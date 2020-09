6 sportivi amatori au alergat non-stop 585km de la Baia Mare la București

De ce ai alerga peste 585km de la Baia Mare la București? ”De ce nu?” s-au întrebat Camelia, Monica, Ștefan, Ciprian, Alin și Radu, cei șase sportivi amatori care, în ștafetă, au parcurs distanța enormă în aproape 60 de ore consecutive via Transfăgărășan.

Efortul lor s-a numit The Speed Project , o cursă tot mai populară din SUA, care a debutat în 2014, pe ruta Los Angeles - Las Vegas și distanța de 340 de mile ( 550km ). E o cursă în care alergătorii se organizează singuri: de la banii pe care îi adună să se finanțeze, la kilometrii pe care îi aleargă și până la ruta pe care o aleg, depinde în totalitate de ei cum duc la bun sfârșit provocarea. Pe scurt, o cursă fără rută prestabilită, fără reguli, în care iese învingătoare echipa care ajunge la final cel mai repede.

Vezi mai jos ce înseamnă o cursă precum The Speed Project:

Din cauza unui 2020 neobișnuit, anul acesta lucrurile au stat puțin diferit: cursa nu a mai avut loc pe ruta clasică, dar fiecare echipă care a dorit să participe, și-a creat propria cursă în țara în care se află. În plus, nu s-a mai luat în considerare nici distanța de 550km, ci alergătorii au trebuit să alerge cât mai mulți kilometri în 31 de ore și 15 minute, cel mai bun timp pe care o echipă l-a scos pe distanța Los Angeles- Las Vegas, în cursa originară.

În România, echipa 321sport #RunningCulture Romania a făcut lucrurile altfel: și-a asumat distanța de 585,35km și diferența pozitivă totală de nivel de 5.429 metri, știind că parcurgerea ei va dura mai mult de 31 de ore. În plus, a adăugat Transfăgărășanul pe rută, ceea ce a însemnat efort, distanță și o diferență de nivel considerabilă în plus.

Vezi cum a arătat traseul Baia Mare - Transfăgărășan - București:

Tronson 1 : Baia Mare – Transfăgărășan (Refugiul Salvamont)

Distanță: 329 kilometri

Diferență de nivel pozitivă : 4.645m

Diferență de nivel negativă: 2.831m

Traseu detaliat: Baia Mare – Târgu Lăpuș – Dej – Gherla – Năoiu – Iernut – Mediaș – Agnita – Cârțișoara – Refugiu Salvamont Transfăgărășan

Tronson 2: Transfăgărășan (Refugiu Salvamont) – București

Distanță: 230 kilometri

Diferență de nivel pozitivă: 1.187m

Diferență de nivel negativă: 3.166m

Traseu detaliat: Refugiu Salvamont Transfăgărășan – Curtea de Argeș – Pitești – Topoloveni – Găești – Tărtășești – Chitila – București (Piața Unirii).

Cei 550km au fost parcurși de sportivii din România în aproape 60 de ore după o cursă epuizantă, continuă, în care cea mai lungă repriză de somn pentru fiecare dintre ei a fost de maxim trei ore. Au pornit la drum pe 5 septembrie, la 5 dimineața, din Baia Mare și au ajuns în Piața Constituției din București pe 7 septembrie, la 7 seara.

Radu Restivan și o întâlnire de gradul trei © 321sport

Am vorbit cu Radu Restivan , liderul echipei și inițiatorul proiectului 321sport , despre efortul depus, despre cele mai grele momente și despre curiozitatea de-a participa la o altfel de cursă.

De ce, inițial, ți-ai dorit să ajungi în SUA și să faci The Speed Project acolo unde cursa a luat naștere?

Am fost întotdeauna un mare fan al evenimentelor mai deosebite decât cele clasice și am fost inspirat de cultura de running din SUA, în care evenimentele nereglementate au o savoare anume. Îmi doream să merg la The Speed Project pentru că e cu totul diferit față de ce se întâmplă la noi și mi se părea că e o provocare pentru care merită să te antrenezi și să te pregătești mental și financiar, că nu e ieftin să mergi până în Los Angeles, să alergi până în Las Vegas și să te întorci acasă. Aș fi vrut să fac parte din orice echipă care ar fi fost acolo pentru a trăi experiența asta, căci The Speed Project e un concept suficient de puternic ca să te zbați să ajungi acolo.

Camelia aruncă o ultimă privire colegilor înainte de a-și vedea de drum © 321sport

Există o tranziție dinspre evenimentele de alergare clasice înspre cele nereglementate?

Da, clar! Există la Paris o cursă care se numește Secret Race Series în care chiar nu știi nimic despre cursă, dai niște bani ca să fii în cursă, dar tocmai acest entuziasm că nu ai traseul înainte, nu știi în ce te bagi, nu știi cine vine sunt elemente care pentru unii oameni înseamnă multă adrenalină.

Cumva inspirat de ce se întâmplă în afară, am făcut o serie de evenimente care se numesc 22:22. Conceptul e simplu: cursa are startul la 22:22, participă doar 22 de oameni și doar ei știu traseul competiției, pe care-l află cu câteva ore înainte, ca să se poată uita pe ce străzi o iau. L-am făcut în București, am avut două ediții până acum, și urmează al treilea în curând.

Chiar dacă în afară oamenii sunt cu 10 ani înainte când vine vorba de astfel de curse, începem și noi încet, încet, în România, să facem astfel de lucruri, oamenii prind gustul, însă nu se compară cu ce e afară. Deci, la noi, nu există o tranziție reală de la cursele clasice de tip maraton la cursele astea, însă va fi un trend în anii următori și sperăm să devină o mișcare socială mai mult decât de sport, fiindcă vorbim de campionii străzii, nu de premii, podiumuri sau altceva care înseamnă câștig. Se învârte în jurul ideii de experiență de neuitat.

Echipa care a alergat de la Baia Mare la București și autorulota © 321sport

Cum ți-ai ales echipa pentru The Speed Project?

Am făcut selecție în comunitatea 321sport. Oamenii au trimis CV-urile lor, cu timpii scoși și distanțele alergate, și i-am selectat în funcție de performanțele sportive și de faptul că mă puteam baza pe ei. A contat să îi știu cât de cât, fiindcă într-o astfel de experiență e suficient să o ia unul razna ca să strice starea și experiența celorlalți. Am mers, deci, pe mâna unor oameni pe care îi cunoșteam și care aveau niște rezultate bune pentru niște amatori.

Care a fost planul pe care vi l-ați făcut acasă în ceea ce privește momentele grele care au apărut în cursă?

Cea mai mare problemă urma să fie efortul în contextul deprivării de somn. Așa că am făcut un plan în care am avut mai multe sesiuni în care ne-am obligat cu toții să alergăm la aceeași oră, aceeași distanță și, apoi, să avem o pauză scurtă, simulând practic oboseala din competiție. Am făcut asta și ziua, și noaptea, conform programului fiecăruia.

Am avut apoi o zi în care am alergat de 5 ori câte 5km cu pauză de 30 de minute între sesiuni. E foarte greu să te repornești după ce ai făcut o dată o chestie de genul ăsta, însă exact asta urma să se întâmple și-n cursă, doar că efortul urma să dureze câte 2-3 zile. Practic, am făcut multe pregătiri fizice pentru a ne lupta mai bine cu oboseala.

Monica aleargă prin satele din România © 321sport

Transfăgărășanul a fost una dintre provocări în cursa asta. Cum i-ați făcut față?

Inițial am zis că plecăm din Baia Mare când se dă startul oficial în SUA, sâmbătă, la 2 după-amiaza. Însă ne-am dat seama că dacă am fi făcut asta, am fi prins Transfăgărășanul noaptea. Așa că am zis că plecăm dimineața ca să ajungem la Transfăgărășan pe la 12 -1 ziua, ceea ce s-a și întâmplat, deci am făcut urcarea și o parte din coborâre pe lumină. Era pericol real de urși, care sunt din plin!

Cel mai greu moment a fost coborârea pe Transfăgărășan, când ne-am dat seama că nu avem cum să ajungem în Arefu pe lumină, prima localitate în care se cam duc urșii, și care era la 40km de Bâlea Lac.

La jumătate de oră după ce s-a lăsat noaptea, eram într-o pauză și lângă noi au oprit niște prieteni cu mașina, care au zis că pleacă spre casă și ne dau mesaj dacă văd urși. După 5 minute, a venit primul mesaj cu urs la km5, apoi urs la km22, și tot așa.

Până am ajuns la sat, s-a mers cu o mașină în față și una în spate, iar alergătorul cu biciclistul la mijloc, între ele. S-a mers cu o viteză de vreo 8km/h, am pus muzică la maxim, am făcut gălăgie și nu am mai văzut nici un urs. Asta a fost partea cea mai grea din cursă!

Radu Restivan aleargă pe Transfăgărășan © 321sport

Când ați simțit oboseala aceea în care efectiv trebuie să tragi de tine ca să mergi mai departe?

Prima noapte a fost grea, a fost și frig și au fost niște diferențe mari de temperatură, ziua erau 33-34 de grade la soare și era crunt, iar noaptea se ducea la 7-8 grade temperatura. Eu am început să alerg de la Baia Mare cu geaca pe mine și seara, când am mai alergat o tură, era frig, frig.

Apoi, orice om normal, dacă aleargă un maraton, nu mai e om o săptămână. Oamenii ăștia au trebuit să facă 2-3 maratoane, cu pauze, timp de 3 zile. Fiecare a alergat, în medie, 95km.

Inclusiv eu, la nivel muscular, simțeam că nu mai pot să ridic genunchiul, nu îmi mai simțeam mușchii picioarelor, au fost dureri musculare mari, pe care le-am resimțit cu toții.

Dacă nu ai alergat niciodată, dar după ce vezi ce am făcut vrei să alergi o tură de parc, mie mi se pare un rezultat extraordinar. Radu Restivan, 321sport

Cum v-au primit oamenii pe traseu?

Au fost oameni care ne-au așteptat în orașele prin care am trecut, ceea ce ne-a șocat, că înseamnă că au urmărit traseul pe care eram, ne-au așteptat cu bicicletele, ne-au ajutat cu ce am avut nevoie, a strâns o energie fantastică.

Mulți oameni au empatizat cu ideea asta și au întrebat când îl facem dată viitoare sau când îl facem de la est la vest. I-a inspirat pe mulți să alerge sau să ia în calcul alergarea. Dacă nu ai alergat niciodată, dar după ce vezi ce am făcut vrei să alergi o tură de parc, mie mi se pare un rezultat extraordinar.

Final de cursă în Piața Constituției © 321sport

Am lăsat în spate o energie și o poveste care o să definească cumva cultura de running din România.