Vlad Dascălu și ingredientele succesului

Am stat de vorbă cu Vlad înainte de începerea noului sezon competițional pentru a afla de la el cum s-a pregătit, dar și ce gânduri are pentru 2024. L-am prins după cantonamentul de echipă din Spania, înainte de startul propriu-zis al noului an competițional. După ce își încheie seria de curse, riderii iau o perioadă binemeritată și esențială de repaus, în care petrec chiar și 2-3 săptămâni departe de bicicletă. În acest timp, Vlad practică sporturi alternative și complementare, dar care îi sunt parte din meniu tot anul: înoată, merge la sală și face drumeții pe munte. Apoi reîncep antrenamentele lejere, care cresc în intensitate pe măsură ce se apropie sezonul.

„Cătălin Sprînceană, de la echipa BikeXpert, m-a contactat pentru anul viitor, 2017, și a fost primul an în care, efectiv, am făcut un sezon mai complet. Am avut primul cantonament în Turcia și am mers la primele mele Cupe Mondiale. [...] În acel sezon am ajuns pe locul 5 la trei Cupe Mondiale diferite, în Andorra, la Val di Sole și Lenzerheide, și era doar al doilea meu sezon U23. [...] Da, bineînțeles că a fost un progres mare și la nivel personal, și la nivel de rezultate. Și pentru că am mers în primul meu cantonament. Acum e ceva obișnuit, toți riderii au unul sau două cantonamente pe an, dar atunci nu era așa, eu mă antrenam doar acasă. M-a ajutat foarte mult să mă antrenez cu mai multă lume, pentru mai mult timp, într-o perioadă în care, poate, vremea la mine nu era atât de bună și nu puteam să fac asta așa de des. Bineînțeles, pregătirea mea s-a reflectat mult în rezultatele din acel sezon”.

