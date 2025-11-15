Piloții Wingsuit Mike Swanson, Marco Waltenspiel și Dani Román în timpul cursei Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit Flying

Adrenalină pură: Privește cel mai înalt traseu cu obstacole din lume!

Cei mai buni atleți aerieni din lume și-au unit forțele pentru a crea o provocare epică de zbor – cu acrobații uluitoare, precum lansarea în aer cu catapulte umane.
Scris de Thomas Peeters
5 minute de citit

Parte din acest articol

Marco Waltenspiel

Being part of the Red Bull Skydive Team means BASE jumper Marco Waltenspiel can do what he loves every single day – fly like a bird.

AustriaAustria

Dani Román

BASE jumper Dani Román is renowned as a competitive wingsuit flyer and training coach who travels the world in his pursuit of flying opportunities.

SpainSpain

Luke Aikins

Breaking boundaries is second nature to American skydiver and pilot Luke Aikins.

United StatesUnited States

Frédéric Fugen

A member of the Soul Flyers, Frédéric Fugen is one of the most talented and innovative skydivers, wingsuit pilots and BASE jumpers on the planet.

FranceFrance

Amber Forte

One of the world’s most talented skydivers, England’s Amber Forte holds numerous records and regularly appears as a stunt performer in films.

United KingdomUnited Kingdom

Sebastián Álvarez

From threading through skyscrapers, diving into volcanoes - or jumping into the jet stream - the Chilean wingsuit pilot continues to redefine the limits of human flight.

ChileChile

Max Manow

As a skydiver, canopy pilot and member of Red Bull Skydive Team, falling from the sky in style is Max Manow’s ultimate speciality.

GermanyGermany

Marco Fürst

Austrian skydiver and frequent flyer, Marco Fürst, has dared to jump more than 10,000 times and enjoyed every single leap.

AustriaAustria

Dimitris Kolliakos

Hailed as one of Greece's top pilots, Dimitris Kolliakos has been jumping out of planes solo since he was 11 years old.

GreeceGreece

Mike Swanson

The undisputed king of the skies, American Mike Swanson is a pioneer of freeflying and an incredibly skilled aerial stuntman.

United StatesUnited States

Andy Farrington

American Andy Farrington is one of the true kings of the skies with many thousands of skydives and BASE jumps to his name.

United StatesUnited States
De unde să începem să descriem Ultimate Aerial Obstacle Course? Pilotul de Wingsuit Dani Román, care a făcut parte din acest proiect incredibil, o spune cel mai bine: „Arată ca un film Mission Impossible, este o nebunie!" Spaniolul este încrezător: „Chiar dacă nu cunoașteți acest sport, o să vă placă acest videoclip". Secvența nou lansată este parțial film de acțiune, parțial operă de artă și 100% epică. Dar nu ne credeți pe cuvânt, urmăriți-l cu ochii voștri:
Creat de cei mai buni atleți aerieni din lume în ultimii doi ani, videoclipul Ultimate Aerial Obstacle Course prezintă o linie de zbor ireală, cu 15 etape, care se desfășoară peste cer deschis, lanțuri montane și siluete urbane. A fost nevoie de coordonare interdisciplinară între wingsuiteri, parașutiști, piloți de paramotor, aeronave cu reacție și ingineri de drone pentru a crea acest loc de joacă aerian, unic în lume. În total, au fost implicați 34 de atleți.
„Este cel mai distractiv proiect în care am fost vreodată implicat”, spune Marco Waltenspiel, săritor BASE și membru al Red Bull Skydive Team. „Practic sunt 15 proiecte într-unul singur și ceva ce ne vom aminti mult timp!”

Transformarea visurilor imposibile în realitate la înălțimea cerului

Fiecare obstacol a pornit ca o idee nebunească din propria imaginație a sportivilor. „Cu echipa pe care o avem, a fost ușor să facem brainstorming, deoarece există o mulțime de oameni creativi în echipă", spune Román, care a zburat în formație pentru ținta balonului cu aer cald, printre alte obstacole. „Cineva aduce o idee, apoi altcineva adaugă ceva".
Pilotul de Wingsuit Dani Román zâmbește în timp ce participă la proiectul Ultimate Aerial Obstacle Course al Red Bull

Dani Román a fost unul dintre creatorii din spatele proiectului

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Este absurd, este ambițios, este frumos - tot ceea ce ne place la zbor!", spune Luke Aikins. „Nu te poți abține să nu zâmbești când îl vezi", spune parașutistul veteran și membru al Red Bull Air Force, care a fost unul dintre directorii sportivi consultanți ai proiectului. „Singurul motiv pentru care am putut reuși este pentru că acești sportivi sunt atât de buni în ceea ce fac. Ceea ce pare imposibil pentru alții este doar o altă zi pentru ei."
Un jet ski părăsește avionul în timpul Ultimate Aerial Obstacle Course

Un jet ski părăsește avionul în timpul Ultimate Aerial Obstacle Course

© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool

Fiecare dintre cele 15 obstacole a combinat zbor de precizie, vrăjitorie inginerească și spectacol pur, într-o manieră nemaiîntâlnită până acum. Schiurile cu reacție au fost lansate din avioane, aterizând intacte pe apă deschisă sub controlul parașutei.
A fost unul dintre cele mai frumoase zboruri din viața mea
Sebastián Álvarez
Wingsuiterii Andy Farrington, Mike Swanson și Sebastián Álvarez au urmărit traseele de fum ale avioanelor Alpha Jet printr-un „tunel de cer pictat”, la viteze de peste 200 km/h, înainte de a trece prin inele suspendate în aer, menținute în poziție de piloți de paramotor într-un zbor atent coordonat, care a necesitat o precizie de ordinul milisecundelor. „A fost unul dintre cele mai bune zboruri din viața mea”, a spus Álvarez ulterior.

Catapulta umană

Într-unul dintre cele mai nebunești momente ale secvenței, trei catapulte umane au aruncat practicanții de wingsuit pe cerul liber, oferindu-le mai multă viteză și spațiu liber decât le-ar putea oferi orice salt de pe munte. „Catapulta a fost o nebunie", râde Román, care a luat parte la teste. „Să pui trei catapulte pe vârful unui munte este o muncă enormă. Le tragi pe toate odată și deodată zbori. Este o nebunie și cu siguranță una dintre preferatele mele."
Trei piloți de costum cu aripi sunt catapultați în cer la Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course

De ce să nu includem și o catapultă umană?

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

De la lansarea catapultă, secvența a trecut la un slalom la mare altitudine prin Alpii Elvețieni. Pentru legendarul pilot de wingsuit Frédéric Fugen, care a abordat obstacolul alături de Amber Forte și Álvarez, a fost o simplă împlinire a dorinței. „Este ceva la care visăm cu toții: să avem piloni mari în mijlocul munților și să putem face un slalom cu prietenii", spune Fugen.

Un punct culminant: O mega cutie Red Bull creată de drone

Marco Fürst și Max Manow văzuți în timpul Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course din Dubai, Emiratele Arabe Unite

Marco Fürst și Max Manow se înalță pe cerul Dubaiului

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Deasupra frumoasei siluete a zonei Marina din Dubai, atleții au sprintat printr-un slalom de zgârie-nori, s-au aruncat în picaj printr-o formație de drone în forma unei uriașe doze Red Bull, aflată la peste 300 m deasupra orașului, înainte de a executa un zbor strâns în formație peste iconicul Atlantis The Royal.
Dronele creează o cutie gigantică Red Bull pe cerul nopții din Dubai, la provocarea Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course

O cutie Red Bull planează deasupra Dubaiului

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

„Drone Can este unicat. A fost ca un joc video", spune Max Manow, unul dintre wingsuiterii care au zburat prin orizontul Dubaiului alături de Waltenspiel și Marco Fürst. „Acum ai drone prin care să zbori, să țintești și cu care să te joci. Cred că este viitorul spectacolelor aeriene și abia aștept!"

Unde a fost filmat Ultimate Aerial Obstacle Course?

The Ultimate Aerial Obstacle Course a fost filmat în Croația, Spania, Elveția, Italia, Austria, Statele Unite, Bahamas și Emiratele Arabe Unite. Îl poți viziona acum pe canalul YouTube al Red Bull.

Cine sunt sportivii din spatele Ultimate Aerial Obstacle Course?

Atleții Wingsuit sărbătoresc în timpul Red Bull Ultimate Aerial Obstacle Course din Dubai, Emiratele Arabe Unite, pe 17 octombrie 2025.

Dragostea echipei: Piloții Wingsuit sărbătoresc o încercare reușită

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Această colaborare unică în generație a reunit 34 de sportivi din întreaga lume pentru a crea un teren de joacă aerian cum nu s-a mai văzut până acum. Iată câțiva dintre ei:

