrare originală de artă textilă, augmentată cu o animație 3D dezvoltată in-house.

Ilustrația artistului vizual Mircea Popescu a fost transpusă într-un covor realizat manual de artista textilistă Megan Dominescu și îmbogățită cu ajutorul tehnologiei de Mihai Cojocaru, membru al echipei One Night Gallery, cel care a dezvoltat animația 3D, dar și cu o coloană sonoră dedicată, creată și montată de sound designer-ul Andrei Robin Proca.

Pe lângă acest proiect, am continuat să dezvoltăm diferite filtre de AR atât cu ocazia edițiilor noastre, cât și pentru partenerii noștri. O parte din ele pot fi explorate pe contul nostru de Instagram .

În schimb, explorarea unui conținut în realitate virtuală implică mai mult echipament decât propriul telefon, ceea ce o face o experiență pe care o poți avea într-un loc dedicat. Desigur, și acest lucru depinde de complexitatea experienței, existând și modele de VR care pot rula scena 360 și nu necesită componenta de PC, dar sunt tehnologii diferite.

Din acest motiv, am găsit noi mijloace de a expune creațiile artiștilor în VR. De exemplu, două dintre personajele Alinei Bohoru , ultimul artist expus în cadrul One Night Gallery, au fost desenate de ea în VR și apoi transpuse de colegul nostru, Mihai Cojocaru, în filtre de Instagram.”

Cum ia naștere un eveniment One Night Gallery

Toate cele 15 evenimente realizate de One Night Gallery pot fi retrăite dacă intri pe site-ul lor . Cu ajutorul aplicației dARe de la Samsung, pe care o poți descărca în telefonul tău din Google Play, dacă ești pe Android, sau din App Store, dacă ai un iPhone, poți experimenta lucrările artiștilor cu ajutorul realității augmentate și poți vedea cu ochii tăi cum se transformă ele cu ajutorul tehnologiei, dar și ce emoții diferite îți pot transmite când sunt în mișcare.

”Ne-am propus să fim o punte între artist și public, iar acest lucru pornește de la expozițiile noastre, care sunt temporare și în care reușim să redăm experiențe unice, dar scopul nu este să ne limităm la ele. Publicul este încurajat să exploreze lucrările artiștilor și acasă, fie fizic, fie în orice alt mod există disponibil, cum ar fi cel de AR,” spune Sorina.

Hai să vedem cum ia naștere un eveniment One Night Gallery și cum arată colaborarea dintre organizatori și artiști pentru a duce creațiile celor din urmă la un nou nivel. Tot Sorina este cea care ne explică procesul.

”Întreaga expoziție se face în parteneriat între noi și artistul ales, noi ca dezvoltatori de experiențe new media având la bază lucrările lui. Suntem împreună implicați, din faza de concept până la implementare și, adesea, colaborăm și cu diverși artiști din alte domenii, rezultatul final fiind unul colaborativ, în care fiecare dintre noi vine cu aptitudinile și cunoștințele sale.

Arhitectura evenimentului cuprinde de obicei expoziția fizică de lucrări, instalațiile și componentele de AR, AI, video-mapping și VR. Cea de AR este dezvoltată de cele mai multe ori in-house, de Mihai. Conținutul pe care ni-l propunem să-l prezentăm este ales și în funcție de ce permite platforma de AR pe care o folosim în momentul respectiv. Până anul trecut am utilizat două aplicații de AR, Artivive și dARe by Samsung, iar începând cu ediția a-14-a am dezvoltat filtre de Instagram, pe care le puteți vedea pe pagina noastra de Instagram.

Pe dARe, în timp, am creat prima galerie de AR din România dedicată lucrărilor realizate de ilustratori români, în care se regăsesc peste 350. Întotdeauna plecăm de la lucrările pe care le alegem să le augmentăm și dezvoltăm animațiile acestora, care reprezintă o continuare a poveștilor statice. Firul narativ al animației este stabilit împreună între artist și animator. Așa s-a întâmplat și la Victor, Ana sau Alina, lucrările lor fiind augmentate prin dARe by Samsung.

Ultima ediție a funcționat un pic diferit din punctul acesta de vedere. Noi i-am pus la dispoziție Alinei Bohoru echipamentul nostru de VR, iar ea a învățat, cu ajutorul lui Mihai, să realizeze doua personaje în format 3D, pe care apoi colegul nostru le-a animat și le-a transformat în filtre de Instagram.

O altă modalitate prin care o lucrare devine o experiență imersivă este și prin intermediul instalației noastre de inteligență artificială, Neural Mirror. Aceasta este o instalație de artă unică ce folosește rețele neuronale și metoda de deep learning pentru a aplica tehnicile vizuale învățate din lucrările artistului în video în timp real. Concret, publicul devine transpus în universul stilistic al artistului cu ajutorul AI-ului.”

Victor Fota: ”Inițial am fost sceptic că proiectul este pentru mine, eu fiind concentrat pe pictura tradițională până atunci.”

Experimentând realitatea virtuală în cadrul #6 LOVE VICTOR FOTA © One Night Gallery

Victor Fota este unul dintre artiștii care au avut parte de propiul eveniment în cadrul One Night Gallery, #6 LOVE VICTOR FOTA, care a avut loc la Verde Stop. Pentru el, colaborarea cu ONG a însemnat o ieșire din zona de confort, el fiind concentrat pe pictura tradițională până atunci.

De la expozițiile tipice pe care le-am avut înainte, am trecut la o expoziție pentru care a trebuit să gândesc dincolo de simpla agățare a lucrărilor pe perete și aranjarea lor la linie. Victor Fota

”Tot efortul meu în artă era de perfecționare a tehnicii picturii în ulei. Ignoram tot ce înseamnă latura digitală. Ca absolvent al secției de conservare și restaurare opere de artă, interesul meu era foarte concentrat pe partea materială a artei. Cu toate astea, propunerea a venit chiar într-o perioadă în care simțeam o nevoie de schimbare, așa că am acceptat colaborarea. A fost o decizie foarte inspirată. Tot procesul a fost intens și foarte satisfăcător. Mereu apăreau mici chestii de adăugat la expoziție și efortul nu era obositor, chit că petreceam ore în șir la One Night Gallery.

De la expozițiile tipice pe care le-am avut înainte, am trecut la o expoziție pentru care a trebuit să gândesc dincolo de simpla agățare a lucrărilor pe perete și aranjarea lor la linie. Într-o expoziție cu Augmented Reality, Virtual Reality și proiecții video, este crucială poziționarea lucrărilor. Trebuie să existe distanță suficientă pentru proiecțiile video și pentru ca oamenii să scaneze lucrările cu ajutorul telefoanelor mobile.

Camera portal din cadrul evenimentului #6 LOVE VICTOR FOTA © Arhivă personală

Probabil cea mai laborioasă parte a fost crearea sculpturii digitale în mediul virtual cu ajutorul sistemului Oculus, sculptură la care am lucrat câteva zile la rând, lucrare la care am adăugat câteva elemente și la expoziție, live. Ba nu! Cea mai laborioasă a fost camera portal cu o lucrare în mijlocul ei, pe care am montat-o cu ajutorul Mădălinei Ivașcu. Amândoi am tăiat, vopsit și lipit plante sintetice pe lateralul și tavanul unei camere în centrul căreia se afla o pictură pe care o scanai cu telefonul și apăream eu explicând conceptul uneia dintre seriile mele de picturi,” povestește Victor.

Ana Bănică: ”Încă nu sunt perfect adaptată la toate cerințele publicului de social media.”

Ana Bănică a fost invitata One Night Gallery la evenimentul cu numărul 9, #9 LOVE ANA BĂNICĂ, care a avut loc la Casa Monteoru. Și pentru ea transformarea artei cu ajutorul tehnologiei a fost o noutate și, chiar dacă recunoaște că nu e o persoană la curent cu noile tendințe din social media, colaborarea cu ONG i s-a părut reușită.

A fost surprinzător de plăcut să lucrez în VR. După ce am trecut peste jena cauzată de ochelari, manetuțe și butoane, am realizat că programul respectiv semăna un pic cu modelajul în lut. Ana Bănică

”Când m-au contactat prima dată, am fost surprinsă și oarecum intimidată. Eu lucrez tradițional, cu pensula pe hârtie și, deși cunoșteam activitatea One Night Gallery de până atunci, credeam că lucrează doar cu artiști digitali. Când m-am lămurit că nu e așa, a început, ușor-ușor, să crească entuziasmul în fața tuturor posibilităților de editare a ilustrațiilor mele.

”Beauty Hour” de Ana Bănică © Arhivă personală

Nu sunt o persoană la curent cu noile trenduri tehnologice, nu-mi place să experimentez cu programe de grafică digitală decât pentru editarea ilustrațiilor scanate, singura mea încercare de a lucra pe tabletă a fost acum mulți ani și încă nu sunt perfect adaptată la toate cerințele publicului de social media. Lucrurile se schimbă, chiar și pentru mine, însă toate la timpul lor, nu reușesc și nici nu cred că aș vrea să-mi impun un ritm mai alert, așa că mă las dusă de val.

Invitația One Night Gallery de a lucra împreună a fost un imbold, dar și o provocare din anumite puncte de vedere. Când am început să discutăm pe planuri concrete pentru expoziție și am realizat câte resurse pot fi folosite și mai ales cât de creativ, am început să mă ambiționez chiar și în crearea scenei VR, experimentul de care mi-era cel mai teamă.

A fost surprinzător de plăcut să lucrez în VR. După ce am trecut peste jena cauzată de ochelari, manetuțe și butoane, am realizat că programul respectiv semăna un pic cu modelajul în lut. A ajuns să-mi placă mult și am petrecut ore în șir modelând o poiană cu pantere și plante indigo. A fost experiența la care mă așteptam să-mi placă cel mai puțin din tot programul One Night Gallery, dar a fost foarte interesant și deosebit de antrenant să recreez panterele mele cu cozi lungi în 3D,” explică Ana.

Alina Marinescu: ”Mi-a plăcut să experimentez cu modelarea în VR, lucru pe care nu știu dacă l-aș fi făcut din proprie inițiativă.”

Alina Marinescu a pariticipat la evenimentul cu numărul 11 organizat de One Night Gallery, #11 LOVE ALINA MARINESCU, de la Palatul Primăverii. Și pentru ea a fost o noutate transformarea propriilor lucrări cu ajutorul tehnologiei într-o experiență diferită pentru public.

”M-am bucurat foarte mult să fac parte din acest proiect, propunerea de a avea o expoziție în cadrul One Night Gallery a venit la momentul respectiv ca o validare a muncii mele de până atunci. Am simțit că colaborarea a fost ca un upgrade pentru munca mea, lucrările mele fiind statice, desenate în mare parte pe hârtie sau digital. Mi-a plăcut să experimentez cu modelarea în VR, lucru pe care nu știu dacă l-aș fi făcut din proprie inițiativă. Colaborarea cu echipa One Night Gallery m-a ajutat și la alt nivel, personal, pentru că mi-a dat sentimentul că nimic nu e imposibil, că nu există limite dacă îți dorești cu adevărat să faci ceva.”

Lucrarea ”Planet summer” de Alina Marinescu © Arhivă personală

Cum s-a schimbat percepția artiștilor asupra propriilor lucrări odată cu transformarea lor datorită tehnologiei

Pentru Ana, Alina și Victor transformarea lucrărilor cu ajutorul tehnologiei în cadrul ONG a fost o noutate din care au învățat cum pot să-și ducă creațiile un pas mai departe astfel încât arta lor să devină o experiență multisenzorială. Dacă Alina spune că a reușit să-și vadă lucrările cu alți ochi după această experiență, pentru Victor și Ana ele nu au adus o mare schimbare fiindcă esența pe care au vrut s-o transmită atunci când le-au creat au rămas și după transformarea lor cu ajutorul realității virtuale și realității augmentate.

”Am descoperit că există posibilități nelimitate de a face o lucrare statică să palpite. Realitatea augmentată le-a dus pe următoarea treaptă și a fost ca o dovadă palpabilă că lucrările pe care le face un artist nu se opresc acolo unde s-a oprit artistul când a considerat că lucrarea e gata. Ele au fost duse mai departe, ca și cum ar fi avut propria lor viață, independentă de versiunea finalizată creată de mine,” e de părere Alina.

”Lucrările mele rămân aceleași, indiferent de cum au fost sau ar putea fi modificate și transformate prin tehnologie. Chiar și în cazul proiecțiilor, de exemplu, pe care nu le-am văzut decât în seara vernisajului, deși recompuse și gândite de altcineva, tot pe mine m-am regăsit în ele. Consider că tehnologia are rolul de a spori ceea ce artistul transmite și nu cred că mi-ar fi plăcut să ne îndepărtăm prin aceste procedee tehnologice de lucrările mele. Dar am lucrat cu profesioniști, mulți dintre ei fiind artiști/creativi la rândul lor și care înțeleg foarte bine aceste lucruri. A fost o expoziție foarte bine închegată,” spune Ana.

Iar Victor completează: ”Pentru lucrările deja existente, percepția mea asupra lor nu s-a schimbat. Eu știu exact ce se află în spatele lucrărilor în ceea ce privește povestea lor, dar sper că pentru vizitatori a contat substanțial în a înțelege mai bine lucrarea.”

Triptich plante la #6 LOVE VICTOR FOTA © Arhivă personală

Viitorul tehnologiei în artă: ce urmează?

Realitatea virtuală și realitatea augmentată sunt doar două dintre instrumentele care au pus în ultimii ani umărul la creșterea pieței de artă digitală din întreaga lume. Mădălina crede că această piață e-n continuă creștere și că modalitățile de expunere, creație și experimentare vor fi tot mai variate. ”Contextul actual accelerează și mai mult folosirea tehnologiei, iar asta ne va ajuta să dezvoltăm o serie de concepte noi pentru experiențele din cadrul ONG.

Echipa One Night Gallery © Arhivă personală

Totodată, vom continua să colaborăm cu artiști cărora le oferim acces la tehnologie și knowhow-ul nostru, care să îi ajute să transpună viziunea lor creativă în noi medii digitale și să ne adaptăm în funcție de măsurile noi care vor apărea. Ne vom axa pe experiențe care au la bază virtual production și abordări curatoriale noi în ceea ce privește digitalizarea patrimoniului cu proiectele noastre conexe.

Ceea ce ne propunem este să dezvoltăm pilonul de artă și tehnologie din proiectele proprii sau curatoriate de noi, astfel încât să susținem scena de artă autohtonă și să contribuim la dezvoltarea unui sector emergent din România, cel de new media art.”

Lucrarea ”Each twin must find their pair” de Ana Bănică © Arhivă personală

Ana Bănică spune că își dorește să mai încerce experimente de acest fel cu arta ei: ”A fost o experiență educativă și foarte plăcută. Am experimentat, am învățat lucruri noi, m-am lăsat surprinsă și am interacționat cu o echipă grozavă. Când am avut expoziția cu One Night Gallery, am observat că s-a interacționat foarte mult cu lucrările, acest lucru fiind datorat în mare parte augmentărilor. Faptul că scoți telefonul și aștepți să se încarce animația, te face să petreci mai mult timp în fața unei lucrări. Am observat asta mai ales la cei mai tineri vizitatori, despre care știu, din proprie experiență, că au mai puțină răbdare. Nu spun că expozițiile clasice sunt de dat deoparte, în niciun caz. Ci spun că o augmentare poate atrage mai mult atenția unor persoane care au mai puțin contact cu lumea artistică și că poate ajuta să le trezească interesul. Și pe viitor, poate vor merge mai des pe la galerii și muzee.”

Lucrarea ”Loading Love” de Alina Marinescu © Arhivă personală

Și Alina Marinescu s-a bucurat să învețe lucruri noi cu ocazia evenimentului One Night Gallery și ar participa cu plăcere la o nouă ediție: ”Cred că tehnologia poate aduce arta mai aproape de oameni pentru că o face interactivă, iar oamenilor le place să se joace, să fie implicați. O imagine în mișcare cred că ne e mai familiară pentru că seamănă cu lumea în care trăim, deci poate capta mai ușor atenția privitorului decât o lucrare statică și poate transmite mai rapid un mesaj. Cred că e bine să ținem pasul cu prezentul și să ne bucurăm de ce ne oferă tehnologia în momentul ăsta, să ne dăm seama dacă și cum o putem folosi în favoarea noastră. Personal m-am bucurat să ies din zona de confort și să explorez alte teritorii, să învăț lucruri noi despre munca mea și despre mine.”

Lucrarea ”Conflicting methaphysics” în cadrul #6 LOVE VICTOR FOTA © One Night Gallery

Nici Victor Fota n-are de gând să se oprească din a experimenta cu tehnologia în arta sa. One Night Gallery i-a deschis apetitul pentru acest fel de provocări: ”Merită efortul în plus față de o expoziție tipică. Momentan mai creez anumite animații pentru lucrările mele. De exemplu, la penultima serie de printuri, pe care am lansat-o în 2020, am creat un video în care se poate vedea tot procesul picturii dupa scanarea ei cu aplicația Artivive. Deci există potențial și în afara expozițiilor pentru această tehnologie, de a face arta mai interactivă și în spațiul privat.”