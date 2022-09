Ca toate începuturile, și acesta a fost unul greu. Am pornit de la un garaj gol și, pas cu pas, am ajuns în vara anului 2019 cu un prim șasiu la Formula Student, etapa din Olanda, unde primii membri ai echipei au avut ocazia să experimenteze ce înseamnă să participi la o competiție de Formula Student.

Ca toate începuturile, și acesta a fost unul greu. Am pornit de la un garaj gol și, pas cu pas, am ajuns în vara anului 2019 cu un prim șasiu la Formula Student, etapa din Olanda, unde primii membri ai echipei au avut ocazia să experimenteze ce înseamnă să participi la o competiție de Formula Student.

Ca toate începuturile, și acesta a fost unul greu. Am pornit de la un garaj gol și, pas cu pas, am ajuns în vara anului 2019 cu un prim șasiu la Formula Student, etapa din Olanda, unde primii membri ai echipei au avut ocazia să experimenteze ce înseamnă să participi la o competiție de Formula Student.

În plus, fiecare student care se implică are oportunitatea de a experimenta cu adevărat munca în echipă. De munca unui membru depind ceilalți colegi, pentru că etapele construcției unei mașini sunt strâns interconectate, iar la final, ca într-o adevărată echipă de motorsport, victoriile se împart!

În plus, fiecare student care se implică are oportunitatea de a experimenta cu adevărat munca în echipă. De munca unui membru depind ceilalți colegi, pentru că etapele construcției unei mașini sunt strâns interconectate, iar la final, ca într-o adevărată echipă de motorsport, victoriile se împart!

În plus, fiecare student care se implică are oportunitatea de a experimenta cu adevărat munca în echipă. De munca unui membru depind ceilalți colegi, pentru că etapele construcției unei mașini sunt strâns interconectate, iar la final, ca într-o adevărată echipă de motorsport, victoriile se împart!

În plus, există și probe în care se verifică modul în care echipa a calculat și argumentat costurile monopostului, alături de un business plan care trebuie să convingă un juriu de investitori fictivi să devină investitori într-un business care are la bază prototipul echipei.

În plus, există și probe în care se verifică modul în care echipa a calculat și argumentat costurile monopostului, alături de un business plan care trebuie să convingă un juriu de investitori fictivi să devină investitori într-un business care are la bază prototipul echipei.

În plus, există și probe în care se verifică modul în care echipa a calculat și argumentat costurile monopostului, alături de un business plan care trebuie să convingă un juriu de investitori fictivi să devină investitori într-un business care are la bază prototipul echipei.

Proiectul crește de la an la an. Prin fiecare eveniment la care participăm, ne dorim să atragem tinere talente. Astfel, de la șase membri inițiali, echipa a crescut până la 25 de membri, în prezent, de la un șasiu portocaliu s-a ajuns la o mașină funcțională, iar de la un garaj aproape gol, s-a ajuns la unul plin nu numai de unelte, scule și piese, dar și de idei inovative pentru următoarea iterație a mașinii. Munca la garaj și pasiunea nu se opresc niciodată.

Proiectul crește de la an la an. Prin fiecare eveniment la care participăm, ne dorim să atragem tinere talente. Astfel, de la șase membri inițiali, echipa a crescut până la 25 de membri, în prezent, de la un șasiu portocaliu s-a ajuns la o mașină funcțională, iar de la un garaj aproape gol, s-a ajuns la unul plin nu numai de unelte, scule și piese, dar și de idei inovative pentru următoarea iterație a mașinii. Munca la garaj și pasiunea nu se opresc niciodată.

Proiectul crește de la an la an. Prin fiecare eveniment la care participăm, ne dorim să atragem tinere talente. Astfel, de la șase membri inițiali, echipa a crescut până la 25 de membri, în prezent, de la un șasiu portocaliu s-a ajuns la o mașină funcțională, iar de la un garaj aproape gol, s-a ajuns la unul plin nu numai de unelte, scule și piese, dar și de idei inovative pentru următoarea iterație a mașinii. Munca la garaj și pasiunea nu se opresc niciodată.

În urma acestor quiz-uri, UPB Drive s-a calificat în sezonul 2021-2022 la etapele din Cehia și Olanda ale competiției și am fost ulterior invitați pe Hungaroring la FS East, dar din motive financiare am ales să participăm doar la etapa din Cehia. Participarea la etapa din Cehia a reprezentat o validare pentru efortul depus în ultimul an.

În urma acestor quiz-uri, UPB Drive s-a calificat în sezonul 2021-2022 la etapele din Cehia și Olanda ale competiției și am fost ulterior invitați pe Hungaroring la FS East, dar din motive financiare am ales să participăm doar la etapa din Cehia. Participarea la etapa din Cehia a reprezentat o validare pentru efortul depus în ultimul an.

În urma acestor quiz-uri, UPB Drive s-a calificat în sezonul 2021-2022 la etapele din Cehia și Olanda ale competiției și am fost ulterior invitați pe Hungaroring la FS East, dar din motive financiare am ales să participăm doar la etapa din Cehia. Participarea la etapa din Cehia a reprezentat o validare pentru efortul depus în ultimul an.