O victorie în Cupa Mondială răsare la orizontul lui Vlad Dascălu

”Păi... din cauza pandemiei, primul meu sezon la Elite a cam fost o provocare”, se amuză Dascălu, amintindu-și de 2020. ”Cred că am mers în poate cinci curse, ceea ce a fost greu pentru mine. Sunt genul de rider care are nevoie să concureze pentru a-și forța limitele. Până am ajuns să mă simt eu bine, sezonul 2020 se terminase deja.”

”Păi... din cauza pandemiei, primul meu sezon la Elite a cam fost o provocare”, se amuză Dascălu, amintindu-și de 2020. ”Cred că am mers în poate cinci curse, ceea ce a fost greu pentru mine. Sunt genul de rider care are nevoie să concureze pentru a-și forța limitele. Până am ajuns să mă simt eu bine, sezonul 2020 se terminase deja.”

”Păi... din cauza pandemiei, primul meu sezon la Elite a cam fost o provocare”, se amuză Dascălu, amintindu-și de 2020. ”Cred că am mers în poate cinci curse, ceea ce a fost greu pentru mine. Sunt genul de rider care are nevoie să concureze pentru a-și forța limitele. Până am ajuns să mă simt eu bine, sezonul 2020 se terminase deja.”