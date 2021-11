Cine e Tess Wester, portarul echipei de handbal feminin CSM București

Tess Wester este unul dintre cei mai buni portari ai lumii din hanbalul feminin. De câteva luni, ea trăiește în București și apără poarta echipei CSM București, cu care a semnat un contract pe doi ani. Înainte de asta, Tess a jucat șapte ani în Germania și trei ani în Danemarca, așa că este al 11-lea an departe de casă al olandezei.

Sportiva în vârstă de 28 de ani, care joacă handbal de la cinci ani și care face parte din familia Red Bull, are o carieră impresionantă. În 2015, ea a fost numită cel mai bun portar al Campionatului Mondial din Danemarca, atunci când Olanda a obținut medalia de argint, și a intrat și-n All-Star Team. Și-a menținut poziția de cel mai bun portar și locul în All-Star Team și-n 2019, când Olanda a devenit Campioană Mondială în Japonia, titlu pe care îl păstrează și-n prezent.

Tess spune despre ea că a fost dintotdeauna determinată și competitivă. Asta i-a dat de multe ori bătăi de cap, dar odată cu trecerea anilor, a învățat să-și înțeleagă focul interior și să știe ce să facă cu el.

Bucureștiul nu a apucat să-l vadă prea mult pentru că totul este despre antrenamente, meciuri și viața echilibrată pe care sportul de performanță îl cere. Dar a făcut cunoștință destul de rapid cu traficul de aici și, după ce la început i-a fost teamă să conducă, spune că acum e stăpână pe ea la volan. Haide să o cunoști mai bine pe Tess Wester!

Cum era să fii departe de casă în adolescență și cum este acum?

Am plecat de-acasă pentru prima dată când aveam 15 ani și locuiam în Olanda. Am mers în cealaltă parte a țării pentru a fi aproape de echipa națională de tineret. Apoi, când am împlinit 18 ani, am plecat în Germania, la echipa VFL Oldenburg. Acesta este al 11-lea an al meu în străinătate și, cu cât înaintezi în vârstă, cu atât e mai greu. Soțul meu locuiește în Danemarca, deci nu suntem împreună acum. Am locuit împreună timp de trei ani, făceam totul împreună. Suntem genul ăla de cuplu, nedezlipiți unul de celălalt. (râde) Să vii acasă și să găsești un apartament gol în fiecare zi e foarte greu. Când ești mai tânăr, vrei să vezi lumea și să-ți faci treaba. Dar, pe măsură ce îmbătrânești, începi să cauți o anumită siguranță, stabilitate.

În ultimii ani am ratat multe – toate zilele de naștere, copiii nou-născuți, nunțile, fiecare An Nou, fiecare Crăciun. Sunt lucruri pe care începi să le apreciezi mai mult pe măsură ce înaintezi în vârstă și cred că începi, de asemenea, să tânjești după ele. Când ești tânăr, te gândești, ”Nu vreau să fac nimic altceva în afară de handbal, pentru că e cel mai distractiv lucru de făcut”. Acum vreau să-mi văd și familia. Părinții îmbătrânesc. Vreau să fiu mătușa cool care își duce nepoții la locul de joacă. (râde) Sunt singură în România, ceea ce e plăcut, dar simt și că ratez foarte multe lucruri.

Tess e portarul echipei de handbal feminin CSM București © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool

Ai început să joci handbal foarte devreme. Cum a început totul?

E destul de amuzant, pentru că am vorbit și cu româncele din echipă și am descoperit că e un interval de timp destul de mare între momentul în care începe să se joace aici vs. când am început eu. Am început să joc handbal când aveam cinci ani. Ne mutaserăm într-un oraș mic din Olanda, Heerhugowaard, unde erau doar două opțiuni pentru fete, tenis sau handbal. Părinții mi-au spus că ar trebui să joc handbal pentru că voi putea întâlni oameni de vârsta mea. Practic, au luat decizia în numele meu. La cinci ani nu prea ai o opinie, vrei doar să te joci. Am devenit portar la vârsta de 12 ani și, din acel moment, totul a evoluat foarte repede. În trei ani am trecut de la a juca în echipa regională la a juca în Campionatul Național, iar apoi am fost selectată pentru echipa națională de tineret. La 15 ani am plecat de-acasă în cealaltă parte a țării, timp de trei ani, ca să mă antrenez mai bine, iar la 18 ani am plecat în Germania.

Mama mea obișnuia să mă strige „pitbull” pentru că aș fi făcut orice să obțin ce îmi doresc. Asta poate fi foarte dificil uneori, dar m-a adus totodată în punctul în care sunt astăzi. Tess Wester

De ce ai început să practici sportul ăsta la nivel profesionist?

Din câte mi-au spus părinții, încă de când eram foarte mică am avut acest impuls de a demonstra ce sunt în stare să fac. Poate pentru că sunt cea mai mică dintre cei trei frați. Am două surori mai mari cu care am vrut mereu să concurez. Și în școală am fost la fel: am vrut mereu să fiu cea mai inteligentă, mi-am dat silința în absolut tot. Iar atitudinea asta s-a văzut și pe terenul de handbal; imediat ce am știut că există o posibilitate de a juca în echipa regională sau în cea națională, am vrut să fiu acolo. Am avut atitudinea asta toată viața: îmi setez un obiectiv și apoi nu-i mai dau drumul. Mama mea obișnuia să mă strige „pitbull” pentru că aș fi făcut orice să obțin ce îmi doresc. Asta poate fi foarte dificil uneori, dar m-a adus totodată în punctul în care sunt astăzi. E ceva care s-a dezvoltat în mine încă din copilărie și care încă există.

Tess a fost dintotdeauna o fire competitivă © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool

Așadar spiritul competitiv e cel care a contat mai mult la început, nu neapărat ce sport practicai ...

Da! Când avea loc un concurs de talente la școală, eu concuram în toate, nu conta despre ce era vorba. Dacă nu câștigam, eram foarte dezamăgită; mă comparam cu oricine se descurca mai bine. Situația ar fi fost la fel și dacă părinții ar fi decis să mă dea la tenis. Însă sunt foarte fericită că au decis să mă dea la handbal, este cel mai bun sport din lume!

Cum ai devenit portar?

A fost o luptă. Nu a fost ceva ce mi-am dorit. În jurul vârstei de 10-11 ani nu era plăcut pentru celelalte colege de echipă să joace cu mine, pentru că, de fiecare dată când mingea era la mine, o aruncam la poartă. Antrenorii m-au chemat pe mine și pe părinții mei la un moment dat și ne-au spus, ”Nu este distractiv pentru alte fete să joace cu Tess, pentru că face totul singură”. Se pare că apoi și eu le-am spus părinților, ”Da, dar ele nu sunt bune și nu vreau să joc cu ele. Aș prefera să o fac singură”. Nu-mi amintesc să fi zis asta, dar părinții mei mi-au spus că am zis-o. Antrenorii au propus ceva de genul, ”Tess, dacă vei sta în poartă jumătate din meci, vei putea juca pe teren în cealaltă jumătate.” Și am fost de acord.

Când am mai crescut, în jurul vârstei de 12 ani, și am fost transferată de la grupa de juniori, mi s-a spus că este necesar să avem un portar. Și au decis să fiu eu pentru că eram cea mai bună. Am refuzat, pentru că eu îmi doream să alerg, să joc și să dau goluri, iar ei mi-au spus, ”Măcar încearcă, pentru că altfel nu există un loc pentru tine în această echipă”. Am sfârșit prin a fi portar și m-am descurcat foarte bine. Mi-am dat seama că mă pricep la asta, așa că mi-am zis, ”În regulă, acum voi fi cea mai bună la asta”.

Viața lui Tess presupune multă disciplină © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool

Pare că indiferent ce rol îți dădeau cei din jur, la finalul zilei tu o luai ca pe o provocare: să fii cea mai bună în rolul respectiv.

Da, dar era o luptă, pentru că îmi amintesc cum stăteam pe canapea cu părinții mei, plângând din cauza asta. ”Nu vreau să fiu portar, vreau să alerg și să mă joc, de ce îmi fac asta?” întrebam eu. Părinții îmi spuneau, ”Încearcă să faci asta pentru o vreme și, dacă descoperi că nu este ceea ce îți dorești, te poți opri”. Apoi am descoperit că sunt bună și la asta, așa că am zis, ”Nu, o s-o fac în continuare”.

Așadar, faptul că ai descoperit că ești bună ca portar te-a făcut să mergi înainte.

Da, cred că așa au mers lucrurile; eram încă destul de mică atunci, deci nu-mi mai amintesc ce gândeam exact. Dar îmi amintesc că totul a decurs foarte rapid după aceea. Am fost portar pentru jumătate de sezon sau cam așa, iar apoi cineva din echipa regională, care urma să meargă la Campionatul Național, s-a accidentat. Părinții celorlalți copii au spus, ”Ar trebui să o luați pe Tess, e chiar bună”, iar eu mă gândeam, ”O să merg la Campionatul Național? O să dau lovitura!” Așa am intrat în echipă și am avut posibilitatea să joc aproape un întreg turneu pentru că m-am descurcat bine.

Apoi, după vreo două luni, am fost selectată în echipa națională de tineret. La momentul acela selectau în jur de 15 fete din toată țara, care se întâlneau o dată pe săptămână în cealaltă parte a țării pentru antrenamente. Am fost selectată pentru echipa asta mare și am jucat ca portar pentru un an întreg, de la 13 la 14 ani, deci totul s-a mișcat destul de repede. Când ești atât de tânăr și primești confirmarea că faci ceva bine, începi să-ți dorești și mai mult lucrul respectiv. Cu cât auzi mai frecvent de la oameni că ai talent și că ești foarte bună la un lucru, cu atât începi să-ți spui, ”Oh, da, o să fac asta!” Așa a fost în cazul meu.

Tess joacă handbal de la vârsta de 5 ani © Jarno Schurgers

Cum s-a simțit disciplina la o vârstă atât de fragedă?

În Olanda avem o școală foarte bună care pregătește jucătorii de handbal, Dutch Handball Academy. Este cea mai bună academie de handbal din Europa când vine vorba despre a dezvolta viitorii jucători. Ne antrenam 20 ore pe săptămână. În fiecare dimineață făceam antrenamentele fizice, seara aveam antrenamentele de handbal și între ele mergeam la școală. Pe de-o parte, aveai mediul perfect, dar pe de altă parte erai și un copil de 15 ani care se confruntă cu pubertatea și plecarea de acasă.

Am avut o pubertate tumultoasă, eram o mică rebelă – chiuleam de la școală, încercam să testez niște limite. Dădeam 100% la antrenamente, dar apoi mă simțeam obosită, pentru că mă culcam târziu. Nimeni nu te verifica, nu exista un părinte care să-ți spună că ai școală mâine și că trebuie să te antrenezi. La acel moment, handbalul era mai important decât orice altceva pentru mine. Ulterior, au descoperit ce făceam și mi-au spus, ”Tess, trebuie să te schimbi, pentru că vedem că ai mult talent, însă mentalitatea asta nu e cea a unui sportiv de top – trebuie să excelezi la toate, vrem să ai disciplina necesară pentru a merge la școală și a fi și un jucător bun de handbal. Nu poți să renunți la una dintre ele.”

Aia a fost o lecție dură, pentru că simțeam că vor să-mi ia tot. Am ajuns la o înțelegere că mă voi schimba și voi merge la școală. A trebuit să reiau anul și am început să merg regulat la cursuri, să iau note bune în timp ce-mi făceam antrenamentele, dar apoi am ajuns într-un punct de cotitură la vârsta de 16 ani când m-am întrebat, ”Chiar vreau să joc handbal sau e doar o experiență distractivă?”. S-a dovedit însă că îmi doresc să fiu cea mai bună, nu doar să mă distrez. Sunt foarte fericită pentru că am avut parte de niște lecții de viață extrem de valoroase.

Când joci la cel mai înalt nivel, pregătirea fizică trebuie să fie de top © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool

Când ai început să simți, cu adevărat, că ești o sportivă profesionistă?

Cum spuneam, primul punct de cotitură a fost în jurul vârstei de 16 ani, când am avut acea discuție cu antrenorii și părinții, și mi-au spus că trebuie să mă schimb și să încep să mă port ca un sportiv. Eram într-un mediu ideal, care-mi oferea totul din punctul de vedere al pregătirii. Însă prima dată când am călătorit în străinătate, la 18 ani, a fost primul moment în care mi-am pus problema, ”Ok, cum o să fac asta pe cont propriu?”. Deodată, trebuia să am grijă de mine cu totul, să-mi gătesc, să-mi fac cumpărăturile, să am grijă de casă. Atunci am simțit prima dată că mă transform într-un adult. M-am simțit ca un adult și când aveam 16 ani, dar nu mi-am dat seama atunci că trăiesc în lux, că la academie am totul la dispoziție. Totul a picat în momentul când m-am mutat în Germania. Atunci am realizat că trebuie să am grijă de mine. Mi-a luat vreo doi ani să mă adaptez, pentru că trebuie să-ți găsești disciplina necesară să le faci pe toate.

Pe urmă, când aveam 21 de ani, am fost în al doilea turneu în care am jucat pentru echipa națională și prima dată când am jucat în finala Campionatului Mondial și am obținut medalia de argint. Tot atunci am fost desemnată cel mai bun portar al campionatului. Din acel moment, totul a devenit clar și mi-am spus, ”Acum știu de ce am nevoie pentru a face performanță.” Eram foarte fericită cu ceea ce făceam și felul în care făceam lucrurile la acel moment.

Tess Wester a învățat să își înțeleagă emoțiile legate de competitivitate © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool Încă îmi doresc să fiu cea mai bună. Știu că muncesc din greu, dau 100% la fiecare antrenament, dar performanța nu poate fi 100% în fiecare zi. Tess Wester

Mult timp ai fost motivată de dorința de a fi cea mai bună. Ulterior, ai fost recunoscută, oficial, la nivel mondial drept una dintre cele mai bune sportive din handbal. Mai simți azi nevoia să demonstrezi ce poți?

E dificil pentru că am senzația că acea dorință e încă acolo. Dar am învățat și că, atât timp cât ai acea dorință, este foarte ușor să te simți dezamăgit de tine însuți. Am realizat acum că puneam foarte mare preț pe opiniile celorlalți. Cine decide, de fapt, dacă sunt cea mai bună? Clubul pentru care joc, spectatorii? Pe cine o să ascult? O să mă ascult pe mine? Când anume mă simt cea mai bună? Asta e ceva ce înveți pe măsură ce înaintezi în vârstă.

De exemplu, la 21 de ani am devenit cel mai tânăr portar din toate timpurile acceptat în All-Star Team, iar asta setează un etalon. Pentru mine, era ceva de genul, ”Ei bine, acum trebuie să fiu în All-Star Team la fiecare turneu, pentru că oamenii mă cunosc și știu ce pot să fac”. Mă agățam atât de mult de părerile altora, încât m-am pierdut pe mine însămi în cele din urmă. Ce am învățat în ultimii ani este că încă îmi doresc să fiu cea mai bună, dar știu de asemenea și ce pot face; iar dacă oamenii au alte așteptări, asta este problema lor, pentru că eu știu că muncesc din greu, dau 100% la fiecare antrenament, dar performanța nu poate fi 100% în fiecare zi. Așa că pot doar să sper că cei din jur văd că fac tot ce pot!

Ce înseamnă pentru tine să fii cel mai bun sportiv?

Înseamnă să fii alături de ceilalți oameni din echipă, să apari de fiecare dată și să muncești cât de mult poți. Fă ceea ce trebuie făcut și luptă. Nu-mi place trândăveala, dar desigur că nu poți să te aștepți să ai doar zile bune. Însă e vorba despre a da tot ce ai, să faci cât de bine poți. Să îți vezi adevărata valoare, spunându-ți, ”O să mă antrenez, o să-mi fac apariția și o să fac tot ce-mi stă în putință.” Asta, pentru mine, e ceea ce te poate duce pe drumul către a deveni cel mai bun. Și, desigur, vreau să apăr mingi și să salvez meciul. Asta e meseria mea!

Eat, sleep, train, repeat © Jarno Schurgers/ Red Bull Content Pool

Care a fost cel mai greu moment din cariera ta?

Cel mai dificil moment pentru mine a fost în 2015 spre 2016 și doi – trei ani după aceea. În 2015, am reușit să câștigăm prima noastră medalie în cadrul Campionatului Mondial, iar eu am intrat în All-Star Team, iar în vara următoare, în 2016, am avut Jocurile Olimpice. Era pentru prima dată când echipa de handbal a Olandei participa la Jocurile Olimpice și simțeam că toată lumea se uită la mine. Era totul atât de nou pentru mine, toată această presiune și faptul că oamenii te recunosc și au așteptări. E un sentiment ciudat. Pe de-o parte ești fericit că primești validare și că oamenii te apreciază, pe de altă parte e și multă presiune. Eu gândeam că dacă nu câștigăm, înseamnă că nu am fost suficient de bună, resimțeam greutatea asta pe umeri. Am dus o luptă cu presiunea asta și nu am vorbit despre ce simțeam timp de un an sau doi.

Dar după Jocurile Olimpice a fost o perioadă în care pur și simplu nu puteam să fac nimic – nu mă puteam da jos din pat, eram sătulă. Mi-am sunat antrenorul într-o zi și i-am spus, ”Nu vin la antrenament pentru că nu pot juca handbal, mi-e frică să joc”. Așa că am luat legătura cu un coach și a fost un lucru foarte bun pentru mine pentru că mi-a dat o nouă perspectivă. M-a ajutat să înțeleg și să accept că ceea ce alții gândesc și spun despre mine e despre ei, nu are nimic de-a face cu mine. Încă păstrez legătura cu el, pentru că e pur și simplu plăcut să-ți revizuiești gândurile sub îndrumarea unui profesionist, să încerci să le înțelegi și să vezi dacă situația este într-adevăr așa cum o percepi sau este doar ce reușești tu să scoți din ea. Asta nu e benefic doar pentru sportivi, e ceva ce toată lumea ar putea să facă, pentru că toți avem probleme cu propriile gânduri uneori.

Sportul de performanță înseamnă adesea și multă presiune © Jarno Schurgers/ Tess Wester

Ce sportive te inspiră?

Nu știu dacă mă inspiră vreun sportiv în mod special, ci mai degrabă mă inspiră acțiunile lor. De exemplu, Naomi Osaka, care a vorbit despre inegalitatea de gen din sport. Vedem tot mai mult în ultimii ani cum sportivii se deschid public tot mai mult în legătură cu tot felul de probleme. Pe urmă Simone Biles, care e un exemplu extraordinar de persoană care a reușit să rămână atât de bună în ceea ce face pentru o perioadă atât de lungă și care pare că e mereu pregătită să uimească publicul cu ce face. Sau Cristina Neagu , care a avut atât de multe accidentări și a revenit mereu, în forță, mai puternică, înfruntând atât de multă presiune.

Cum te-a ajutat în cariera ta faptul că ești parte din familia Red Bull?

Red Bull m-a ajutat să mă dezvolt ca persoană. În plus, îți oferă orice ai nevoie. Consiliere psihologică, nutriție, antrenamente fizice sau orice altceva. Cere și ți se va da. Nu doar că sprijină sportivii, dar e mai ales vorba de modul în care-i privesc; deși au foarte mult respect pentru ei, nu îi vor urca niciodată pe un piedestal. Chiar dacă ești cel mai bun în sportul tău, vor să rămâi cu picioarele pe pământ și muncitor și asta îmi place foarte mult. Cu echipa Red Bull din Olanda abordarea e ceva de genul, ”Dacă te porți normal, ești suficient de special. Fii cine ești, pentru că ne place cum ești și ceea ce faci, în modul tău propriu.”