Acesta nu e turul tău obișnuit al Marelui Bazar din Istanbul, crede-ne

”Marele Bazar a fost dintotdeauna o clădire cu arhitectură pe care o admir și când am stat pe acoperiș, am fost fascinată de atmosferă - ca și când străzile, magazinele și traficul de sub noi n-ar fi existat. Am avut o experiență de neuitat la apus, alături de prietenul meu Dom și de pescăruși.