România a alergat la Wings for Life World Run 2022 pentru cei care nu pot

: ”Pentru al doilea an la rând, am reușit să particip la WfLWR, de această dată chiar alături de un grup numeros de oameni pasionați și entuziasmați, cu inima și sufletul mari, alergând împreună, uniți de această cauză specială de a susține cercetarea unei remediu împotriva leziunilor măduvei spinării. Faptul că am alergat alături de George Baltă și de ceilalți participanți a adus boostul de energie în momentele mai dificile din timpul cursei.”

Just keep going!

George are toate motivele să fie încrezător! Unul dintre cele mai inspiraționale momente din acest an a fost reprezentat de participanții care au arătat pe pielea lor progresele științei. Unul dintre cele mai promițătoare studii susținute de fundația Wings For Life vine din Elveția și se numește Stimulation Movement Overground (STIMO); datorită lui, doi oameni paralizați - elvețianul David Mzee și italianul Michel Roccati - au luat parte la eveniment pe propriile puteri, fără scaunul cu rotile.

, prezentator TV și unul dintre prietenii vechi ai Wings for Life World Run, au susținut cauza pe stadionul Dinamo: ”Wings For Life World Run a adus o combinație care mă reprezintă, alergarea și dorința de a face bine, iar felul în care funcționează și se prezintă George Baltă te convinge instantaneu. Din 2014, am alergat cu George aproape peste tot, și nu doar în țară. Spune că sunt 'aripa' lui și cred că este cea mai bună descriere a relației noastre. Alergarea este un mod de viață, poate ajuta o viață, poate salva o viață, poate schimba o viață.”