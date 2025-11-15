Adrenalină pură: Privește cel mai înalt traseu cu obstacole din lume!

„Este absurd, este ambițios, este frumos - tot ceea ce ne place la zbor!", spune

. „Nu te poți abține să nu zâmbești când îl vezi", spune parașutistul veteran și membru al Red Bull Air Force, care a fost unul dintre directorii sportivi consultanți ai proiectului. „Singurul motiv pentru care am putut reuși este pentru că acești sportivi sunt atât de buni în ceea ce fac. Ceea ce pare imposibil pentru alții este doar o altă zi pentru ei."