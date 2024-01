Am încheiat împreună încă un an în care am făcut cunoștință cu oameni și evenimente remarcabile. Și am scris despre toți ca să nu uităm că 2023 ne-a oferit o mulțime de motive de bucurie și încântare. Noi am tras linie, am făcut calcule complicate și-am extras din multitudinea de articole care au populat acest site pe cele mai citite. Iar acum vă arătăm și vouă ce și cine v-a atras cel mai mult atenția în 2023. Sunteți gata să descoperiți pe ce locuri s-au clasat preferații voștri? Să-i dăm drumul!