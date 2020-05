Ideea seriei a pornit efectiv de la o mini-serie pe care voiam s-o pictez în 2019 cu cele 7 păcate capitale și cele 9 niveluri ale iadului reprezentare de Dante, reinterpretate printr-o prismă contemporană. În anii mei de facultate, am studiat și teologie, și iconografie și m-a fascinat mereu pictura religioasă plină de simboluri. În paralel, mai lucram și la alte două picturi în care ilustram plăcerea și confortul din izolare. Am avut mereu o dorință de a exprima plăcerea confortului și a izolării pentru că mă regăsesc în ele. După ceva timp, reflectând și la alte lucrări mai vechi (subiectul se mai regăsește și în alte 3 lucrări din alte serii), am observat că se leagă ceva, o tendință a mea de a ilustra plăceri. Îmi place să-mi expun gândurile intime în imagini fără să dau explicații. Sunt un copil al acestui secol în care arătăm tot ce facem în fiecare zi, printr-un post pe internet.

