A traversat un pod pe 600 de bare suspendate, dar nu era sigur că va reuși

Campionul mondial sud-african la curse cu obstacole (OCR), Thomas van Tonder a reușit să traverseze podul Bloukrans folosind 600 de bare suspendate sub arcul acestuia, parcurgând întregul traseu în 47 de minute și 37 de secunde.

Pe 26 octombrie, a dus la bun sfârșit provocarea: aproximativ 280 de metri de bare suspendate, la 216 metri deasupra râului, urcând o pantă de 45°, traversând punctul cel mai înalt al arcului și coborând pe partea opusă. Totul doar cu ajutorul brațelor, pe cel mai lung traseu de bare suspendate construit vreodată.

01 Red Bull Bridge Bars, pe scurt

Performanța lui van Tonder, privită dintr-o perspectivă mai largă © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Atlet: Thomas van Tonder

Locație: Podul Bloukrans, Africa de Sud

Provocare: Traversarea arcului podului pe bare suspendate, doar cu ajutorul brațelor

Numărul barelor: 600

Distanță: Approx 280m

Înălțimea maximă: 216m

Cea mai abruptă pantă: 45°

Timp de parcurgere: 47m 37s.

În ciuda dificultății evidente a provocării, van Tonder a ajuns la podul Bloukrans poate puțin prea încrezător în propriile forțe – lucru pe care îl recunoaște chiar el. Însă podul i-a arătat încă de la început cât de dificilă avea să fie încercarea.

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„Aș putea spune că podul m-a făcut să fiu ceva mai modest”, mărturisește el. „Am venit puțin arogant, prea încrezător în forțele mele, iar panta aceea m-a adus cu siguranță cu picioarele pe pământ.”

O astfel de mărturisire spune multe, mai ales venind din partea lui van Tonder. Este campion mondial la cursele cu obstacole și a urcat 90 de metri pe o frânghie suspendată liber, stabilind un record mondial Guinness. Să se mențină suspendat este, practic, meseria lui. Și totuși, podul l-a obligat să lupte pentru fiecare bară parcursă.

„Tocmai mi-am îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri și obiective din ultimii doi ani”, a declarat el la final. „Sunt recunoscător pentru tot ce am trăit. Chiar am reușit să ajungem pe partea cealaltă.”

Descoperă cum s-a desfășurat provocarea:

02 Podul începuse deja să-l pună la încercare psihic

Podul a reprezentat una dintre cele mai dure încercări pentru van Tonder © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Podul îi dădea târcoale prin gânduri de multă vreme.

Prima dată când van Tonder s-a aflat sub pod, arcul acestuia i s-a părut mult mai impunător decât în imagini. „Era ca și cum ai sta la baza unei clădiri foarte înalte”, a povestit el. „M-am gândit: «În ce ne-am băgat?»”

Ar fi putut alege varianta mai ușoară, traversând podul în linie dreaptă, pe un traseu de bare amplasate deasupra acestuia. Dar a ales arcul tocmai pentru că nu era sigur că va reuși. „Nu este nicidecum ceva ce știu sigur că pot face”, a declarat înainte de încercare. „Și tocmai de aceea este provocarea potrivită.”

Prima dată când a încercat să se deplaseze pe bare înclinate, acasă, a reușit să parcurgă doar aproximativ șase metri. Șase luni mai târziu, după antrenamente pe o structură construită pe versantul unui munte, episoade de tendinită și numeroase răni la nivelul palmelor, se afla la baza adevăratei provocări.

03 Provocarea extremă a urcării cu spatele

„Nu este deloc ceva ce știu că pot face”, a spus van Tonder © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Provocarea a început la ora locală 10:21, pe o adiere ușoară de vânt, în timp ce întreaga echipă își ținea răsuflarea. „Tot ce mai rămâne de făcut este să traversez barele”, a spus el.

Podul l-a întâmpinat încă de la început cu cea mai dificilă porțiune. Cu o înclinație de 45°, primul segment era atât de abrupt încât nu putea urca cu fața înainte. A trebuit să se întoarcă cu spatele la bare, să se tragă în sus și să întindă mâna spre următoarea bară, repetând mișcarea la nesfârșit, în timp ce distanța față de sol creștea neîncetat.

Quotation Tot ce contează e să rămâi agățat de bare și să avansezi pas cu pas Thomas van Tonder

Vremea părea amenințătoare. Pulsul îi ajunsese deja la 150 de bătăi pe minut, iar după numai cinci minute, palmele începeau să resimtă efortul. La ora 10:34, a recunoscut-o cu voce tare: „Mâinile nu se simt deloc bine.”

Știuse dintotdeauna că urcarea avea să fie cea mai dificilă parte a traseului. Cu toate acestea, efortul s-a dovedit mult mai mare decât își imaginase. „A fost, fără îndoială, de două ori mai greu”, a mărturisit el. „Am simulat condițiile și ne-am antrenat cât de mult am putut, dar nimic nu se compară cu solicitarea continuă la care acea pantă supune aceeași grupă musculară.”

„Acesta a fost obiectivul principal”, a explicat el ulterior. „Să rămân agățat de bare și să avansez puțin câte puțin.”

04 Cea mai grea parte a fost provocarea psihică

Thomas van Tonder a trebuit să-și imagineze podul împărțit în secțiuni © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

În punctul cel mai înalt, arcul se aplatizează, iar podul îl pune la încercare într-un mod diferit.

„Aș spune că, pentru mine, aceea a fost cea mai dificilă parte din punct de vedere psihic”, a mărturisit van Tonder. „Eram mult mai obosit decât mă așteptam când am ajuns pe segmentul de mijloc și mi-a fost foarte greu să găsesc un ritm. Mâinile pur și simplu nu mă mai ascultau așa cum credeam că o vor face. Era extrem de dificil chiar și să-mi mențin degetele strânse în jurul barelor.”

A existat o porțiune în care putea să se balanseze și să sară peste câte o bară, folosind ritmul obișnuit de deplasare pe bare suspendate. Însă chiar și acolo dimensiunile mai mici ale barelor îl împiedicau să obțină un balans eficient.

Privitul înainte nu făcea decât să îngreuneze lucrurile. „Când te uiți spre linia de sosire, pare atât de departe și vezi câte bare mai ai de parcurs până acolo”, a povestit el. „Pare imposibil de realizat.”

Thomas van Tonder dă dovadă de curaj în timp pe podul Bloukrans © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Quotation Trebuia să mă ridic din nou, dar nu eram sigur că mâinile mă vor mai putea susține Thomas van Tonder

Așa că a încetat să mai privească spre linia de sosire. A împărțit traseul în segmente mici și i-a comunicat prin stație lui Richard Lievaart, responsabilul de montaj și siguranță al evenimentului, care era următorul punct spre care se îndrepta. „Nu că ar fi devenit mai ușor”, a explicat el, „dar era mai ușor de gestionat din punct de vedere psihic.”

Ajuns bine în a doua jumătate a segmentului de mijloc, corpul a început să-i transmită semnale de alarmă. „Au fost momente în care eram cu capul în jos și simțeam cum începe să-mi zvâcnească. Știam că trebuie să mă întorc în poziția normală”, a povestit el. „Pentru că, dacă aș fi rămas așa, aș fi leșinat.”

Problema erau mâinile. „Trebuia să mă ridic din nou, dar nu eram sigur că mâinile mă vor mai putea susține.” Nu avea de ales decât să aibă încredere în propriile forțe. „Am avut pur și simplu încredere că vor rezista”, a spus el. „Și au rezistat.”

05 Fiecare bară a devenit o luptă în sine

La coborâre, gravitația îl trage în jos, iar van Tonder trebuie să facă exact opusul: să încetinească, să prindă fiecare bară și să nu lase viteza să-i smulgă mâinile de pe ele. Traseul de coborâre este imaginea în oglindă a urcării: începe cu o porțiune orizontală, apoi devine tot mai abrupt, ajungând la o înclinație de 45° spre final.

„Imediat ce am început coborârea, cred că am reușit să-mi găsesc un ritm ceva mai bun”, a povestit el. „Dar, din nou, oboseala era mult mai mare decât mă așteptasem.”

Îndoielile nu i-au dat pace. „De la segmentul de mijloc până la final, nu am fost sigur că voi reuși”, a mărturisit el. „Au fost multe momente în care abia mai puteam să-mi ridic picioarele. Cu siguranță, reușita nu era deloc garantată.”

„Dacă te uiți la linia de sosire… pare imposibil de realizat” © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool „De la jumătatea traseului, nu eram sigur dacă o să reușesc cu adevărat” © Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

Așadar, când a început să creadă că va reuși?

„Probabil în ultimii 40 de metri”, spune el. Aproximativ în ultimul sfert al coborârii, când următorul punct spre care se îndrepta era chiar linia de sosire. Abia atunci și-a permis, pentru prima dată, să creadă că poate duce provocarea la bun sfârșit.

„Până atunci”, a spus el, „a fost o luptă continuă.”

În ultimii 20 de metri, un singur gând îi revenea obsesiv în minte. „Vocea din capul meu îmi repeta întruna: «Ai grijă, ai grijă, ai grijă, ai grijă să prinzi fiecare bară»”, a povestit el. „Îmi era atât de teamă să nu-mi alunece mâna sau să fac o mișcare greșită și să ratez o bară. Eram extrem de concentrat pe acea ultimă porțiune, pentru că eram complet epuizat fizic.”

06 Prețul plătit pentru traversare

Mâinile lui Van Tonder au suportat cea mai mare parte a efortului © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Mâinile lui spuneau totul despre efortul depus. Banda de protecție de pe degete era complet sfâșiată.

Totuși, mâinile au rezistat mai bine decât se temuse. „Cred că m-am pregătit atât de mult pentru posibilitatea de a-mi distruge mâinile, încât asta m-a salvat într-un fel”, a spus el. Palmele, despre care se aștepta să fie pline de răni, erau „surprinzător de bine”.

„Măcar acum pot să-mi strâng din nou pumnii”, a spus el. „Da, mă dor.”

07 Echipa din spatele performanței

Van Tonder nu a înfruntat singur provocarea traversării podului și este primul care recunoaște acest lucru.

Podul a impus propriile condiții: nu era permisă fixarea niciunui element prin șuruburi sau găurirea structurii. Richard Lievaart, responsabil de montaj și director de siguranță la Vertical Safety Systems (VSS), îl cunoscuse pe van Tonder la sala de escaladă, unde deveniseră prieteni. Împreună cu echipa sa, a instalat traseul folosind două puncte de siguranță independente, fără nicio fixare permanentă pe structura podului.

Richard Lievaart a fost inițiatorul traseului de bare paralele © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Legenda alpinismului, Stefan Glowacz, îl pregătește pe van Tonder © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

„Cea mai mare dificultate a fost faptul că nu puteam fixa absolut nimic de pod cu șuruburi”, a explicat Lievaart înainte de încercare.

Pentru van Tonder, adevărații protagoniști ai acestei realizări sunt membrii echipei. „Unii au lucrat toată noaptea la montarea traseului, ca să se asigure că podul va fi pregătit pentru mine în această dimineață. Apoi au rămas acolo, sus, ca să aibă grijă de siguranța mea”, a povestit el. „Această provocare ne-a împins pe toți dincolo de zona de confort și de limitele a ceea ce credeam că suntem capabili să facem. Și vreau ca lumea să știe că, pentru mine, tocmai aici se află adevărata valoare a întregii experiențe.”

08 O lecție de modestie

Thomas van Tonder atinge „apogeul unui an de muncă” © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Faptul că a devenit tată a cântărit mult în decizia lui van Tonder de a accepta această provocare. „Oamenii care te privesc ca pe un model învață mult mai mult din ceea ce faci decât din ceea ce spui”, a declarat el înainte de încercare.

Van Tonder privește cu modestie faptul că este prima persoană care a traversat în acest fel arcul podului Bloukrans. „Nu au mai rămas prea multe lucruri în lume pe care să nu le fi făcut nimeni și, cu siguranță, e un sentiment extraordinar să știu că sunt primul om care a realizat ceva de acest fel”, a spus el. „Dar pentru mine contează mai mult faptul că am dus la bun sfârșit ceea ce mi-am propus. Mi-am stabilit un obiectiv uriaș, aproape nebunesc, și am reușit să îl îndeplinim.”

„Pentru mine, ziua de astăzi reprezintă punctul culminant al unui an de muncă, a șase luni de dedicare totală și al eforturilor reunite ale mai multor oameni”, a spus el. „E un sentiment aproape ireal.”

Și podul? I-a oferit o ultimă lecție.

„Dacă vrei să te încumeți la o asemenea provocare”, a spus van Tonder, „trebuie să o abordezi cu modestie.”

Poți urmări înregistrarea integrală a evenimentului din 28 octombrie pe Red Bull TV .