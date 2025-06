Tot ce trebuie să știi despre Grand Départ al Turului Franței

Turul Franței s-a desfășurat pentru prima dată în 1903. Pentru primele două ediții, startul a fost dat în orașul Montgeron, care face parte din regiunea Seine-et-Oise, cunoscută în prezent sub numele de Essonne. Startul a fost apoi mutat într-o localitate de lângă Paris până în 1914, când Primul Război Mondial a forțat anularea sa. Cu excepția ediției din 1926, care a început la Évian-les-Bains, toate edițiile de până în 1950 au început în regiunea pariziană.

Turul Franței s-a desfășurat pentru prima dată în 1903. Pentru primele două ediții, startul a fost dat în orașul Montgeron, care face parte din regiunea Seine-et-Oise, cunoscută în prezent sub numele de Essonne. Startul a fost apoi mutat într-o localitate de lângă Paris până în 1914, când Primul Război Mondial a forțat anularea sa. Cu excepția ediției din 1926, care a început la Évian-les-Bains, toate edițiile de până în 1950 au început în regiunea pariziană.

