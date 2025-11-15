© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
Wingsuit Flying
Adrenalină pură: Privește cel mai înalt traseu cu obstacole din lume!
Cei mai buni atleți aerieni din lume și-au unit forțele pentru a crea o provocare epică de zbor – cu acrobații uluitoare, precum lansarea în aer cu catapulte umane.
De unde să începem să descriem Ultimate Aerial Obstacle Course? Pilotul de Wingsuit Dani Román, care a făcut parte din acest proiect incredibil, o spune cel mai bine: „Arată ca un film Mission Impossible, este o nebunie!" Spaniolul este încrezător: „Chiar dacă nu cunoașteți acest sport, o să vă placă acest videoclip". Secvența nou lansată este parțial film de acțiune, parțial operă de artă și 100% epică. Dar nu ne credeți pe cuvânt, urmăriți-l cu ochii voștri:
Creat de cei mai buni atleți aerieni din lume în ultimii doi ani, videoclipul Ultimate Aerial Obstacle Course prezintă o linie de zbor ireală, cu 15 etape, care se desfășoară peste cer deschis, lanțuri montane și siluete urbane. A fost nevoie de coordonare interdisciplinară între wingsuiteri, parașutiști, piloți de paramotor, aeronave cu reacție și ingineri de drone pentru a crea acest loc de joacă aerian, unic în lume. În total, au fost implicați 34 de atleți.
„Este cel mai distractiv proiect în care am fost vreodată implicat”, spune Marco Waltenspiel, săritor BASE și membru al Red Bull Skydive Team. „Practic sunt 15 proiecte într-unul singur și ceva ce ne vom aminti mult timp!”
Transformarea visurilor imposibile în realitate la înălțimea cerului
Fiecare obstacol a pornit ca o idee nebunească din propria imaginație a sportivilor. „Cu echipa pe care o avem, a fost ușor să facem brainstorming, deoarece există o mulțime de oameni creativi în echipă", spune Román, care a zburat în formație pentru ținta balonului cu aer cald, printre alte obstacole. „Cineva aduce o idee, apoi altcineva adaugă ceva".
„Este absurd, este ambițios, este frumos - tot ceea ce ne place la zbor!", spune Luke Aikins. „Nu te poți abține să nu zâmbești când îl vezi", spune parașutistul veteran și membru al Red Bull Air Force, care a fost unul dintre directorii sportivi consultanți ai proiectului. „Singurul motiv pentru care am putut reuși este pentru că acești sportivi sunt atât de buni în ceea ce fac. Ceea ce pare imposibil pentru alții este doar o altă zi pentru ei."
Fiecare dintre cele 15 obstacole a combinat zbor de precizie, vrăjitorie inginerească și spectacol pur, într-o manieră nemaiîntâlnită până acum. Schiurile cu reacție au fost lansate din avioane, aterizând intacte pe apă deschisă sub controlul parașutei.
A fost unul dintre cele mai frumoase zboruri din viața mea
Wingsuiterii Andy Farrington, Mike Swanson și Sebastián Álvarez au urmărit traseele de fum ale avioanelor Alpha Jet printr-un „tunel de cer pictat”, la viteze de peste 200 km/h, înainte de a trece prin inele suspendate în aer, menținute în poziție de piloți de paramotor într-un zbor atent coordonat, care a necesitat o precizie de ordinul milisecundelor. „A fost unul dintre cele mai bune zboruri din viața mea”, a spus Álvarez ulterior.
Catapulta umană
Într-unul dintre cele mai nebunești momente ale secvenței, trei catapulte umane au aruncat practicanții de wingsuit pe cerul liber, oferindu-le mai multă viteză și spațiu liber decât le-ar putea oferi orice salt de pe munte. „Catapulta a fost o nebunie", râde Román, care a luat parte la teste. „Să pui trei catapulte pe vârful unui munte este o muncă enormă. Le tragi pe toate odată și deodată zbori. Este o nebunie și cu siguranță una dintre preferatele mele."
De la lansarea catapultă, secvența a trecut la un slalom la mare altitudine prin Alpii Elvețieni. Pentru legendarul pilot de wingsuit Frédéric Fugen, care a abordat obstacolul alături de Amber Forte și Álvarez, a fost o simplă împlinire a dorinței. „Este ceva la care visăm cu toții: să avem piloni mari în mijlocul munților și să putem face un slalom cu prietenii", spune Fugen.
Un punct culminant: O mega cutie Red Bull creată de drone
Deasupra frumoasei siluete a zonei Marina din Dubai, atleții au sprintat printr-un slalom de zgârie-nori, s-au aruncat în picaj printr-o formație de drone în forma unei uriașe doze Red Bull, aflată la peste 300 m deasupra orașului, înainte de a executa un zbor strâns în formație peste iconicul Atlantis The Royal.
„Drone Can este unicat. A fost ca un joc video", spune Max Manow, unul dintre wingsuiterii care au zburat prin orizontul Dubaiului alături de Waltenspiel și Marco Fürst. „Acum ai drone prin care să zbori, să țintești și cu care să te joci. Cred că este viitorul spectacolelor aeriene și abia aștept!"
Unde a fost filmat Ultimate Aerial Obstacle Course?
The Ultimate Aerial Obstacle Course a fost filmat în Croația, Spania, Elveția, Italia, Austria, Statele Unite, Bahamas și Emiratele Arabe Unite. Îl poți viziona acum pe canalul YouTube al Red Bull.
Cine sunt sportivii din spatele Ultimate Aerial Obstacle Course?
Această colaborare unică în generație a reunit 34 de sportivi din întreaga lume pentru a crea un teren de joacă aerian cum nu s-a mai văzut până acum. Iată câțiva dintre ei:
- Dani Román
- Luke Aikins
- Frédéric Fugen
- Marco Waltenspiel
- Marco Fürst
- Amber Forte
- Mike Swanson
- Sebastián Álvarez
- Max Manow
- Jon Devore
