Red Bull Under My Wiiings: tabăra Campionilor MTB XCO

Joia aduce cu sine apogeul mentorship-ului din cadrul taberei, împachetat în surpriză, cum altfel? Păcăliți că se vor uita la

înainte de cină, cei șase tineri din camp intră, de fapt, în direct prin Zoom cu

, rider Red Bull, Campionul Mondial și unul dintre cei mai în formă și cei mai respectați competitori din circuitul mondial de MTB XCO, disciplina care ne-a adus și la Viscri în cadrul Red Bull Under My Wiiings. Cu tact și franchețe, Henrique le destăinuie învățăceilor că

It's a Long Way to the Top, if You Wanna Rock 'n Roll

, cât i-a fost lui de greu pe acest drum, cât de mult a sacrificat și ce a trebuit să facă, pentru a trece de toate obstacolele care i-au ieșit în calea lui spre marea performanță. Cireașa de pe tort: o sesiune de întrebări și răspunsuri, într-o atmosferă caldă, cum probabil doar Avancini o poate genera. Un vis împlinit pentru orice tânăr care-și dorește să înflorească în mountain biking!