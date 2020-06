Când am urcat primul video pe YouTube nu m-am gândit la impact, nu știam ce-i asta. Era perioada când am descoperit muzica, am dat de tot felul de artiști ce m-au inspirat, am început să compun și am prins curajul să împărtășesc ceea ce simt și cu alți oameni. Acum realizez că m-a ajutat tare mult.

