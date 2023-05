Victorie strânsă la Red Bull SoundClash 2023 pentru formația Vama

Red Bull SoundClash Vama vs. Killa Fonic

Vama vs Killa Fonic: Red Bull SoundClash 2023

, tradiționala gazdă a clash-urilor roș-albastre, a explicat regulile jocului: 2 artiști, 2 scene, publicul la mijloc și un singur învingător. „Experiența asta e foarte tare și știu exact cum se simt artiștii din seara asta”. Vița de Vie a luptat contra Subcarpați la Red Bull Soundclash 2019. „Începem cu Încălzirea, în care artiștii cântă câte 3 piese din repertoriul propriu, urmează prima rundă care se punctează, The Cover, în care Vama și Killa Fonic vor cânta, pe rând, un hit celebru, în stilul lor propriu. În a doua rundă, The Takeover, artiștii vor prelua din mers o piesă a oponentului. Vama începe o piesă, Killa Fonic o preia din mers pe cealaltă scenă şi o continuă în stilul propriu, apoi începe Killa și preia Vama și tot așa între cele 2 scene… timp de 4 piese. Vom auzi jumătate versiunea originală din fiecare și jumătate transformată să sune altfel. The Clash, runda a treia: artiștii vor cânta trei piese din repertoriul propriu, dar în stiluri muzicale diferite. Ultima rundă este The Wildcard. E ultima care se punctează. Poate consfinți rezultatul sau poate da totul peste cap. Ambii artiști vor aduce pe scenă invitați surpriză, gata să-i susțină să obțină victoria".

Divide et impera!

Vama a avut scena albastră, în timp ce Killa Fonic și-a adjudecat scena roșie. Tudor Chirilă explica înainte de show: „Miza nu cred că este să câștigi fanii tăi și nici să iei din fanii lui Killa. Probabil că la acest eveniment, care merită văzut, o să fie și neutri. Pe neutri trebuie să-i agăți". Divide et impera!

Killa Fonic intră pe scena roșie pe beat-uri nucleare și „BLOODY ACAPULCO" , critică acidă la adresa nedreptății sociale, urmată de „CARTIERU' A LUAT-O RAZNA" (hai spiritul de luptă!) și „LUCIFER" , poveste sumbră despre căutarea sensului vieții în lumea modernă. E creme de la creme – mult bas, mult rock și o energie incredibilă (parte din merit merge și către The Bad Mother Fuckers, trupa de live a lui Killa Fonic... Bubu Cernea rupe tobele în spate). Atmosfera e unde trebuie, 5.000 de voci își susțin partidele muzicale, iar tensiunea începe să fie palpabilă.

Runda ① The Cover

Unde artiştii abordează un hit celebru în stilul propriu, începe cu un statement de zile mari: e „PERSONAL JESUS" , de la Depeche Mode. Și cum și Vama, și Killa clar vor să marcheze puncte de la bun început, hit-ul scris de Martin Gore sună bine de tot, rock la ambii. Surpriza e mare la fanii lui Killa: „Nu creed, cântă asta?" , dar și la Chirilă & Co, care sunt absolut dați pe spate de această nouă abordare: „După asta, ar trebui să te-apuci să cânți rock!". Mulțimea e absolut impresionată de forța interpretativă a celor două echipe, iar aplauzele se bat parte-n parte. Vama câștigă prima rundă: 97,5 la 97,1.

Runda ② The Takeover