Totul sau nimic: Viorel Pălici

Viorel Pălici este un om și-un sportiv care trage până la capăt indiferent de cât de dificilă e provocarea. Pleacă-n orice cursă hotărât să câștige și acesta e unul dintre motivele care-l țin în priză în competiții.

Dacă îi asculți povestea de viață înțelegi de ce gândește așa: e obișnuit dintotdeauna cu efortul și munca, așa că face tot ce depinde de el să reușească în orice-și propune. Determinarea și dârzenia lui pot fi intimidante, dar Viorel e sigur pe ceea ce-i poartă pielea, așa că dă 100% în tot ce face.

La Red Bull Outrun the Lift a câștigat până acum locul întâi de două ori, în 2017 și 2020, iar în 2018 și 2019 a ieșit pe locul al doilea. Anul acesta își dorește, ca de fiecare dată, victoria.

Haide să îl cunoști pe Viorel Pălici ca să înțelegi mai bine de ce alege zi de zi să fie un luptător, atât în viața personală, cât și-n cea profesională.

Când te-ai apucat de alergarea montană?

Aveam 18 ani când m-am apucat de alergarea montană. La maraton în Piatra Craiului a fost prima cursă grea, nu știam cu ce se mănâncă acest sport. Am luat startul, în capul meu era, „O să fug, o să pot”. Apoi, încet-încet, au început să apară din ce în ce mai multe competiții așa că am zis, „Hai să fug vara la alergare montană și pe timp de iarnă continui cu schi alpinismul de performanță”.

Așadar, mai întâi a fost schiul, apoi a apărut alergarea montană...

Mai întâi a fost schiul fond, am vrut să fac performanță când aveam în jur de 13 ani, însă antrenorul de atunci mi-a zis că nu se poate, că sunt prea mare și n-o să reușesc. Totuși m-am ținut de el. Apoi am făcut fotbal vreun an, dar am renunțat pentru că trebuia să fac naveta – eram singur și mi-era urât. Pe urmă am terminat școala și m-am apucat de alergarea montană. Toată copilăria am fost în mișcare, nu am stat nicio clipă.

Viorel Pălici câștigătorul Red Bull Outrun the Lift 2020 - Masculin © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Cum ți s-a părut prima experiență de alergare montană?

Momentul acela după ce am terminat cursa mi s-a părut WOW – m-au durut picioarele, am avut crampe - nici nu știam ce sunt alea, mi-au căzut vreo trei - patru unghii, dar mi-a plăcut și, de aceea, am vrut să încerc mai mult. (râde) Cu toate astea, nu s-a întâmplat treaba asta imediat pentru că din 2011 și până în 2014 am făcut schi fond de performanță, însă în acest sport am avut un șoc după ce am fost dat la o parte din echipa României care trebuia să meargă la Olimpiada de Iarnă din Sochi, Rusia, deși îmi ocupasem pe merit locul în delegație. Dar am fost sabotat de către antrenor și Federația Română de Schi Biatlon. Din acel moment am zis că nu mai vreau să fac performanță, nu mai vreau să aud de sport.

Am fost supărat pentru efortul pe care l-am depus, pentru că m-am rupt de familie; am zis că vreau să merg acolo, mi-am lăsat copilul acasă, nu avea niciun an atunci, și m-am dus să mă pregătesc, să-mi fac calificarea pentru Olimpiadă. Numai eu știu cât am tras și am suferit ca să reușesc să mă calific. Înainte de Olimpiadă cu două săptămâni, cei de la Federație m-au chemat și mi-au zis că eu nu voi merge; mi-a căzut cerul în cap atunci, am zis că o iau razna. Două-trei săptămâni am zis că înnebunesc. Nu puteam nici să dorm noaptea, am zis că nu e adevărat; a fost o dezamăgire totală. Nu mai voiam să-i văd pe oamenii respectivi. De atunci, am renunțat și am plecat la muncă în Germania.

Mereu cu toată forța înainte © Arhivă personal

De ce ai plecat în Germania?

Am plecat la muncă fiindcă aveam nevoie de bani, mai ales că aveam și un copil mic. Doar eu lucram, soția nu, și a fost un moment mai greu. Am stat două luni de zile în Germania, apoi am revenit acasă. Am muncit la pădure, la plantat.

Și când ai revenit din Germania, ai reluat alergarea montană?

Da! În Germania am avut timp să mă liniștesc după dezamăgirea cu Olimpiada și mi-am dat seama că ar fi păcat să nu mai alerg vara, așa că am reluat competițiile și, din 2014 până în 2017, am cam rupt tot ce am prins, am câștigat, în mare parte, tot. Am continuat să alerg fiindcă știam că sunt bun la asta și câștig competiții. Tot atunci, la finalul lui 2014, am devenit și sportiv înregistrat la clubul Steaua, deși inițial nu am vrut fiindcă mi-era teamă că se va repeta și aici situația de la schi fond.

Viorel Pălici, câștigătorul Red Bull Outrun the Lift 2020 - Masculin © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Iar de schiul fond nu te-ai mai atins?

Fac schi fond doar pentru plăcerea mea, însă cu Federația și cei implicați am rupt orice legătură, nu mai vreau să aud de ei.

Sunt obișnuit să trag, să nu renunț, sunt foarte ambițios. Viorel Pălici

Ce te-a făcut să dai totul în alergarea montană, cum ai rămas motivat?

În primii ani de alergare montană mă apucasem să-mi construiesc casa și aveam nevoie de bani. Mergeam la orice cursă și-mi propuneam să câștig. Așa e felul meu - dacă merg la start, merg să câștig, nu să mă plimb. Sunt obișnuit să trag, să nu renunț, sunt foarte ambițios. A fost o perioadă foarte grea atunci - muncă, antrenamente, competiții.

În ce fel te-a ajutat să devii sportiv înregistrat la un club?

Când ești la un club faci parte, cumva, dintr-o cetate. E o satisfacție și a fost bine pentru că am avut un antrenor, care te ține tot timpul sub control, dar primești și vitamine, materiale, echipament, lucruri pe care ți le permiți greu în mod obișnuit. Acum e și mai bine mai ales că în ultima perioadă am adus rezultate bune. Rezultatele bune mă țin în priză.

Află cele mai importante rezultate sportive ale lui Viorel Pălici din ultimii trei ani:

Locul 2 la Campionatul European de Winter Triathlon cu echipa, 2019

Locul 3 la Campionatul European de Winter Triathlon, 2020

Locul 1 la Campionatul Național de Winter Triathlon 2019, 2020

Locul 1 la Campionatul Balcanic de Alergare Montană cu echipa și Locul 3 individual, 2021

Locul 1 la Campionatul Național de Schi Alpinism 2019, 2020, 2021, probele de sprint și vertical

Locul 1 la Campionatul de Alergare Montană 2021, proba de scurtă distanță

Pe urmele victoriei: Viorel Pălici © Arhivă personală

Ești sportiv de performanță și tată a trei copii, ambele roluri fiind foarte solicitante. Cum le faci față?

Trebuie să te împarți în toate direcțiile și e foarte greu. Cine nu are de-a face cu așa ceva, nu înțelege. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine, ăsta e cel mai important lucru; familia mă susține. Îi mulțumesc soției că e mereu lângă mine!

Ce îți aduce plăcere în sportul de performanță?

La fiecare competiție îmi doresc să câștig. Îmi place să fiu acolo, cât mai sus, să aduc rezultate și să schimb ceva în sportul respectiv. Fiind mai tineri, noi putem să mai schimbăm lucrurile, avem altă mentalitate. Tot timpul trebuie să fii acolo, în top. Dorința mea este să devin campion mondial la Winter Triathlon, asta mă face să merg înainte și mă ține în priză. Și mi-aș dori să merg la Olimpiadă cu schi alpinismul, e ultima carte care îmi lipsește. Următoarea ar trebui să fie în 2022 la Beijing, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla exact din cauza pandemiei.

Viorel Pălici: un sportiv care dă totul! © Arhivă personală

Dacă la asta nu ajungi, ai fi dispus să mergi în 2026?

Da, nu mă feresc de niciun junior! Nu am văzut să vină din spate o grupă de tineret care să facă anumite schimbări.

Care e atuul tău de bază în sport?

Sunt sigur pe ceea ce pot să fac. Dacă iau startul la o cursă, sunt sigur că n-o să renunț și că voi fi acolo, cât mai în față!