Denisa Dragomir te antrenează pentru Wings for Life World Run 2021

Cum ai descrie cele patru săptămâni din planul de antrenament pe care l-ai pregătit pentru participanții la Wings for Life World Run 2021?

În mod ideal, pentru rezultate cât mai bune și o pregătire cât mai temeinică, e indicat să te antrenezi cât mai din timp înaintea unei curse, chiar cu câteva luni. Planul gândit de mine are ca puncte cheie fartlek-urile și tempo-urile care te ajută să îți creezi o bază solidă și să dezvolți anduranță pentru ca, în cele din urmă, să-ți atingi obiectivul. Corpul nostru trebuie să fie obișnuit să stea cât mai mult timp în efort, mai mult decât este necesar în cursă. Astfel, eu cred că participanții vor reuși să alerge cei 10km în aproximativ 50 de minute.

În plus, atunci când îmi simt musculatura foarte încordată și încărcată, folosesc foam roller-ul. După fiecare antrenament, lucrez 10 –15 minute cu foam roller-ul și simt cum mi se relaxează picioarele.

