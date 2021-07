Victor Marinescu își exprimă sinceritatea și vulnerabilitatea prin dans

De multe ori atunci când suntem pasionați de ceva, ne simțim ca-n basmele pe care ni le citeau părinții și bunicii când eram mici. La fel ca personajele din povești, pentru a demonstra că ne dorim cu adevărat să ajungem într-un loc anume, trebuie să facem față încercărilor de tot felul și să depășim obstacolele.

Victor Marinescu este unul dintre oamenii care a transformat mereu piedicile în oportunități. Chiar dacă la prima vedere multe situații i-au fost potrivnice, nu s-a lăsat cu una, cu două, și-a făcut ce i-a stat în putință să ajungă unde dorește. Haide să vezi ce l-a motivat și ce l-a determinat să rămână pe poziții!

Puterea muzicii: mereu cu zâmbetl pe buze © Arhivă personală

Când ai început să dansezi și care sunt primele tale amintiri din lumea dansului?

Primul meu contact cu dansul a fost când aveam 13 ani, în Fetești. A fost o pură întâmplare, nu a fost o decizie luată de mine sau de părinții mei. Pur și simplu, la început, a fost ceva diferit, care m-a atras și m-a ajutat să mai elimin din plictiseală.

În acea perioadă existau dansatori locali și, cumva, printr-o cunoștință, am ajuns la un antrenament de-al lor. După ce s-a terminat antrenamentul, am făcut tot posibilul să fiu prezent și la următoarele. Știu că mare parte din ele se țineau pe un șantier și acolo mă duceam mereu. Îmi amintesc cum mă puneam în spatele lor și le învățam coregrafiile, apoi plecam. La început nu am fost chiar așa bine primit în grup și, când am început să ne înțelegem în sfârșit mai bine, grupul s-a despărțit. (râde)

Primul stil de dans cu care am avut contact a fost Krump-ul. În Fetești era o comunitate destul de dedicată acestui stil și m-a prins și pe mine o perioadă. Îmi amintesc că atunci când făceam rost de bani, mă duceam la internet cafe și îmi împărțeam timpul între jocuri video și tutoriale de dans. (râde) Era în mine o pasiune pentru muzică nedescoperită. Dansul a fost o modalitate prin care să exprim ceea ce simt pentru muzică, căci mereu găseam muzică nouă, și mi-a plăcut să fiu într-o continuă căutare de stiluri noi de dans, istorie, producători plus ambiția de a demonstra celorlalți că pot. Astea sunt motivele principale care m-au făcut să merg mai departe pe acest drum.

Cum ai făcut cunoștință cu Locking-ul?

Deși am început să mă focusez pe Locking în 2016, am avut contact cu acest stil din primii ani de dans. Îmi doream foarte mult să intru în trupa de dans din Fetești și unul dintre dansatori mi-a spus că, dacă vreau să fiu alături de ei, să învăț Locking. Era perioada în care se descopereau tot felul de stiluri de dans la noi în țară. Am căutat pe internet tutoriale și am învățat pasul numit Scoo Bot. Asta a fost prima mea interacțiune cu Locking-ul. Au trecut câțiva ani până când i-am acordat din nou atenție, dar, oricum, în acea perioadă, majoritatea dansatorilor încercau să învețe din cât mai multe stiluri de dans. În paralel cu Krump, mai învățam câte puțin Popping, Locking, Hip Hop, House, Tutting și tot așa.

Pe măsură ce au trecut anii, gusturile mele muzicale s-au schimbat. Începusem să ascult foarte mult Funk, dădusem de Soul Train și am fost foarte atras de groove-ul dansatorilor din Soul Train, de cum mă făcea să mă simt o piesă Funk, de ceea ce transmiteau dansatorii de Locking pe care îi urmăream. În 2016, când am fost la o competiție în Ungaria (atunci energia era îndreptată către Hip Hop și Locking), am participat la ambele categorii și am realizat că mă simt mai bine și sunt mai sincer cu mine și cu publicul când dansez Locking.

Nu se discuta atunci despre Locking fără să nu fie menționat Don Campbell, creatorul acestui stil de dans. Pentru mine a fost un șoc când i-am văzut pe cei din The Lockers dansând. Vestimentația, energia, claritatea mișcărilor, muzica, absolut tot, fenomenal. Oamenii ar trebui să știe că Don Campbell nu era dansator, iar acest dans, intitulat la început Campbellocking, care a pornit dintr-o greșeală pe Coasta de Vest a Americii, a creat un legacy.

Dacă există persoane care vor să facă parte din acest legacy, la început Locking-ul pare greu, este un alt groove, dar nu trebuie să te dai bătut pentru că merită și vei ajunge să te cunoști mult mai bine. Don Campbell spunea, ”Take my dance and make it yours.”

Victor a rămas pe drumul lui chiar dacă uneori a fost greu © Arhivă personală

Pe alocuri, Locking-ul seamănă cu Breakdance-ul. Ce asemănări există între cele două și de ce sunt totuși diferite?

Muzica. La începuturile acestor stiluri de dans, amândouă se dansau pe muzică Funk, plus că era perioada când Funk-ul era huge (1970 - 1980) și, dansând pe același gen de muzică, cumva există o anume energie pe care o dai mai departe. A existat și o perioadă prin anii 1980 când media a transformat ’’breakdance-ul'' într-un termen umbrelă pentru Popping și Locking. În timp, au fost identificate drept Funk Styles (Locking, Popping, Breaking). Una dintre diferențe ar fi tot legată de muzică, ținând cont că Breaking-ul s-a dezvoltat pe Coasta de Est, odată cu Hip Hop Culture. Dansatorii de breakdance (b-boys/b-girls) apăreau în peisaj când DJ-ul punea în loop break beat-urile din melodiile funk, astfel creându-se muzica pentru Breaking.

Care au fost cele mai importante experiențe de învățare ale tale?

În toată călătoria mea cu dansul, un rol important în evoluția mea l-a avut o tabără de dans din Reghin, organizată de Ana Lungu, care deținea One Beat ul în acea perioadă. Era 2012 și îmi doream foarte mult să ajung în acea tabără. Era un line-up super bun, cu dansatori români deosebiți din acea perioadă plus international guests, printre care Buddha Stretch, Henry Link, Ejoe. Eram super entuziasmat! Problema era că nu aveam destui bani ca să ajung acolo, așa că am sunat-o pe Ana într-o seară ca să o întreb detalii legate despre pachete, că mă gândeam că poate există ceva și pentru mine. (râde) Și a simțit ea ceva, m-a întrebat de unde sunt, dacă vin singur și a fost uimită cumva că nu știa multe despre Fetești. Mi-a zis să vin oricum că se rezolvă.

Sunt de părere că, atunci când te apuci de un lucru, există anumite BOOM-uri de evoluție. Pentru mine, acea tabără de dans a fost unul dintre ele. Acolo am învățat istorie despre stilurile de dans, povești spuse de oameni care au fost în mijlocul lucrurilor de la început. Tot acolo am dat și de petreceri cu dansatori, am cunoscut oameni cu care am păstrat legături bune până în prezent și am dansat foarte mult. (râde) Îmi amintesc că în fiecare seară era câte un party, stăteam până dimineața, dormeam câteva ore și apoi eram la cursuri toată ziua. A fost foarte frumos!

A fost o experiență care m-a inspirat să fiu și mai înfometat după evoluție, pentru că acolo am dat de dansatori mult mai buni decât mine. Acea experiență m-a învățat că poți găsi inspirație oriunde dacă ești destul de atent și ai niște direcții stabilite.

Prin dans, Victor simte că poate fi sincer și vulnerabil © Arhivă personală

Ce înseamnă pentru tine creativitatea în dans și cum îți hrănești această creativitate?

Pentru mine, creativitatea în dans este strict legată de povestea din spatele dansului și de abilitatea de a avea un freestyle bun. Consider că toată lumea poate învăța să danseze și orice om are modalitatea sa de a se mișca. Atunci când urmăresc dansatorii în acțiune, mă interesează să văd care a fost parcursul până la punctul culminant din reprezentația lor, fie că este o coregrafie sau un battle. Dacă reușești să duci audiența în punctul în care te simți cel mai stăpân pe tine sau să conduci publicul către acea mișcare-semnătură pe care o ai, asta pentru mine înseamnă creativitate în dans. Nu mă interesează cât de multe mișcări ai, mă interesează mai mult să văd cât de potrivită este povestea dansatorului cu muzica. Este ca un puzzle; dacă nu ai pus „piesele" la locul lor, nu va ieși ceva estetic. Calitate, nu cantitate!

Am menționat freestyle-ul deoarece mi se pare o modalitate de exprimare incredibilă și, dacă un dansator este foarte bun pe latura aceasta, în background-ul lui este foarte multă muncă. Lucrul acesta m-a ajutat și pe mine foarte mult, am fost pasionat de când m-am apucat de ideea aceasta de a dansa în battle-uri, fără să-mi pregătesc un show. Este totul la ghici, poate știi melodia care îți pică sau poate nu. Indiferent de situație, trebuie să fii pe poziție, iar lipsa aceasta de siguranță m-a făcut să îmi creez diferite scenarii, să fiu pregătit. Sunt momente în care te simți aiurea, sunt momente în care ți se rup pantalonii, îți întinzi un mușchi, se uită cineva urât la tine, nu îți place muzica. Dar treci peste ele. Făcând asta constant, ajungi într-un punct în care înveți să fii destul de creativ în diferite situații și să le adaugi în rucsacul cu experiențe.

Dansul este despre a te simți bine cu tine © skopreal Am realizat că mai bine îți multumești sufletul lăsându-l să fie vulnerabil și sincer cu emoțiile decât să îl multumești cu premii și diplome.

Ce anume îți place să transmiți oamenilor despre tine prin dans?

Dintotdeauna mi-am dorit ca oamenii care mă urmăresc să simtă ceea ce simt și eu când dansez. Au fost momente când mi-a ieșit asta, au fost momente când nu s-a putut. Cert este că cel mai mult îmi place să exprim sinceritate și vulnerabilitate când dansez. Mă las ghidat de muzică și, dacă muzica îmi spune să zâmbesc, zâmbesc, iar dacă îmi spune să fiu serios, sunt serios. Încerc să fiu cât mai sincer cu mine și cu ceea ce simt când ascult muzică. Mi-am dorit ca oamenii să știe că „ăsta sunt eu, frate, în acest moment.” (râde) Pentru că, indiferent de rezultatul pe care îl ai, la sfârșitul zilei, sufletul tău contează. Am realizat că mai bine îți multumești sufletul lăsându-l să fie vulnerabil și sincer cu emoțiile decât să îl multumești cu premii și diplome. Este mai bine pe termen lung!

Datorită Locking-ului mi-am dezvoltat acest skill pentru că fiind un stil care are un număr mic de pași de bază, m-a făcut să-mi îndrept atenția către partea care ține de Soul și să învăț să fac frumos cu puțin. ”How difficult is to be simple,” spunea Vincent Van Gogh.

Victor vrea să călătorească și să învețe de la dansatorii preferați © skopreal

Îți aduci aminte de vreun moment când dansul a vorbit despre tine mai bine decât ai fi putut s-o faci tu în cuvinte?

Chiar am un moment în care pot spune că dansul a vorbit 100% pentru mine. Nu este vorba de vreun battle sau antrenament, pentru că nici acolo nu consider că dansul vorbește în totalitate pentru mine.

Eram în anul I de facultate, în practică, în Orșova și m-a sunat mama, care plângea. Era foarte supărată, aflase că sora mea trebuia să fie operată și nu aveam un buget suficient pentru a ne permite operația. Știu că în acel moment eram în cameră cu mai mulți colegi de-ai mei și, după ce am calmat-o pe mama și am închis telefonul, am izbucnit în plâns, apoi am început să dansez. Reacția asta a venit de nicăieri, nu am vorbit cu nimeni, așa am simțit în acel moment. A fost un moment foarte natural, a fost sufletul meu care a vorbit.

Când ai depus cel mai mare efort de dragul dansului?

Un efort pe care l-am făcut de dragul dansului a fost să fac naveta de la Fetești la București de la 15 ani, aproape în fiecare weekend. A fost un efort deoarece nu aveam banii necesari pentru aceste plecări. Îmi amintesc că erau weekend-uri în care aveam doar bani de drum. Experiența aceasta m-a făcut să rămân pe drumul meu pentru că am cunoscut oameni faini, îmi plăcea să fiu prezent la cât mai multe evenimente și, cumva, aveam și chestia asta de ”Represent my City. (râde)

Care sunt cele mai energizante momente de dans petrecute în comunitate de care îți aduci aminte cu plăcere?

Toate momentele pe care le-am avut până acum în toată aventura cu dansul au fost perfecte. Am prins vremuri bune în comunitate și am profitat de ele și mă voi bucura în continuare. Văd totul ca pe un journey care trebuie savurat, și cu bune, și cu rele, iar comunitatea are un rol important. Nu contează că-s mulți sau puțini, dacă există înțelegere în comunitate, va duce către o comunitate puternică, omogenă, cu un ideal comun.

Ce îți dorești să înveți nou sau să perfecționezi în dans în acest an?

În funcție de cum vor fi lucrurile privind circulația internațională, am o listă cu niște dansatori pe care vreau să îi întâlnesc și de la care vreau să fur niște meserie. În caz că nu se poate, sper să am putere, fizic și psihic, să rămân cool și să reacționez cum trebuie. Aș minți dacă nu aș spune că ultima perioadă mi-a cam dat peste cap planurile, dar sper ca tot răul să fie spre bine!