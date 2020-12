De ce să pedalezi și să schezi peste 3 munți în 5 săptămâni și jumătate?

au început să viseze la expediție. Cody era în mijlocul unui proiect pe mai mulți ani, The Fifty, adică încercarea de a coborî pe schiuri 50 de linii clasice din nordul Americii. Tot el îi spunea lui Michelle despre ideea unei călătorii cu bicicleta din Tahoe City, California, de unde sunt amândoi, spre Pacific Northwest pentru a schia câteva dintre linii, după ce restricțiile de-a călători vor fi ridicate. Înainte să-i terminte de povestit, Michelle a întrebat: ”Pot veni cu tine?”

